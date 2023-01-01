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Леди Бёрд Леди Бёрд
Киноафиша Фильмы Леди Бёрд Награды и номинации фильма Леди Бёрд
Lady Bird Леди Бёрд 2017 / США
7.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Леди Бёрд

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
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