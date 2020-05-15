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Владислав Абашин
Владислав Абашин
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Владислав Абашин
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Дата рождения
28 июня 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Биография Владислав Абашин
Родился 28 июня 1979 года. Рязань, СССР (Россия).
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Фильмография Владислав Абашин
Залиния
драма
2019, Россия
0.0
Сторож
драма
2018, Россия
8.0
Завод
драма
2018, Россия / Франция
7.0
Три дня до весны
драма, военный, детектив
2017, Россия
6.0
Территория
драма, приключения
2014, Россия
7.0
Скольжение
триллер
2013, Россия
5.0
Восьмерка
криминал, драма
2013, Россия
5.0
В тумане
драма, исторический, военный
2012, Россия / Германия / Нидерланды / Латвия / Беларусь
6.0
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