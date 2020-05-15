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Владислав Абашин

Владислав Абашин
Владислав Абашин
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Дата рождения
28 июня 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Биография Владислав Абашин

Родился 28 июня 1979 года. Рязань, СССР (Россия).

Фильмография Владислав Абашин
Залиния
Залиния
драма 2019, Россия
0.0
Сторож
Сторож
драма 2018, Россия
8.0
Завод
Завод
драма 2018, Россия / Франция
7.0
Три дня до весны
Три дня до весны
драма, военный, детектив 2017, Россия
6.0
Территория
Территория
драма, приключения 2014, Россия
7.0
Скольжение
Скольжение
триллер 2013, Россия
5.0
Восьмерка
Восьмерка
криминал, драма 2013, Россия
5.0
В тумане
В тумане
драма, исторический, военный 2012, Россия / Германия / Нидерланды / Латвия / Беларусь
6.0
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15 мая 2020 09:21
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4 июля 2017 18:50
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