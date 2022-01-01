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Елена Панова
Елена Панова
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Елена Панова
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Дата рождения
9 июня 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Елены Пановой
Родилась 9 июня 1977 года. Архангельск, СССР (Россия).
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Фильмография Елены Пановой
Время первых
драма, исторический
2017, Россия
7.0
Метро
боевик, драма, триллер
2013, Россия
7.0
Бой с тенью 3: Последний раунд
драма, боевик, приключения, криминал
2011, Россия
7.0
Темный мир
фэнтези, триллер
2010, Россия
7.0
Мама напрокат
комедия
2010, Украина
5.0
Время грехов
детектив
2008, Украина
5.0
Сюрприз
мелодрама
2008, Украина
5.0
Бой с тенью 2: Реванш
спорт, боевик
2007, Россия
7.0
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