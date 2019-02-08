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Юрий Быков популярен «в народе», то есть у аудитории молодых интернет-активных мужчин (так, он стал одним из немногих режиссёров, побывавших в шоу Дудя). В формировании культа принял деятельное участие «самый главный фанат» — убийца русского кино BadComedian, рассказавший о «Дураке» в своей рекомендательной рубрике GoodComedian. ЖКХ-триллер Быкова в рейтинге на «КиноПоиске» обходит «Левиафана» как по общему баллу, так и по…