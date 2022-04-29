Иван Янковский родился в Москве 30 октября 1990 года в знаменитой творческой семье. Его дедушка – легендарный актер Олег Янковский, родители – кинорежиссер Филипп Янковский и актриса Оксана Фандера. Иван и его младшая сестра Елизавета с пеленок слышали разговоры о театре и кино, видели известных актеров и режиссеров, захаживавших в гости к родителям, да и в целом воспитывались дети в творческой среде.

До девятого класса парень учился в школе с математическим уклоном. О профессии артиста он не помышлял, пробовал свои силы в разных видах спорта – плавании, боксе, теннисе – и мечтал, как многие мальчишки, стать космонавтом.

Впервые на экранах ТВ зрители увидели его в возрасте десяти лет. Иван снялся в фильме «Приходи на меня посмотреть» вместе с именитыми актерами, среди которых в том числе был и его знаменитый дедушка. Стоит отметить, что роль мальчишке досталась не по блату: он наравне со всеми проходил пробы. Возможно, этот фильм, а, может быть, гены заставили Ивана пересмотреть выбор будущей профессии.

В старших классах юноша учился в международной школе кино, где он впервые стал частью создания киноленты: под руководством своего наставника вместе с одноклассниками он увидел, как проходят съемки документального фильма. По окончании школы Иван поступил в ГИТИС на актерско-режиссерский факультет и попал в мастерскую Сергея Васильевича Женовача.

Не остались незамеченными роли Ивана Янковского и в театре. Еще студентом он принимал участие в театральных постановках. Зрители по достоинству оценили его героя в спектакле театра имени М.Н. Ермоловой «Утиная охота».

Несмотря на статус династии Янковских, Ивана всегда отличала доброта и скромность. Звездным родством он никогда не хвалился и по жизни добивался всего сам кропотливым трудом.