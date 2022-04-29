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Иван Янковский

Ivan Yankovsky
Иван Янковский
Иван Янковский Ivan Yankovsky
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Дата рождения
30 октября 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
178 см
Биография Ивана Янковского

Иван Янковский родился в Москве 30 октября 1990 года в знаменитой творческой семье. Его дедушка – легендарный актер Олег Янковский, родители – кинорежиссер Филипп Янковский и актриса Оксана Фандера. Иван и его младшая сестра Елизавета с пеленок слышали разговоры о театре и кино, видели известных актеров и режиссеров, захаживавших в гости к родителям, да и в целом воспитывались дети в творческой среде.

До девятого класса парень учился в школе с математическим уклоном. О профессии артиста он не помышлял, пробовал свои силы в разных видах спорта – плавании, боксе, теннисе – и мечтал, как многие мальчишки, стать космонавтом.

Впервые на экранах ТВ зрители увидели его в возрасте десяти лет. Иван снялся в фильме «Приходи на меня посмотреть» вместе с именитыми актерами, среди которых в том числе был и его знаменитый дедушка. Стоит отметить, что роль мальчишке досталась не по блату: он наравне со всеми проходил пробы. Возможно, этот фильм, а, может быть, гены заставили Ивана пересмотреть выбор будущей профессии.

В старших классах юноша учился в международной школе кино, где он впервые стал частью создания киноленты: под руководством своего наставника вместе с одноклассниками он увидел, как проходят съемки документального фильма. По окончании школы Иван поступил в ГИТИС на актерско-режиссерский факультет и попал в мастерскую Сергея Васильевича Женовача.

Не остались незамеченными роли Ивана Янковского и в театре. Еще студентом он принимал участие в театральных постановках. Зрители по достоинству оценили его героя в спектакле театра имени М.Н. Ермоловой «Утиная охота».

Несмотря на статус династии Янковских, Ивана всегда отличала доброта и скромность. Звездным родством он никогда не хвалился и по жизни добивался всего сам кропотливым трудом.         

Интересные факты о Иване Янковском
  • Педагог Ивана когда-то вспоминала о его детской мечте: парень хотел, чтобы бабушка покатала его на трамвае.
  • Подростком вместе с классом он ездил в экспедицию на Соловки. По правилам обряда посвящения, Иван ночью молча прошел под дождем по узкой каменистой дорожке острова в думах об истории тех мест. Было холодно, мальчишка промок насквозь, но с достоинством прошел испытание.
  • Иван был трудным подростком. Родители отправляли парня под домашний арест за прогулы и курение.
  • До сих пор Иван остается завидным женихом. За его плечами остался роман с дочкой Константина Кинчева Верой. Пара была вместе больше трех лет, Иван поддерживал девушку в сложный период жизни, когда у ее отца был инфаркт.
  • Для съемок в «Даме пик» молодой человек брал уроки оперного пения, чтобы правильно попадать в ноты при наложении фонограммы на собственный голос.
Фильмография Ивана Янковского
Чемпион мира
Чемпион мира
драма 2021, Россия
8.0
Не лечи меня
Не лечи меня
комедия 2020, Россия
7.0
Огонь
Огонь
драма 2020, Россия
8.0
Союз спасения
Союз спасения
драма, исторический, приключения 2019, Россия
7.0
Текст
Текст
драма 2019, Россия
7.0
Спасти Ленинград
Спасти Ленинград
драма, исторический 2019, Россия
5.0
Завод
Завод
драма 2018, Россия / Франция
7.0
Икария
Икария
драма 2018, Россия
0.0
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29 апреля 2022 13:20
Иван Янковский бросает вызов Константину Хабенскому в финальном трейлере драмы о шахматах «Чемпион мира» За режиссуру отвечает создатель «Т-34» и «Бригады».
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32 – это даже солидно: первый и второй день «Кинотавра 2021» С 18 по 25 сентября в Сочи проходит крупнейший российский фестиваль «Кинотавр». Мы ведем дневник с места события и делимся впечатлениями от творческих работ отечественного кинопроизводства.  
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