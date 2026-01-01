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Яков Шамшин
Яков Шамшин Yakov Shamshin
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Яков Шамшин

Yakov Shamshin

Дата рождения
7 марта 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой боевиков

Биография Якова Шамшина

Родился 7 марта 1985 года. Волгоград, СССР (Россия).

Популярные фильмы

Сансара 7.5
Сансара (2023)
Подельники 7.3
Подельники (2022)
Кумир 7.3
Кумир (2019)

Фильмография Якова Шамшина

10 историй о любви и смерти
10 историй о любви и смерти
драма, военный, мини-сериал 2026, Россия
Хороший парень
Хороший парень
криминал, детектив 2026, Россия
Степные боги 3.6
Степные боги Stepnye bogi
драма 2026, Россия
Смотреть трейлер
Стряпуха-4. Тени пустых домов
Стряпуха-4. Тени пустых домов
детектив, мини-сериал 2025, Россия
Стряпуха 5. Охота на ведьм
Стряпуха 5. Охота на ведьм
детектив, мини-сериал 2025, Россия
Большая вода
Большая вода
боевик, детектив, приключения 2025, Россия
99-й 99-y
драма, исторический, военный 2025, Россия
Сансара 7.5
Сансара
драма 2023, Россия
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