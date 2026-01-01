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Яков Шамшин
Yakov Shamshin
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Персоны
Яков Шамшин
Яков Шамшин
Yakov Shamshin
Дата рождения
7 марта 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой боевиков
Биография Якова Шамшина
Родился 7 марта 1985 года. Волгоград, СССР (Россия).
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Фильмография Якова Шамшина
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2026, Россия
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боевик, детектив, приключения
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