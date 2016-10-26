Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Алексей Фаддеев
Алексей Фаддеев
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Алексей Фаддеев
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
13 октября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Биография Алексея Фаддеева
Родился 13 октября 1977 года. Рязань, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Алексея Фаддеева
Скиф
драма, исторический, фэнтези
2017, Россия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Начались съёмки фэнтезийного боевика «Скиф»
Кинокомпания СТВ сообщила о начале съёмок нового проекта «Скиф». Режиссёром картины выступил Рустам Мосафир, написавший к ней сценарий совместно с Вадимом Головановым. В главных ролях
Написать
26 октября 2016 12:54
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»