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Денис Шведов

Denis Shvedov
Денис Шведов
Денис Шведов Denis Shvedov
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Дата рождения
24 ноября 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
190 см
Биография Дениса Шведова

Денис Шведов родился 24 ноября 1981 года в Москве. Мальчика и его младшую сестру воспитывала мать-одиночка, и юный Денис много времени проводил в дворовых компаниях, стесняясь признаться, что не разделяет интересов сверстников и футбольным состязаниям предпочел бы послушать оперную музыку.     

Юноша дружил с сыном актера Александра Серова, который, продолжая семейную традицию, пошел в театральный и спровоцировал на это Шведова. Так будущий актер поступил в театральное училище имени Щепкина.

Будучи студентом, принял участие в картине «Слабости сильной женщины», но в те годы видел себя только на театральных подмостках РАМТа, где впоследствии сыграл огромное количество ролей.

Однако приглашениями в кино Шведов тоже не пренебрегал. На его счету эпизодические роли во многих сериалах.

Главная роль в триллере «Жить» Юрия Быкова в 2010 году принесла Шведову первый большой успех. Вместе с актером Вячеславом Толдыковым он удостоился премии за лучшую мужскую роль, после чего был приглашен в ряд проектов, среди которых «О чем говорят мужчины» и сенсационный фильм «Майор» все того же Юрия Быкова. За него Шведов снова получил приз на одном из международных фестивалей.

В 2016 году у актера и его гражданской жены Александры Розовской родилась дочь.

Интересные факты о Денисе Шведове
  • После школы Денис сначала поступил в Институт туризма, но был отчислен за постоянные прогулы. Однако он не особо расстроился, поскольку уже тогда в нем проснулось желание стать актером;
  • В юности он профессионально играл в регби, но большой спорт пришлось бросить из-за тяжелой травмы;
  • Во время поступления в «Щепку» Шведова так испугали истории про огромные очереди, что он приехал на вступительное испытание в 5 утра и до 11 часов не находил себе места от волнения. Однако, прочитав подготовленное произведение, с удивлением узнал, что экзамен он успешно выдержал.
Фильмография Дениса Шведова
Рэйк
Рэйк
драма, криминал 2019, Россия
0.0
Завод
Завод
драма 2018, Россия / Франция
7.0
Путь сквозь снега
Путь сквозь снега
драма 2017, Россия
3.0
Танцы насмерть
Танцы насмерть
фантастика, приключения, боевик 2017, Россия
4.0
Жизнь впереди
Жизнь впереди
комедия 2017, Россия
6.0
Неуловимые: Бангкок
Неуловимые: Бангкок
приключения, криминал 2016, Россия
3.0
Беги!
Беги!
детектив, боевик 2016, Россия
7.0
Неуловимые
Неуловимые
боевик 2015, Россия
4.0
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