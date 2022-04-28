Денис Шведов родился 24 ноября 1981 года в Москве. Мальчика и его младшую сестру воспитывала мать-одиночка, и юный Денис много времени проводил в дворовых компаниях, стесняясь признаться, что не разделяет интересов сверстников и футбольным состязаниям предпочел бы послушать оперную музыку.

Юноша дружил с сыном актера Александра Серова, который, продолжая семейную традицию, пошел в театральный и спровоцировал на это Шведова. Так будущий актер поступил в театральное училище имени Щепкина.

Будучи студентом, принял участие в картине «Слабости сильной женщины», но в те годы видел себя только на театральных подмостках РАМТа, где впоследствии сыграл огромное количество ролей.

Однако приглашениями в кино Шведов тоже не пренебрегал. На его счету эпизодические роли во многих сериалах.

Главная роль в триллере «Жить» Юрия Быкова в 2010 году принесла Шведову первый большой успех. Вместе с актером Вячеславом Толдыковым он удостоился премии за лучшую мужскую роль, после чего был приглашен в ряд проектов, среди которых «О чем говорят мужчины» и сенсационный фильм «Майор» все того же Юрия Быкова. За него Шведов снова получил приз на одном из международных фестивалей.

В 2016 году у актера и его гражданской жены Александры Розовской родилась дочь.