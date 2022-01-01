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Лучшие русские криминальные фильмы
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Лучшие русские криминальные фильмы

По-настоящему достойные фильмы в жанре криминальной драмы появляются в России чуть ли не ежегодно, но интересны для зрителя будут не только тяжелые и мрачные фильмы про бандитов и воров – но и, например, ненавязчивые криминальные комедии. Лучшие представители категории русских криминальных фильмов – в нашей подборке лент, которые можно посмотреть онлайн в хорошем качестве.

Все 38 Онлайн
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Русский рейд
Русский рейд
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик
2020, Россия
Бык
Бык
7.0
драма, криминал
2019, Россия
Варавва
Варавва
6.0
драма, криминал, исторический
2019, Россия
Решала. Нулевые
Решала. Нулевые
8.0
драма, триллер, боевик
2019, Россия
Куратор
Куратор
Смотреть за 1 рубль
5.0
триллер, драма, криминал
2019, Россия
Экстрим
Экстрим
7.0
приключения, комедия, криминал
2019, Россия
Завод
Завод
7.0
драма
2018, Россия / Франция
Газгольдер: Клубаре
Газгольдер: Клубаре
Смотреть за 1 рубль
3.0
криминал, комедия
2018, Россия
Коллектор
Коллектор
7.0
криминал, драма
2016, Россия
Эластико
Эластико
7.0
криминал, спорт, мелодрама
2016, Россия
Неуловимые: Последний герой
Неуловимые: Последний герой
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, криминал, драма
2015, Россия
Решала 2
Решала 2
7.0
драма, криминал
2015, Россия
Газгольдер: Фильм
Газгольдер: Фильм
Смотреть за 1 рубль
6.0
криминал, боевик
2014, Россия
Джентльмены, удачи!
Джентльмены, удачи!
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, криминал, комедия
2012, Россия
Я тоже хочу
Я тоже хочу
Смотреть за 1 рубль
7.0
криминал, драма
2012, Россия
Решала
Решала
6.0
драма, криминал
2012, Россия
Курортный туман
Курортный туман
Смотреть за 1 рубль
6.0
криминал, драма
2012, Россия
Удиви меня
Удиви меня
6.0
криминал, драма, мелодрама
2012, Россия
Бой с тенью 3: Последний раунд
Бой с тенью 3: Последний раунд
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, боевик, приключения, криминал
2011, Россия
Каникулы строгого режима
Каникулы строгого режима
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, криминал
2009, Россия
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5 самых интересных русских криминальных фильмов

Криминальный жанр – ветвь кинематографа, привлекающая зрителя запретной темой, возможностью заглянуть в мир, большинству незнакомый. Среди российских фильмов есть много достойных картин, сюжет которых разворачивается вокруг преступной темы. Редакция «Киноафиши» выбрала пять отечественных фильмов с криминальной «перчинкой», которые точно не оставят зрителей равнодушными.

«Брат 2», 2000

Продолжение легендарного фильма с Бодровым в главной роли. Неопытный, но перспективный киллер из первой части приезжает в столицу для съемки в телевизионном шоу со своими армейскими товарищами. Через некоторое время один из друзей Данилы погибает. Известно, что убитый пытался разобраться в проблемах своего брата, живущего в Америке и попавшего в руки афериста. Багров, считающий правду и справедливость главным жизненным принципом, должен отомстить менеджеру-мошеннику. Он собирается ехать в Штаты и на подмогу берет Витю – своего брата, который после Санкт-Петербургского фиаско в первой части уехал на родину и устроился работать в милицию.

«Каникулы строгого режима», 2009

В главных ролях – Дюжев и Безруков, тандем, хорошо знакомый многим зрителям по другим криминальным фильмам и в первую очередь культовой «Бригаде». Сумрак и Кольцов – воровской авторитет, под которого роют конкуренты, и бывший сотрудник органов, которому не рады в тюрьме, сбегают из заключения. Приятель Кольцова помогает им скрыться и обеспечивает прикрытие: работу в пионерлагере вожатыми. Теперь бывшим зэкам, совсем не блещущим педагогическими талантами, предстоит налаживать отношения с коллективом и с оравой десятилетних непосед. Эта задача оказывается сложнее, чем держать в страхе преступников на зоне, и бандиты неожиданно для себя начинают меняться…

«Коллектор», 2016

Артур – профессионал в сфере возврата долгов. Он работает исключительно с людьми, задолжавшими крупную сумму, и никогда не использует популярные и банальные способы получить требуемое. Его талант – психологические манипуляции. Выведав всю возможную информацию о человеке, он давит на самые больные точки, провоцирует эмоциональную реакцию, сбивает с толку и занимается настоящим моральным садизмом, пока безответственный заемщик не сдается и не возвращает все до копейки. Однажды в сеть попадает компрометирующее видео с участием Артура, и он становится мишенью. От мужчины отворачиваются все близкие люди и коллеги, репутация и вся жизнь оказывается под угрозой. У него есть только одна ночь для поиска человека, который его подставил…

«Олигарх», 2002

Платон – неприметный сотрудник, низшая ступень иерархии советских работников. После распада СССР ему предстоит пройти сложный путь и стать одним из богатейших личностей в стране. Фильм рассказывает историю становления бизнеса в период после развала Союза, принципах работы в то время и цене успеха. Главный герой достигнет неимоверных финансовых вершин, но ему придется расплатиться за этот фантастический взлет. Он узнает, что такое предательство, жестокая борьба за право контролировать дела и как сводят счеты с обидчиками. Основную роль – Платона Маковского – исполнил Владимир Машков.

«Неуловимые: Последний герой», 2015

Четверо друзей во главе с девушкой Кирой ведут отчаянную войну с несправедливостью и преступным миром. Их новая цель – яхта, перевозящая большую партию наркотиков. Нужно выследить судно и сдать сотрудникам правоохранительных органов. Все идет по плану, пока не появляется таинственный незнакомец, на глазах у команды взрывающий яхту преступников. Главные герои не могут понять, зачем этот человек их подставил, но мужчина вскоре выходит на Киру и рассказывает ей о причине своего поступка, а девушка внезапно влюбляется в него…

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