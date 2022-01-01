5 самых интересных русских криминальных фильмов

Криминальный жанр – ветвь кинематографа, привлекающая зрителя запретной темой, возможностью заглянуть в мир, большинству незнакомый. Среди российских фильмов есть много достойных картин, сюжет которых разворачивается вокруг преступной темы. Редакция «Киноафиши» выбрала пять отечественных фильмов с криминальной «перчинкой», которые точно не оставят зрителей равнодушными.

«Брат 2», 2000

Продолжение легендарного фильма с Бодровым в главной роли. Неопытный, но перспективный киллер из первой части приезжает в столицу для съемки в телевизионном шоу со своими армейскими товарищами. Через некоторое время один из друзей Данилы погибает. Известно, что убитый пытался разобраться в проблемах своего брата, живущего в Америке и попавшего в руки афериста. Багров, считающий правду и справедливость главным жизненным принципом, должен отомстить менеджеру-мошеннику. Он собирается ехать в Штаты и на подмогу берет Витю – своего брата, который после Санкт-Петербургского фиаско в первой части уехал на родину и устроился работать в милицию.

«Каникулы строгого режима», 2009

В главных ролях – Дюжев и Безруков, тандем, хорошо знакомый многим зрителям по другим криминальным фильмам и в первую очередь культовой «Бригаде». Сумрак и Кольцов – воровской авторитет, под которого роют конкуренты, и бывший сотрудник органов, которому не рады в тюрьме, сбегают из заключения. Приятель Кольцова помогает им скрыться и обеспечивает прикрытие: работу в пионерлагере вожатыми. Теперь бывшим зэкам, совсем не блещущим педагогическими талантами, предстоит налаживать отношения с коллективом и с оравой десятилетних непосед. Эта задача оказывается сложнее, чем держать в страхе преступников на зоне, и бандиты неожиданно для себя начинают меняться…

«Коллектор», 2016

Артур – профессионал в сфере возврата долгов. Он работает исключительно с людьми, задолжавшими крупную сумму, и никогда не использует популярные и банальные способы получить требуемое. Его талант – психологические манипуляции. Выведав всю возможную информацию о человеке, он давит на самые больные точки, провоцирует эмоциональную реакцию, сбивает с толку и занимается настоящим моральным садизмом, пока безответственный заемщик не сдается и не возвращает все до копейки. Однажды в сеть попадает компрометирующее видео с участием Артура, и он становится мишенью. От мужчины отворачиваются все близкие люди и коллеги, репутация и вся жизнь оказывается под угрозой. У него есть только одна ночь для поиска человека, который его подставил…

«Олигарх», 2002

Платон – неприметный сотрудник, низшая ступень иерархии советских работников. После распада СССР ему предстоит пройти сложный путь и стать одним из богатейших личностей в стране. Фильм рассказывает историю становления бизнеса в период после развала Союза, принципах работы в то время и цене успеха. Главный герой достигнет неимоверных финансовых вершин, но ему придется расплатиться за этот фантастический взлет. Он узнает, что такое предательство, жестокая борьба за право контролировать дела и как сводят счеты с обидчиками. Основную роль – Платона Маковского – исполнил Владимир Машков.

«Неуловимые: Последний герой», 2015

Четверо друзей во главе с девушкой Кирой ведут отчаянную войну с несправедливостью и преступным миром. Их новая цель – яхта, перевозящая большую партию наркотиков. Нужно выследить судно и сдать сотрудникам правоохранительных органов. Все идет по плану, пока не появляется таинственный незнакомец, на глазах у команды взрывающий яхту преступников. Главные герои не могут понять, зачем этот человек их подставил, но мужчина вскоре выходит на Киру и рассказывает ей о причине своего поступка, а девушка внезапно влюбляется в него…