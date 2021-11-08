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Кирилл Полухин

Кирилл Полухин
Кирилл Полухин
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Дата рождения
3 мая 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
180 см
Биография Кирилла Полухина

Кирилл Полухин – российский актер, родился 3 мая 1968 года в Ленинграде. Воспитывался в семье, где отец был врачом, а мама работала экономистом. Увлечения были соответствующие: спорт, двор, друзья. Кирилл даже не думал об актерской карьере и собирался поступать на медицинский. Закончить не успел и попал в армию. Там впервые принял участие в самодеятельности и понял, кем хочет стать.

После демобилизации перепробовал много разных работ и, чтобы отвлечься, играл в народном театре Зиновия Корогодского. Именно там его увидел педагог Андрей Толубеев, который предложил поступить в ЛГИТМиК. Так, в 25 лет Кирилл стал актером.

После выпуска актер присоединился к составу БДТ, где долго играл второстепенных персонажей. Первую роль на ТВ – эпизод в сериале – актер получил в 2000 году.

После того, как к актеру пришла известность, а вместе с ней и многочисленные предложения, пришлось выбирать между театром и кино. Актер сделал свой выбор: большую часть времени он проводит на съемочной площадке, а в антрепризах участвует, чтобы сыграть характерного персонажа и отдохнуть от своего мужественного образа. Благодаря своей внешности, актер нашел для себя нишу образов, которые он воплощает на сцене: стражей закона и тех, кто закон нарушает. Что важно, в обоих ипостасях Полухин смотрится гармонично.

Интересные факты о Кирилле Полухине
  • Родители не одобряли выбор сына, считая, что это не мужская профессия.
  • Полухин учился на коммерческом отделении, поэтому во время учебы ему приходилось подрабатывать.
  • Бывало время, когда актеру и его жене не с кем было оставить малолетнего сына, поэтому иногда он просил приглядеть за ним своего одногруппника Ивана Урганта.
  • Свою первую заметную роль в кино актер сыграл на одной площадке с Алисой Фрейндлих и Станиславом Говорухиным, что стало для него серьезным уроком.
  • Кирилл считает семью своим самым главным достижением в жизни, и потому говорит, что снимется в любом проекте, лишь бы иметь возможность позаботиться о ней.
  • Полухин – коренной ленинградец.
Фильмография Кирилла Полухина
Нейро
фантастика, триллер 2022, Россия
0.0
Шугалей 3
Шугалей 3
боевик 2021, Россия
8.0
Сказка для старых
Сказка для старых
драма, криминал 2021, Россия
0.0
Шугалей 2
Шугалей 2
боевик, приключения 2020, Россия
5.0
Шугалей
Шугалей
драма, боевик 2020, Россия / Тунис
7.0
Распутье
Распутье
драма 2020, Россия
0.0
Порт
Порт
драма 2018, Россия
3.0
Иван
Иван
драма 2016, Россия
6.0
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