Кирилл Полухин – российский актер, родился 3 мая 1968 года в Ленинграде. Воспитывался в семье, где отец был врачом, а мама работала экономистом. Увлечения были соответствующие: спорт, двор, друзья. Кирилл даже не думал об актерской карьере и собирался поступать на медицинский. Закончить не успел и попал в армию. Там впервые принял участие в самодеятельности и понял, кем хочет стать.

После демобилизации перепробовал много разных работ и, чтобы отвлечься, играл в народном театре Зиновия Корогодского. Именно там его увидел педагог Андрей Толубеев, который предложил поступить в ЛГИТМиК. Так, в 25 лет Кирилл стал актером.

После выпуска актер присоединился к составу БДТ, где долго играл второстепенных персонажей. Первую роль на ТВ – эпизод в сериале – актер получил в 2000 году.

После того, как к актеру пришла известность, а вместе с ней и многочисленные предложения, пришлось выбирать между театром и кино. Актер сделал свой выбор: большую часть времени он проводит на съемочной площадке, а в антрепризах участвует, чтобы сыграть характерного персонажа и отдохнуть от своего мужественного образа. Благодаря своей внешности, актер нашел для себя нишу образов, которые он воплощает на сцене: стражей закона и тех, кто закон нарушает. Что важно, в обоих ипостасях Полухин смотрится гармонично.