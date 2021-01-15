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Александр Воробьев
Александр Воробьев
Киноафиша Персоны Александр Воробьев

Александр Воробьев

Дата рождения
14 февраля 1962
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
15 января 2021
Карьера
Актер
Место рождения
Гомель, Белоруссия

Популярные фильмы

Адмиралъ
Адмиралъ (2008)
8.038576
Ницше в России (2007)
7.5
Завод
Завод (2018)
7.4666667

Фильмография Александр Воробьев

Жанр
Год
Все 17 Фильмы 10 Сериалы 7 Режиссер 2 Актер 15 Сценарист 1
Команда МАТЧ
Команда МАТЧ
детский, семейный, комедия, спорт 2022, Россия
Мульт в кино. Выпуск №131: Дружба — это главное!
Мульт в кино. Выпуск №131: Дружба — это главное!
детский, короткометражный, приключения, семейный 2021, Россия
Игра на выживание
Игра на выживание
триллер, приключения 2020, Россия
Содержанки
Содержанки
драма, триллер 2019, Россия
Завод 7.5
Завод
драма 2018, Россия / Франция
День дурака 5.8
День дурака
комедия, приключения 2014, Россия
Метод Фрейда
Метод Фрейда
драма, криминал, мистика 2013, Россия
Цена жизни
Цена жизни
детектив 2013, Россия
Проверка на любовь 3.1
Проверка на любовь
мелодрама 2013, Россия
Золотая рыбка в городе N 6.6
Золотая рыбка в городе N
фэнтези, детский 2010, Россия
Исчезнувшие
Исчезнувшие
драма, военный 2009, Россия
Ирония Судьбы. Продолжение 7
Ирония Судьбы. Продолжение
комедия, мелодрама 2008, Россия
30 дней бесплатно
После жизни 4.2
После жизни
драма, мистика 2008, Россия
Адмиралъ 8
Адмиралъ
драма, биография, исторический 2008, Россия
7.5
Ницше в России
драма 2007, Россия
Участок
Участок
комедия, мелодрама, детектив 2003, Россия
Семеро солдатиков 6.9
Семеро солдатиков
семейный 1982, СССР
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