Просмотр интересного фильма – отличная идея для времяпрепровождения в кругу родных. На финальных титрах вечер можно не заканчивать, а обсудить сюжетные повороты с близкими: это поможет сблизиться, узнать друг друга лучше и даже сгладить острые углы в общении. Добрые и трогательные киноленты о животных помогут семье стать единым целым.

Пять лучших фильмов про животных, которые можно смотреть всей семьей

Пушистые и гладкошерстные, домашние и дикие, послушные и своенравные – главные персонажи фильмов о животных такие разные, но у каждого из них есть свои проблемы, страхи и важные события в жизни. Часто преданность человеку заставляет их попадать в серьезные передряги, из которых не так просто выпутаться.

Макс

Кайл всегда был примером для подражания в семье Уинкоттов: умный, ответственный амбициозный. После окончания школы он поступил на службу в морскую пехоту и стал одним из лучших в подразделении. Младший брат недолюбливает образцового родственника, ведь отец постоянно ставит его Джастину в пример. Но судьба Кайла складывается трагически: он погибает во время боевых действий. Семье достается его лучший друг, овчарка по кличке Макс. Джастин, которому поручен уход за псом, сначала не ладит с четвероногим созданием, но постепенно они становятся преданными друг другу приятелями.

На этом пути их ждет немало испытаний.

История дельфина

Сойер, обычный мальчик, ничем не выделяющийся из толпы сверстников, обожает дельфинов. Однажды ему выпадает шанс завести настоящую дружбу с одним из этих потрясающих животных. Паренек спасает из сетей Уинтер – самку дельфина. Она очень благодарна маленькому храбрецу, но на ее долю придется еще немало испытаний. Во время пребывания в ловушке краболовов дельфиниха лишилась хвоста, а без него у нее не получится полноценно жить. Главный герой не собирается сдаваться и уговаривает военных врачей заняться изготовлением протеза для его новой подруги.

Те продумывают конструкцию и соглашаются на сложнейшую операцию, после которой Уинтер сможет сыграть в этом фильме саму себя.

Мой домашний динозавр

Главный герой – обыкновенный ребенок, которому однажды выпадет возможность шокировать весь мир. Рядом с озером он обнаруживает странное яйцо, откуда вскоре вылупится непонятного вида зверек. Постепенно становится понятно, что мальчик нашел настоящего дракона, который быстро взрослеет и привязывается к своему хозяину. Признаться во всем взрослым – значит потерять потрясающего питомца, но держать его в тайне тоже долго не получится.

Задорный характер и непомерно растущие аппетиты рано или поздно выдадут миролюбивого дракона, которого остальные люди считают опаснейшим монстром.

Кот

Конрад – неугомонный хулиган, а его родная сестра Салли – прилежная воспитанная девочка, любящая все держать под контролем. Однажды ребята остаются одни дома и маются бездельем, пока за окном льет ливень. Но внезапно к ним приходит странный посетитель: кот-гуманоид в необычной шляпе и в сопровождении двух озорных друзей.

Компания переворачивает жилище Салли и Конрада вверх дном своими проделками, а главный героям приходится пройти множество трудностей, чтобы все исправить.

Бунт ушастых

Кролик Хэппи, рассеянно мечтающий о том, как покорит Голливуд, не замечает автомобиль, переходя дорогу. Фред, водитель машины, в это же время зазевался, едва успев затормозить. Хэппи остается невредимым физически, но получает глубокую моральную травму. Он приходит в сознание в доме Фреда, где ему можно пользоваться прелестями цивилизации, например джакузи и коллекцией компьютерных игр.