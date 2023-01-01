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Приключения Паддингтона 2 Приключения Паддингтона 2
Киноафиша Фильмы Приключения Паддингтона 2 Награды и номинации фильма Приключения Паддингтона 2
Paddington 2 Приключения Паддингтона 2 2017 / Великобритания / Франция
7.8 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Приключения Паддингтона 2

Вся информация о фильме
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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