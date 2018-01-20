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Приключения Паддингтона 2 Приключения Паддингтона 2
Киноафиша Фильмы Приключения Паддингтона 2 Отзывы о фильме «Приключения Паддингтона 2»
Paddington 2 Приключения Паддингтона 2 2017 / Великобритания / Франция
7.8 Оцените
79 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Приключения Паддингтона 2»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Обаятельнейший медвежонок из Дремучего Перу возвращается на экраны кинотеатров. Первый фильм, основанный на серии книг Майкла Бонда, получился настолько трогательным и смешным, что с легкостью завоевал сердца зрителей и кинокритиков ‒ столько в нем было сконденсировано добра и незлобивого юмора. Нелегально прибывший в столицу Великобритании медвежонок искал новый дом в чужой стране, и удача оказалась на его стороне – Паддингтон встретил Браунов. При этом режиссер Пол Кинг снял фильм с…

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dk 20 января 2018, 19:01
Оценка
Доброта этого кина зашкаливает. Уровень добра превышен чрезвычайно.
20 января 2018, 19:01 Ответить
serevmax 21 января 2018, 12:24
Оценка
без коментариев
21 января 2018, 12:24 Ответить
pavelbreus 22 января 2018, 01:04
Оценка
Замечательный фильм! Дочери (11 лет) очень понравился! Мне (за 40) тоже.) Хью Грант - классный! Смотрите до самого конца! Когда уже титры пойдут, он будет петь и танцевать!
22 января 2018, 01:04 Ответить
Екатерина Казакова 25 января 2018, 16:00
Медведь Паддингтон покорил мое сердце! А Хью Грант, несмотря на роль злодея, все равно милашка :)
Sweet Prison Sweet))
Фильм для всех возрастов!
25 января 2018, 16:00 Ответить
Арина Парфенова 27 января 2018, 13:35
укажите время и дату
27 января 2018, 13:35 Ответить
Мария Ащина 28 января 2018, 08:40
Оценка
Просто чудесный, море положительных эмоций после просмотра 👍😍
28 января 2018, 08:40 Ответить
Наталья Скворцова 30 января 2018, 01:12
Оценка
Прекрасный фильм! Милый, смешной, замечательный! Смеялась до слёз!
30 января 2018, 01:12 Ответить
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