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Обаятельнейший медвежонок из Дремучего Перу возвращается на экраны кинотеатров. Первый фильм, основанный на серии книг Майкла Бонда, получился настолько трогательным и смешным, что с легкостью завоевал сердца зрителей и кинокритиков ‒ столько в нем было сконденсировано добра и незлобивого юмора. Нелегально прибывший в столицу Великобритании медвежонок искал новый дом в чужой стране, и удача оказалась на его стороне – Паддингтон встретил Браунов. При этом режиссер Пол Кинг снял фильм с…