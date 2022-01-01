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Фильмы про добрые дела
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Фильмы про добрые дела

Все 41 Онлайн
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Счастье в конверте
Счастье в конверте
7.0
семейный
2020, Россия
Рождество кота Боба
Рождество кота Боба
7.0
семейный
2020, Великобритания
Не лечи меня
Не лечи меня
7.0
комедия
2020, Россия
Рождество на льду
Рождество на льду
6.0
мелодрама
2020, США
Подкидыш
Подкидыш
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0.0
драма, комедия
2019, Россия
Прекрасный день по соседству
Прекрасный день по соседству
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7.0
драма, биография
2019, США
Расправь крылья
Расправь крылья
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7.0
приключения, семейный
2019, Франция
Наследники 3
Наследники 3
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6.0
приключения, семейный
2019, США
Мэри Поппинс возвращается
Мэри Поппинс возвращается
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7.0
мюзикл, семейный
2018, США
Крик тишины
Крик тишины
6.0
драма, исторический
2018, Россия
Святая Джуди
Святая Джуди
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6.0
драма
2018, США
Собачья жизнь
Собачья жизнь
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8.0
драма, комедия
2017, США
Приключения Паддингтона 2
Приключения Паддингтона 2
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7.0
фэнтези, семейный, приключения
2017, Великобритания / Франция
Жираф Раф
Жираф Раф
6.0
семейный
2017, Нидерланды / Бельгия / Германия
Единичка
Единичка
6.0
драма, военный
2015, Россия
Во имя любви
Во имя любви
6.0
мелодрама
2015, Россия
Черепашки-ниндзя
Черепашки-ниндзя
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7.0
приключения, комедия, анимация, фантастика
2014, США
Красавица и чудовище
Красавица и чудовище
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7.0
мелодрама, фэнтези, триллер
2014, Франция
Три Гавкотера
Три Гавкотера
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3.0
семейный
2014, США
В канун Рождества
В канун Рождества
6.0
комедия, драма, семейный
2014, США
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Большинство людей хотя бы раз в жизни совершали по-настоящему добрый поступок. Герои следующей подборки однажды решились изменить к лучшему жизни других людей. И не пожалели об этом. Ведь каждое хорошее дело не просто дарит удовлетворение, но и заставляет задуматься о тех вещах, которые действительно важны.

Пять самых вдохновляющих фильмов про добрые дела

Каждый из главных героев подборки совершал добрые поступки в разное время. Одни делали это не задумываясь. Другие осознавали, что должны попытаться что-то изменить. Некоторые персонажи фильмов терзаются чувством вины, избавиться от которого могут лишь при помощи хорошего дела. Но так или иначе каждый из них придет к пониманию того, как важна помощь и поддержка окружающих людей.

1+1

В основе сюжета этой вдохновляющей французской комедии лежит реальная история. Главный герой фильма – темнокожий парень из бедного квартала. Дрисс неожиданно для всех получает работу у богатого аристократа Филиппа. Тот остался парализованным после того, как разбился на параплане. Дрисс должен стать его помощником, вот только выходец из Сенегала совершенно не представляет, как себя вести с Филиппом. Ему неведомы хорошие манеры, однако именно непосредственность и юмор парня привлекают надменного аристократа.

Благодаря общению с Дриссом он вскоре начнет осознавать, что инвалидность – это не повод лишать себя радостей жизни.

Собачья жизнь

В основу экранизации лег роман «Жизнь и цель собаки». Картина рассказывает о животном, душа которого после смерти переселяется в другого пса. И с каждой новой реинкарнацией собака все лучше понимает, как устроен человек. В одной из первых жизней Бэйли был обычным уличным псом, но умер вскоре после рождения. В другой раз он переселился в тело щенка, которого подарили мальчику Итану. А после этого стал полицейской собакой, помогающей ловить преступников. И лишь на пятое рождение судьба вновь подарила ему шанс встретиться с первым хозяином.

Он появляется на свет недалеко от места, где живет повзрослевший Итан.

Семь жизней

Пару лет назад по вине Тима Томаса произошла страшная дорожная авария. В ней погибли 7 человек, в том числе невеста парня. С тех пор молодого человека неотступно преследует чувство вины. Он понимает, что сможет жить лишь в том случае, если спасет 7 жизней, которые против воли отнял. Сначала он отдает часть своего легкого для пересадки смертельно больному мужчине. Затем жертвует частью печени для другого человека. Его костный мозг пересаживают маленькому мальчику, а одна почка отправляется тренеру. Тим выбирает лишь тех людей, кто действительно сделал нечто хорошее и достоин жить.

Он проверяет всех потенциальных кандидатов на трансплантацию.

Крик тишины

В основу сюжета военной драмы легла повесть «Седьмая симфония». При создании фильма использовали кадры документальной хроники. Действие ленты происходит в блокадном Ленинграде. Маленький мальчик Митя живет вместе с матерью, которая не знает, как прокормить себя и ребенка. Женщина принимает страшное решение. Она говорит, что сын умер, чтобы самой эвакуироваться из города. Маленьких детей не берут из-за сильных холодов. Ребенок остается один, но его находит девочка Катя.

Она решает выдать его за собственного брата.

Невидимая сторона

Лента основана на биографической книге, рассказывающей о жизни игрока американского футбола. Майкл Оэр – молодой афроамериканец, который с детства предоставлен самому себе. Никто из опекунов не берет его надолго в свою семью. Но однажды подросток сталкивается с обеспеченной семьей Туи. Майкл наделен не только огромной силой, но и добротой, поэтому быстро завоевывает симпатии новой родни. Они берут его под опеку, и вскоре оценки парня начинают идти в гору. Проявляется и спортивный талант подростка.

На него обращают внимание тренеры лучших футбольных команд.

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