Большинство людей хотя бы раз в жизни совершали по-настоящему добрый поступок. Герои следующей подборки однажды решились изменить к лучшему жизни других людей. И не пожалели об этом. Ведь каждое хорошее дело не просто дарит удовлетворение, но и заставляет задуматься о тех вещах, которые действительно важны.

Пять самых вдохновляющих фильмов про добрые дела

Каждый из главных героев подборки совершал добрые поступки в разное время. Одни делали это не задумываясь. Другие осознавали, что должны попытаться что-то изменить. Некоторые персонажи фильмов терзаются чувством вины, избавиться от которого могут лишь при помощи хорошего дела. Но так или иначе каждый из них придет к пониманию того, как важна помощь и поддержка окружающих людей.

1+1

В основе сюжета этой вдохновляющей французской комедии лежит реальная история. Главный герой фильма – темнокожий парень из бедного квартала. Дрисс неожиданно для всех получает работу у богатого аристократа Филиппа. Тот остался парализованным после того, как разбился на параплане. Дрисс должен стать его помощником, вот только выходец из Сенегала совершенно не представляет, как себя вести с Филиппом. Ему неведомы хорошие манеры, однако именно непосредственность и юмор парня привлекают надменного аристократа.

Благодаря общению с Дриссом он вскоре начнет осознавать, что инвалидность – это не повод лишать себя радостей жизни.

Собачья жизнь

В основу экранизации лег роман «Жизнь и цель собаки». Картина рассказывает о животном, душа которого после смерти переселяется в другого пса. И с каждой новой реинкарнацией собака все лучше понимает, как устроен человек. В одной из первых жизней Бэйли был обычным уличным псом, но умер вскоре после рождения. В другой раз он переселился в тело щенка, которого подарили мальчику Итану. А после этого стал полицейской собакой, помогающей ловить преступников. И лишь на пятое рождение судьба вновь подарила ему шанс встретиться с первым хозяином.

Он появляется на свет недалеко от места, где живет повзрослевший Итан.

Семь жизней

Пару лет назад по вине Тима Томаса произошла страшная дорожная авария. В ней погибли 7 человек, в том числе невеста парня. С тех пор молодого человека неотступно преследует чувство вины. Он понимает, что сможет жить лишь в том случае, если спасет 7 жизней, которые против воли отнял. Сначала он отдает часть своего легкого для пересадки смертельно больному мужчине. Затем жертвует частью печени для другого человека. Его костный мозг пересаживают маленькому мальчику, а одна почка отправляется тренеру. Тим выбирает лишь тех людей, кто действительно сделал нечто хорошее и достоин жить.

Он проверяет всех потенциальных кандидатов на трансплантацию.

Крик тишины

В основу сюжета военной драмы легла повесть «Седьмая симфония». При создании фильма использовали кадры документальной хроники. Действие ленты происходит в блокадном Ленинграде. Маленький мальчик Митя живет вместе с матерью, которая не знает, как прокормить себя и ребенка. Женщина принимает страшное решение. Она говорит, что сын умер, чтобы самой эвакуироваться из города. Маленьких детей не берут из-за сильных холодов. Ребенок остается один, но его находит девочка Катя.

Она решает выдать его за собственного брата.

Невидимая сторона

Лента основана на биографической книге, рассказывающей о жизни игрока американского футбола. Майкл Оэр – молодой афроамериканец, который с детства предоставлен самому себе. Никто из опекунов не берет его надолго в свою семью. Но однажды подросток сталкивается с обеспеченной семьей Туи. Майкл наделен не только огромной силой, но и добротой, поэтому быстро завоевывает симпатии новой родни. Они берут его под опеку, и вскоре оценки парня начинают идти в гору. Проявляется и спортивный талант подростка.