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Приключения Паддингтона 2
Приключения Паддингтона 2, 2017: актеры и роли
Paddington 2
Приключения Паддингтона 2
2017 / Великобритания / Франция
Трейлер
7.8
Оцените
79
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Приключения Паддингтона 2, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Кинг
Paul King
В ролях
Хью Грант
Hugh Grant
Брендан Глисон
Brendan Gleeson
Джули Уолтерс
Julie Walters
Джим Бродбент
Jim Broadbent
Питер Капальди
Peter Capaldi
Салли Хокинс
Sally Hawkins
Хью Бонневилль
Hugh Bonneville
Роли озвучивали
Бен Уишоу
Ben Whishaw
Имелда Стонтон
Imelda Staunton
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