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Приключения Паддингтона 2 Приключения Паддингтона 2
Киноафиша Фильмы Приключения Паддингтона 2 Приключения Паддингтона 2, 2017: актеры и роли
Paddington 2 Приключения Паддингтона 2 2017 / Великобритания / Франция
7.8 Оцените
79 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Приключения Паддингтона 2, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Кинг Пол Кинг Paul King
В ролях
Хью Грант Хью Грант Hugh Grant Брендан Глисон Брендан Глисон Brendan Gleeson Джули Уолтерс Джули Уолтерс Julie Walters Джим Бродбент Джим Бродбент Jim Broadbent Питер Капальди Питер Капальди Peter Capaldi Салли Хокинс Салли Хокинс Sally Hawkins Хью Бонневилль Хью Бонневилль Hugh Bonneville
Роли озвучивали
Бен Уишоу Бен Уишоу Ben Whishaw Имелда Стонтон Имелда Стонтон Imelda Staunton
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