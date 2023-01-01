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О персоне
Фильмография
Марк Арнольд
Mark Arnold
Киноафиша
Персоны
Марк Арнольд
Марк Арнольд
Mark Arnold
Дата рождения
23 мая 1957
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Брумолл, США
Популярные фильмы
6.8
Рождественская история: Рождество
(2022)
4.1
Человек-невидимка. Возвращение
(2023)
Фильмография Марк Арнольд
Жанр
Все
Семейный
Триллер
Год
Все
2023
2022
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
4.1
Человек-невидимка. Возвращение
Fear the Invisible Man
триллер
2023, Великобритания
Смотреть трейлер
6.8
Рождественская история: Рождество
A Christmas Story Christmas
семейный
2022, Мексика / Венгрия / Канада / США
Смотреть трейлер
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