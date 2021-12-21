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Маккензи Дэвис
Маккензи Дэвис
Mackenzie Davis
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Маккензи Дэвис
Mackenzie Davis
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Дата рождения
1 апреля 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Рост
180 см
Биография Маккензи Дэвис
Родилась 1 апреля 1987 года. Ванкувер, Британская Колумбия, Канада.
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Фильмография Маккензи Дэвис
Самый счастливый сезон
мелодрама, комедия
2020, США
6.0
Няня
ужасы, драма
2020, США
3.0
Честный кандидат
драма, комедия
2020, США
6.0
Терминатор: Темные судьбы
фантастика, боевик
2019, США
6.0
Талли
комедия
2018, США
7.0
Бегущий по лезвию 2049
фантастика, триллер
2017, США
7.0
Всегда сияй
драма, ужасы, мистика
2016, США
5.0
Хватай и беги
ужасы, комедия
2016, США
5.0
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21 декабря 2021 16:22
«Это красивая история стойкости и объединения»: интервью с актерами сериала «Станция одиннадцать» Маккензи Дэвис и Химешем Пателем
Актеры нового постапокалиптического сериала «Станция одиннадцать», который выходит на платформе more.tv 17 декабря, делятся подробностями о съемках проекта во время пандемии, о подготовке к ролям, и рассуждают на тему бессмертности работ Шекспира.
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10 декабря 2021 15:46
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3 декабря 2021 14:16
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