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Все части фильма "Бегущий по лезвию"

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Бегущий по лезвию 2049
Бегущий по лезвию 2049
фантастика, триллер 2017, США
7.0
Бегущий по лезвию
Бегущий по лезвию
драма, фантастика 1982, США
7.0
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Жанр
Все Фантастика Триллер Драма
Страна
Все США
Год
Все 1980-1989 2010-2019

"Бегущий по лезвию" (англ. "Blade Runner") - это культовый научно-фантастический фильм, который был выпущен в 1982 году и режиссирован Ридли Скоттом. Фильм основан на романе "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" Филипа Дика.

"Бегущий по лезвию 2049" (англ. "Blade Runner 2049") - это продолжение оригинального фильма, выпущенное в 2017 году и также режиссированное Ридли Скоттом.

Оба фильма являются культовыми в жанре научной фантастики, они обладают уникальной атмосферой, интересными персонажами и загадочными сюжетами. "Бегущий по лезвию" и "Бегущий по лезвию 2049" привлекают внимание зрителей своим футуристическим миром, философскими вопросами и кинематографическим искусством своих создателей.

В 2021 году в Японии был также выпущен сериал "Бегущий по лезвию: Черный лотос". Действие в этом Аниме-сериале происходит в 2032 году, то есть между событиями двух кинокартин из вселенной «Бегущего по лезвию».

Ожидаемый сериал "Бегущий по лезвию 2099" продолжит события оригинальной картины «Бегущий по лезвию 2049».

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