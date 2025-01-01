"Бегущий по лезвию" (англ. "Blade Runner") - это культовый научно-фантастический фильм, который был выпущен в 1982 году и режиссирован Ридли Скоттом. Фильм основан на романе "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" Филипа Дика.

"Бегущий по лезвию 2049" (англ. "Blade Runner 2049") - это продолжение оригинального фильма, выпущенное в 2017 году и также режиссированное Ридли Скоттом.

Оба фильма являются культовыми в жанре научной фантастики, они обладают уникальной атмосферой, интересными персонажами и загадочными сюжетами. "Бегущий по лезвию" и "Бегущий по лезвию 2049" привлекают внимание зрителей своим футуристическим миром, философскими вопросами и кинематографическим искусством своих создателей.

В 2021 году в Японии был также выпущен сериал "Бегущий по лезвию: Черный лотос". Действие в этом Аниме-сериале происходит в 2032 году, то есть между событиями двух кинокартин из вселенной «Бегущего по лезвию».

Ожидаемый сериал "Бегущий по лезвию 2099" продолжит события оригинальной картины «Бегущий по лезвию 2049».