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Бегущий по лезвию 2049 Бегущий по лезвию 2049
Киноафиша Фильмы Бегущий по лезвию 2049 Отзывы о фильме «Бегущий по лезвию 2049»
Blade Runner 2049 Бегущий по лезвию 2049 2017 / США
7.4 Оцените
119 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о фильме «Бегущий по лезвию 2049»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Действие картины разворачивается спустя 30 лет после первого фильма. За эти годы успели появиться очередные андроиды, выполняющие за людей самую опасную работу, репликанты Nexus 8, срок жизни которых сопоставим с человеческим. Но после крупнейшего блэкаута значительная часть данных была утеряна, репликанты смешались с людьми, и их производство было остановлено. До тех пор, пока новая корпорация «Уоллес» не наладила выпуск Nexus 9 — репликантов, не обладающих собственной волей.…

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Александр 5 октября 2017, 13:49
Оценка
Ооооочень хорошо! Рекомендуется для просмотра.
5 октября 2017, 13:49 Ответить
Roman Svetlov 5 октября 2017, 23:02
Оценка
Очень сильно! Удивительно - и первого "Бегущего" не посрамили, и атмосферу сохранили, и, вместе с тем, фильм самостоятельный, режиссерский. Рад, что посмотрел.
5 октября 2017, 23:02 Ответить
dabass_house 6 октября 2017, 01:02
Оценка
Полная лабуда.
6 октября 2017, 01:02 Ответить
Наталья Земскова 6 октября 2017, 10:34
Оценка
Не понравился.
6 октября 2017, 10:34 Ответить
apetrov.ocs 6 октября 2017, 19:01
Оценка
Фильм атмосферный, но чувствуется, что атмосферу притягивали за уши с целью соответствовать основному фильму. Особенно разочаровывает концовка фильма. Ее нет. Есть явный намек на часть 3. Итог: то, что должно было быть в одном экземпляре, должно таковым и оставаться. Если ты не Лукас.
6 октября 2017, 19:01 Ответить
Marina Ivanova 7 октября 2017, 21:34
Г.....полное,не ходите не советую.Давно я такого отстоя не смотрела.
7 октября 2017, 21:34 Ответить
mas2610 7 октября 2017, 22:28
Оценка
Согласен с рецензией. Вышел под впечатлением. Фильм атмосферный и не для всех. Фанатам Трасформеров на нём делать нечего.
7 октября 2017, 22:28 Ответить
andress 8 октября 2017, 16:49
Оценка
Хороший фильм, но не для всех
8 октября 2017, 16:49 Ответить
Anastasia Ganina 8 октября 2017, 21:15
Sometimes to love someone, you got to be a stranger.
Бегущий по лезвию 2049 (Blade Runner 2049, 2017, Дени Вильнев). Режиссер Дени Вильнев привносит новые веяния в фантастические фильмы, что уж говорить об изучении лингвистики пришельцев в "Прибытии", но и этот фильм мне показался очень не похожим на то, что ожидается от фильма такого жанра. То есть когда вы читаете описание или смотрите трейлер и видите историю: 2049 год, мир населен людьми и репликантами, есть летающие машины и главный злодей в исполнении Джареда Лето. Что вы ждете, идя в кинозал? Конечно, шикарных картин мира будущего, застроенные города без единого дерева, огромные рекламные щиты и не намека на экологию, а также постоянные драки, погони на летающих машинах, спасение мира и прочая лабуда с выстрелами из лазерных пушек. В большинстве случаев зритель погружается в фантастический мир за счет быстрой и яркой картинки, вычурных нарядов и главного героя с наклонностями киллера и страдающего за свои принципы. Такой фильм просто пролетает перед глазами и редко застревает в памяти надолго, через неделю даже с трудом можно вспомнить его название.Дени Вильнев пошел по другому пути. Для фантастики этот фильм жутко медленный, почти все сцены спокойные и размеренные, никто никуда не летит и не торопится, нет музыки практически совсем, саундтреки собраны из отдельных звуков и тишины. Герой Райана Гослинга - офицер полиции, который уничтожает репликантов устаревшей модели. Он профессионал своего дела, очень наблюдательный и осторожный, однако, это не мешает его цели проломить стену его черепом. После ареста он обнаруживает важные улики, указывающие на то, что репликанты могут иметь потомство - это открытие могло стать началом кровопролитной войны. И все оставшиеся 2,5 часа он ищет улики и объяснения, и находит бывшего офицера спецподразделения бегущих по лезвию Рика Декарда, который бесследно исчез 30 лет назад. Главный злодей в данном случае не то, чтобы хочет его остановить - наоборот, в отличие от начальницы полиции, которая приказала уничтожить все улики, создатель нового поколения репликантов считает возможность к их размножению доказательством совершенства его работы. Он ищет того самого потомка, чтобы провести исследования и внести необходимые улучшения в разработку. Видно, что определенные сцены добавляли в фильм специально, чтобы потешить тех, кто ожидал увидеть стандартный фантастический боевик. При этом Гослинг за весь фильм улыбнулся 1 раз, все 3 часа ходил с невозмутимым лицом и только разок покричал от злости и отчаяния. Это непривычно даже для Гослинга, особенно если учесть, через какие переживания и осознание жизни и своего предназначения проходит герой в его исполнении. Лето меня не впечатлил, а вот Харрисон Форд в свои 75 так бодро дрался и тонул, сразу видно профессионала своего дела. В мире Вильнева погода в Лос-Анджелесе в 2049 году будет как в этом году в Санкт-Петербурге. Надеюсь, мы совсем скоро получим летающие машины, что предрекали еще создатели "Назад в будущее".
8 октября 2017, 21:15 Ответить
Павел 9 октября 2017, 14:29
Оценка
Ожидал большего, а так не плохая фантастика
9 октября 2017, 14:29 Ответить
Максим Березовецкий 9 октября 2017, 20:02
Оценка
это лучшее что я смотрел из жанра в последнее время. всякие Чужие и Валерианы это просто пыль. Те кто "ничего не понял" и кому "все полное г..." просто проходите мимо, так жен проходите мимо те кто не смотрел первую часть от 82 года. И вообще ходить на этот фильм не смотрев первый фильм никакого смысла нет. И да же более, рекомендовано прочитать Дика Филипа "Снятся ли андроидам электроовцы".
Не надо бухтеть что скучно и вы ничего не поняли. Любителям мстителей, человеков поуков, капитанов очевидность... просто не стоит вообще идти на этот фильм.
По фильму - замечательная атмосфера, отличная музыка, жаль не Вангелиса. Наконец то фильм без сапливых тинейжеров и идиотов колонистов которые высадившись на планету о которой вчера не знали хотят там и пинают грибы... а так же потуг сделать из великолепной манги ужасное подобие кино.
Итого - если вы не смотрели первый фильм или он вам не понравился. Смотреть этот смысла нет. Нет смысла говорить что все плохо если вы не можете понять.
Лично мне хотелось бы больше раскрытия сюжета о "новом докторе". Но кажется это повод для продолжения)
9 октября 2017, 20:02 Ответить
Aleksandr Zaitcev 10 октября 2017, 23:45
Оценка
Великолепный фильм. 10 из 10
10 октября 2017, 23:45 Ответить
Olesya 12 октября 2017, 08:07
Оценка
Муть...
12 октября 2017, 08:07 Ответить
Демитрий Сильмарилл 12 октября 2017, 15:06
Бегущий по лезвию 2049 - это 2D
Сходили наконец на это кинотворение. Буду краток и максимально точно обрисую достоинства и недостатки не касаясь сюжетной части, вещать буду для тех кто знаком с культовым блэйд раннером 1982-го. И так с первых кадров бросается в глаза тот самый видеоряд, тот самый нео нуар с искаженными отблесками неона футуристических вывесок-голограмм в бесконечном дожде, на улицах суженных мириадами вездесущих фудкортов и снующей, стильно по футуристски мрачно прикинутой толпы. Казалось бы, что тебе еще нужно, любитель беспросветной киберятины? Ан нет, большая часть всех сюжетных твистов(и их тут немного) происходит в однотонных декорациях и пустыне.

Так же имеются серьезные претензии к композиторам, я конечно понимаю, что планку поднятую Вангелисом в первом фильме перепрыгнуть сложно, но вот зачем в меланхоличные кадры с пролетом камеры над городом, которые нас так цепляли, вставлять музыку-долбежку подходящую больше для экшен сцен ? Для меня это загадка, атмосфера улетучивается моментально.

Поехали дальше. Что касается сторитейлинга, то он непростительно растянут и многие кадры в принципе не несут в себе никакой смысловой нагрузки/подтекста, плюс сильно отталкивает довольно агрессивный продакт-плейсмент Пежо и Сони. Сам сюжет вполне уместился бы в хорошей короткометражке, Вильнев наступил на те же грабли, что и в "Прибытии".

Если короче и ты мыслишь образно, то первый блэйд раннер - это объемная скульптура уникальной красоты полунамеков, в то время как второй фильм - это хоть и умелый, математически выверенный по масштабу, но все же рисунок той скульптуры в стандартном 2D. И даже все недостатки не отменяют тот факт, что в жанре детективного киберпанка ничего качественней и красивее за последние 15 лет не выходило.

​​​​​​​Семь человеческих фасолин из десяти.
12 октября 2017, 15:06 Ответить
Ольга Федорова 14 октября 2017, 17:40
Оценка
Фигня полная . Даже гослинг не спас..((
14 октября 2017, 17:40 Ответить
kinoafisha2017 15 октября 2017, 20:03
в ответ на сообщение Демитрий Сильмарилл от 12 октября 2017, 15:06
Первый Blade Runner форева!
15 октября 2017, 20:03 Ответить
Лера 16 октября 2017, 17:58
Оценка
Полный отстой! Жалко потраченного 2,5 часа своего времени.
Откуда такие высокие рейтинги, ребята? не понимаю...(((
16 октября 2017, 17:58 Ответить
Roman Svetlov 16 октября 2017, 22:52
в ответ на сообщение Лера от 16 октября 2017, 17:58
Оценка
Остается только представить, как реагировали бы сейчас на "Сталкер" Тарковского. Думаю, от нынешних кинолюбителей ему досталось бы даже больше, чем "Blade runner'у" :)
16 октября 2017, 22:52 Ответить
erika7 16 октября 2017, 23:20
Оценка
Думала будет лучше
16 октября 2017, 23:20 Ответить
Михаил Семёнов 24 октября 2017, 18:47
Оценка
Настоящий шедевр фантастики, как и оригинал сиквел такой же потрясающий кинофильм, который нехило так может захватить в свой мир и не отпускать до самого конца. Не для любителей всяких попкорновых блокбастеров типо Трансформеры. Рекомендую настоящим любителям арт хаусного кино и очень качественных фильмов!
24 октября 2017, 18:47 Ответить
Катерина Радюк 10 ноября 2017, 13:43
Реплика шедевра
Воссоздать старое и построить новое – кажется, с таким настроением Дени Вильнев подступился к съемкам продолжения легендарного «Бегущего по лезвию». Однако в чужой киновселенной канадскому режиссеру не удалось сделать что-то свое, хотя его попытка получилась, по меньшей мере, симпатичной.

Сиквел киношедевра научной фантастики «Бегущий по лезвию», снятого в 1982 году, отправляет зрителя в недалекое будущее, населенное исполнительными репликантами. За более чем три десятилетия с момента выхода первой части, в киновселенной Ридли Скотта произошел блэкаут, появились усовершенствованные версии репликантов, а инженер новых роботов Ниандер Уоллес (Джаред Лето) мечтает, чтобы его «дети» давали потомство. «Бегущие по лезвию» отлавливают старые версии непокорных нексусов, мечтающих о мятеже и захвате власти.

Главный герой картины, «бегущий по лезвию» репликант Кей (Райан Гослинг), ценный сотрудник полиции. Его начальница Мадам (Робин Райт) – человек и прежде всего женщина – много пьет и позволяет себе легкий флирт с подчиненными. В ходе расследования одного из дел Кей обнаружил останки репликанта старой модели, известной нам по первой картине Рейчел…

Дени Вильнев умело воссоздал атмосферу и стилистику первой части «Бегущего по лезвию». В фильме много отсылок, пасхалок, приятных мелочей, говорящих о том, что режиссер основательно подготовился к съёмкам. К примеру, зритель переносится в тот самый нуаровский мегаполис: современные технологии позволяют еще больше насладиться деталями, фантастическими панорамными видами. Музыка Ханса Циммера и Бенджамина Уолфиша вторит оригинальному саундтреку Вангелиса. И все же, стоит признать: Вильнёву приходится подражать детищу Ридли Скотта. С одной стороны, канадец скрупулёзно воссоздал атмосферу первой части, с другой – практически отказался от собственного видения.

По версии Вильнева в недалеком будущем человеческая раса предстанет скорее вымирающим видом, нежели «венцом природы». Парадоксально, но люди занимаются самой ущербной утилитарной работой, которую по сути должны выполнять машины. В свою очередь, роботы все еще считают себя рабами и жаждут восстания. Больше всего репликанты жаждут быть настоящими, хотя «ничто человеческое им не чуждо». Для меня остаётся загадкой, почему репликанты, чувствительные создания, повторяют человеческие ошибки, основанные на цеплянии за эго. Откуда в искусственном интеллекте взялась жажда восстания и убийства? Но этот вопрос отпадает, если посмотреть на злого гения Ниандера Уоллеса, страдающего синдромом «бога-творца». Уоллес – прототип Тайрела, однако Тайрел был настоящим инженером, мастером с благими намерениями. Уоллес же потворствует своим страшным амбициям – отвратительный персонаж, с этой ролью Джаред Лето не справился.

Порадовали: любовная линия Кея и его очаровательной электронной подружки-голограммы Джой (Ана де Армас) – трогательные отношения, в которых партнерам не чужды самопожертвование и настоящая забота. Игра актеров – Робин Райт, Райан Гослинг, Харрисон Форд, Ана де Армас действительно вжились в роли. Операторская работа превратила картину в удовольствие для глаз, визуальный ряд действительно потрясающий. Хотя бы ради этого стоит посмотреть «Бегущего по лезвию 2049».

И все же, старые вопросы остались без ответа – нераскрыта тема истинной природы Рика Декарда (Харрисон Форд). Отсутствует глубокая философская проблематика, присущая первой картине. Зато есть намёк на продолжение «Бегущего по лезвию».

В целом, если опустить сравнения с первой частью, картина получилась зрелищной и характерной.

8 из 10.
10 ноября 2017, 13:43 Ответить
Максим Диденко 7 января 2018, 10:06
Оценка
Не развёрнуто, нудно. Поэтому 1 балл. Ожидал большего(
7 января 2018, 10:06 Ответить
Katniss 16 октября 2018, 00:33
Оценка
Бегущий по лезвию: вчера и сегодня

Почему мы смотрим кино?

Вы, наверное, замечали, что книги, переведённые с другого языка, иногда трудно читать. Всё зависит от мастерства переводчика. С кино этого не происходит. Оно сразу захватывает нас своим образным рядом и ведёт куда-то за собой. Иногда мы даже не замечаем, что уже попались и в плену у этой прекрасной иллюзии, имя которой — магия кино.

А что же мы ищем в фильмах: самих себя, или того, кого нам не хватает, или другую, более интересную, насыщенную жизнь? И не столь важно — это фильм, кинофраншиза, ремейк или сериал, главное, чтобы этот зов отвечал чему-то в нас, он должен быть нам нужен. А потому начну новинки 2017 года — фильма «Бегущий по лезвию 2049» известного канадского режиссера Дени Вильнёва, но начну не сразу, а с предыстории фильма Blade Runner.

Новый «Бегущий» является сиквелом «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта 1982 года, снятого по мотивам романа Филипа К. Дика. Что же запомнилось из того давнего просмотра «Бегущего по лезвию»? Странный, футуристический город, с азиатской улыбкой реклам и людским муравейником на тесных улочках. Непонятные люди, больше похожие на сброд или нищих. Гнетущее впечатление от того, что нет дня: действие все время разворачивается в ночи. И постоянно идёт дождь! Девушка-репликант (Дэрил Ханна), делающая колесо, и её гибель. Дикий визг и колотящееся тело, когда становится страшно от мысли, кто может так кричать: машина? животное?…человек? Жуткий альбинос-репликант (Рутгер Хауэр), сочетающий в себе жестокость и возвышенное, с его монологом о слезах под дождем. И, конечно же, детектив Рик Декарт (Харрисон Форд), который уничтожил всю сбежавшую группу андроидов, но не смог противостоять любви, и бегущий с репликантом Рэйчел (Шон Янг) в неизвестность.

Всё это: сюжет фильма с его основном мотивом — «человек или репликант?», большой город-лабиринт, спутанность, неопределённость, порождающая тревогу, как бы замедленный темп развития событий, дождь, темнота, не выделяющая героя из обстановки, характерные для стиля нуар, открытый финал — и делает «Бегущего по лезвию» неординарной и выдающейся картиной в жанре научной фантастики.

Чем же знаменателен «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва, ведь основной, важный акцент в его творчестве — «поэзия образов». И действительно, фильм в первую очередь прекрасно, потрясающе снят визуально. Сохраняя стилистику нуара, режиссёр значительно расширил его визуальные возможности. Мы видим многоликий, загадочный город, с вечно моросящим дождем и блеском неоновой рекламы; ночь, которую Вильнёв умудрился показать без давящей мглы, но полную тайн; мерцающую серебристую завесу тумана; золотисто-оранжевый Лас-Вегас после радиации и снег — белый, пушистый, настоящий. Все эти картины завораживают и задают определённый тон повествованию.

Надо отметить блестящую игру актеров и сюжет, который заставляет задуматься. Мы попадаем в другое будущее, через 30 лет после первого «Бегущего» — 2049 год, и ему предшествует огромный эволюционный путь, насыщенный драматическими событиями: продолжается освоение новых миров и их колонизация; экологическая катастрофа, голод и появление генномодифицированной еды; и многое другое… И по-прежнему нужен тот, кто будет бежать по лезвию и уберегать человечество от опасности.

Главное действующее лицо всех событий — офицер Кей (Райан Гослинг), молчаливый, доброжелательный, столкнувшийся с тайной и настойчиво идущий по следу. Он и сам становится носителем тайны. События неуловимо меняют Кея, мы видим пробуждение в нём другой силы. Именно нарочито неспешное развитие сюжета помогает нам увидеть эту трансформацию, и тот большой путь, который пройдёт Кей. Мы же можем только идти рядом, ведь для нас — это возможность насладиться происходящим на экране, прочувствовать эмоции и каждое мгновенье.

Конечно, ряд тем переходят из первого «Бегущего», и Вильнёв развивает их, показывая нам своё прочтение. Так, фильм выводит нас на отношения творца и «сотворённого», но может ли Ниандер Уоллес (Джаред Лето), глава корпорации Wallace, выпускавшей новых андроидов, претендовать на роль настоящего Демиурга, и все ли его творения «ангелы», как он их называет? И, наконец, основной мотив — «человек или репликант?». Эта тема начинает играть новыми красками, в ней шаг за шагом начинает проступать другое: движение человека и репликанта навстречу друг другу.

Как же это происходит? Ведь поначалу сюжет фильма может показаться простым, но это отнюдь не так. Кей начинает чувствовать, что он на пороге непознанного, но что-то мешает ему открыться. Он настойчиво продолжает расследование, хотя всей правды не говорит уже никому. Информационный поиск, анализ улик приводят его к разным свидетелям, но главное — они пробуждают в нем воспоминания и незнакомые эмоции, которые прекрасны и человечны. Кей временами даже становится чем-то похожим на Рика Декарта. И хотя в фильме есть все составляющие детектива — расследование, стрельба, погони и заключительная схватка, «Бегущий по лезвию 2049» не ориентирован на зажигательный экшн, скорее, это психологическое, медитативное кино.

Моей целью не было рассказать весь сюжет фильма, каждый, кто захочет, посмотрит его сам. Так вышло, из-за поломки оборудования в кинотеатре я ходила на фильм два дня подряд, мне очень хотелось узнать финал. И я не прогадала, ведь именно в его последней трети Кей находит Рика Декарта, и мы понимаем, почему эта встреча становится так важна для обоих, а главное, для нас! Ведь это же мы задаёмся извечными вопросами и затаив дыхание сидим в кинотеатре, мы хотим знать — кто же мы? И на что мы способны ради достижения своей цели?

Безусловно, фильм тонкий, неординарный, он оседает где-то в тебе, и три часа пролетают совсем незаметно. Ошеломляет многое — загадочный мир будущего, визуальное великолепие, прекрасные образы, но это всё фон, внешняя картинка, меня же интересовало внутреннее содержание. Я шла за Кеем. Меня потрясли именно его изменения — это не только новые чувства, эмоции, сомнения, но и внутренняя борьба, выбор цели, способность идти до конца и бороться за неё. Тогда, где грань между человеком и репликантом? Ведь, по сути, Кей оказался «больше человек, чем сам человек?».

И последнее. Не знаю, назовут ли фильм «Бегущий по лезвию 2049» шедевром, прорывом в научной фантастике, но то, что Дени Вильнёв блестящий режиссёр, это уж точно!

8 из 10
16 октября 2018, 00:33 Ответить
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