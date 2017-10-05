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Действие картины разворачивается спустя 30 лет после первого фильма. За эти годы успели появиться очередные андроиды, выполняющие за людей самую опасную работу, репликанты Nexus 8, срок жизни которых сопоставим с человеческим. Но после крупнейшего блэкаута значительная часть данных была утеряна, репликанты смешались с людьми, и их производство было остановлено. До тех пор, пока новая корпорация «Уоллес» не наладила выпуск Nexus 9 — репликантов, не обладающих собственной волей.…