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Бегущий по лезвию 2049 Бегущий по лезвию 2049
Киноафиша Фильмы Бегущий по лезвию 2049 Награды и номинации фильма Бегущий по лезвию 2049
Blade Runner 2049 Бегущий по лезвию 2049 2017 / США
7.7 Оцените
120 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Награды и номинации фильма Бегущий по лезвию 2049

Вся информация о фильме
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
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Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
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Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, Франция, биография, драма, исторический
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2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
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