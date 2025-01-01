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Киноафиша Фильмы Бегущий по лезвию 2049 Цитаты из фильма Бегущий по лезвию 2049

Цитаты из фильма Бегущий по лезвию 2049

Rick Deckard Иногда, чтобы любить кого-то, нужно стать чужим.
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Niander Wallace Боль напоминает тебе, что радость, которую ты испытывал, была настоящей. Значит, вперед — к новой радости! Не бойся.
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Joi Простые данные делают человека. А, Ц, Т и Г. Алфавит тебя. Всё из четырёх символов. Я всего лишь два: 1 и 0.
'K' В два раза меньше, но в два раза элегантнее, дорогая.
🧡
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🥱
'K' Все лучшие воспоминания — её.
🧡
👏
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🥱
'K' [указывает на собаку] Он настоящий?
Рик Декард Не знаю. Спроси у него.
🧡
👏
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🥱
Рик Декард [Уоллесу] Её глаза были зелёные.
🧡
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🥱
Sapper Morton Вы, новые модели, рады вычищать эту дрянь... потому что никогда не видели чудо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Deckard Я когда-то занимал твою должность. Я был в этом хорош.
'K' Тогда всё было проще.
Rick Deckard Почему ты всё усложняешь?
'K' Почему бы тебе просто не ответить на вопрос?
Rick Deckard На какой вопрос?
'K' Не думал, что ты из тех, кто разводит п##дёж. Как её зовут?
Rick Deckard Рэйчел. Её звали Рэйчел.
🧡
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🥱
Dr. Ana Stelline [плачет] Кто-то это пережил, да. Это случилось.
[пауза]
'K' Я знаю, что это настоящее.
[пауза]
'K' Я знаю, что это настоящее.
[пауза]
'K' ЧЁРТ ПОБЕРИ!
[швыряет стул]
🧡
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🥱
Lieutenant Joshi Мир построен на стене, что разделяет виды. Скажи любой стороне, что стены нет — получишь войну. Или резню.
🧡
👏
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Freysa Наши жизни — ничто по сравнению с грядущей бурей. Умирать за правильное дело — самое человеческое, что мы можем сделать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Niander Wallace [из трейлера] Каждый скачок цивилизации строился на плечах расходного труда, но я могу создать лишь ограниченное их число.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Dr. Ana Stelline Прекрасно, не правда ли?
🧡
👏
🥺
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🥱
'K' Я никогда не выводил из строя того, кто родился раньше.
Lieutenant Joshi В чём разница?
'K' Родиться — значит иметь душу, наверное.
Lieutenant Joshi Ты хочешь сказать, что нет?
'K' Я не знал, что есть выбор, мадам.
Lieutenant Joshi Вот это подход.
[K подходит к двери]
Lieutenant Joshi Эй! Ты и без неё нормально обходился.
'K' Что именно, мадам?
Lieutenant Joshi Душа.
🧡
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Freysa Этот ребёнок означал, что мы не просто рабы. Если ребёнок может появиться от нас, значит, мы сами себе хозяева.
Mariette «Более человечные, чем люди.»
Freysa Приближается революция.
🧡
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Rick Deckard У тебя нет детей... правда?
Niander Wallace О, у меня их миллионы.
🧡
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🥱
Advertising hologram [сказано K голограммой, рекламирующей виртуальную девушку Джой, которую K купил] Ты выглядишь как *хороший* Джо.
🧡
👏
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🥱
Джой [К 'К'] Я люблю тебя!
🧡
👏
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🥱
Dr. Ana Stelline В каждом произведении есть частичка самого художника.
🧡
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K Если это сломается — всё. Ты исчезнешь.
Joi Как настоящая девушка.
🧡
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Niander Wallace Вся храбрость мира не изменит факты.
🧡
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🥱
'K' Это действительно нечто
Rick Deckard Весь город был нечто. Когда-то. Забудь о проблемах, сходи на шоу, немного поиграй. Выиграй немного денег, проиграй немного. Они умели делать деньги конфетами.
🧡
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🥱
'K' У меня есть воспоминания, но они не настоящие. Это всего лишь импланты.
🧡
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🤔
🥱
Рейчел [Декарду] Ты по мне скучал?
🧡
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🥱
Joi Я всегда говорил тебе. Ты особенный. Твоя история ещё не закончена. Страница ещё осталась.
🧡
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Mariette [К] А, понял. Тебе настоящие девушки не нравятся.
🧡
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Joi Ты выглядишь одиноким. Я могу это исправить.
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Joi Я всегда знал, что ты особенный. Может, вот как. Ребёнок. Рождённый женщиной. Вытолкнутый в этот мир. Желанный. Любимый.
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Niander Wallace Это всё так же, как тогда? В момент, когда ты встретил её. Все эти годы, пьяный воспоминаниями о её совершенстве. Как блестели её губы. Как мгновенно возникла связь. Разве тебе никогда не приходило в голову, что именно поэтому тебя и вызвали? Созданный, чтобы влюбиться в неё прямо тогда и там? Всё ради того, чтобы получить этот единственный идеальный образец. Если, конечно, ты был создан. Любовь или математическая точность? Да? Нет?
Rick Deckard Я знаю, что реально.
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🥱
Niander Wallace Было очень умно держать себя в пустоте от информации, и всё, что это стоило — это всё, что у тебя есть.
🧡
👏
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🥱
Joi Я с тобой покончил. Можешь идти.
Mariette Тише. Я внутри тебя была. Не так много, как ты думаешь.
🧡
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🥱
Dr. Ana Stelline Все думают, что дело в деталях. Но память так не работает. Мы вспоминаем через чувства. Всё настоящее должно быть запутанным.
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🥱
Joi Я так счастлив, когда я с тобой.
'K' Тебе не нужно этого говорить.
🧡
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Niander Wallace [новому Репликанту] Первое, что человек боится — сохранить глину. Это интересно. Прежде чем мы узнаем, кто мы такие, мы боимся потерять это. С днём рождения.
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Luv Ты крошечное создание. Перед лицом этого удивительного нового мира ты думаешь лишь об одном — уничтожить его? Из-за страха перед великими переменами? Ты не удержишь прилив метлой.
Lieutenant Joshi Кроме того, что я уже сделал это.
Luv [кричит] *Где он?* Ты так уверена. Потому что он сказал. Потому что мы никогда не лжём. Я скажу мистеру Уоллесу, что ты пыталась первой выстрелить в меня. Поэтому мне пришлось убить тебя.
Lieutenant Joshi [остаётся непокорной, её последние слова:] Просто сделай то, зачем пришла.
[Luv убивает её ножом]
🧡
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🥱
Luv Так приятно, когда задают личные вопросы. Чувствуешь себя... желанной.
🧡
👏
🥺
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🥱
Rick Deckard Почему? Что я для тебя?
'K' [улыбается ему] Иди встречай свою дочь.
🧡
👏
🥺
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🥱
Rick Deckard Мне нравится эта песня. Можем продолжать или можем выпить.
[пауза]
'K' Я выбираю выпивку.
🧡
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Заставка Репликанты — это биоинженерные люди, созданные корпорацией Тайрелл для работы вне Земли. Их повышенная сила делала их идеальными рабами.
Заставка После серии жестоких восстаний их производство запретили, а корпорация Тайрелл обанкротилась.
Заставка Крах экосистем в середине 2020-х привёл к подъёму промышленника Ниандера Уоллеса, чей гений в синтетическом земледелии предотвратил голод.
Заставка Уоллес приобрёл остатки корпорации Тайрелл и создал новую линию репликантов, которые подчиняются.
Заставка Многие старые модели — Nexus 8 с неограниченным сроком службы — выжили. Их выслеживают и «отправляют на покой».
Заставка Те, кто охотятся на них, всё ещё зовутся… Бегущими по лезвию.
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'K' Она к нему неравнодушна
Luv Кто?
'K' Офицер Декард. Она пытается его спровоцировать.
Luv Так бодрит, когда задают личные вопросы. Заставляет чувствовать... себя желанной.
[пауза]
Luv Вам нравится ваша работа, офицер?
'K' ['K' смотрит на неё] Пожалуйста, передайте мистеру Уоллесу мою благодарность за уделённое время.
🧡
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🤔
🥱
Luv [К «Кей»] Я лучшая!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
'K' Вы работали с офицером Декардом, в своё время. Что вы можете мне о нём рассказать?
Gaff Он любил работать в одиночку. Я тоже. Поэтому мы вместе следили, чтобы так и было — и на этом всё.
🧡
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🥺
🤔
🥱
K [за тостом] За незнакомцев.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Deckard Не найдется ли у тебя кусочек сыра? Ну, сынок?
'K' «Остров сокровищ»?
Rick Deckard Он читает, это хорошо. Я тоже, ночью особо нечего делать. Часто мне снится сыр. Чаще всего поджаренный. Что ты здесь делаешь?
'K' Я услышал пианино.
Rick Deckard Не ври, это невежливо. Ты же коп.
'K' Я не пришёл тебя арестовывать.
Rick Deckard Правда? Тогда зачем?
'K' У меня есть несколько вопросов.
Rick Deckard Каких вопросов?
🧡
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🥺
🤔
🥱
Rick Deckard Имя есть?
'K' Офицер KD6-3...
Rick Deckard [перебивая] Это не имя. Это серийный номер.
'K' Ладно. *Джо.*
🧡
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🥺
🤔
🥱
Luv Я здесь для мистера Уоллеса. Я — Лав.
'K' Он тебя назвал. Значит, ты особенный.
Luv ...Я здесь для мистера Уоллеса. Пожалуйста, идём со мной.
🧡
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🤔
🥱
Niander Wallace [Декарду] Ты ещё не знаешь, что такое боль. Ты узнаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
LAPD Cop [к 'К'] Пошёл вон, сквотер!
🧡
👏
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🥱
Luv [про себя, смотрит на «К» по видеосвязи] Ой... да ну. Вставай. Делай свою чёртову работу.
🧡
👏
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🥱
Lieutenant Joshi Я тут один вижу эту чёртову зарю? Это ломает мир, Кей!
🧡
👏
🥺
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🥱
Niander Wallace Я вижу это. Так же ясно, как во сне. Он любит её.
🧡
👏
🥺
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🥱
Rick Deckard [Уоллесу] Я знаю, что реально.
🧡
👏
🥺
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🥱
Freysa Ты подумал, что это был ты? Да, подумал. Все так думают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Niander Wallace [новорождённому репликанту] Тсс. С днём рождения.
🧡
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🥱
Niander Wallace Та пустынная пастбища. Пустая и засоленная. Мертвое пространство между звездами.
Niander Wallace [Он кладет руку на живот новорожденного репликанта] Прямо здесь.
Niander Wallace И это семя, которое нам надо изменить ради Рая.
[Он разрезает её матку]
Niander Wallace Я не могу их размножать. Клянусь, я пытался. Нам нужно больше репликантов, чем смогут когда-либо собрать. Миллионы, чтобы мы стали триллионами. Мы могли бы штурмовать Эдем и вернуть её.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mariette Что это?
'K' Дерево.
Mariette Я никогда не видела деревьев. Оно красивое.
'K' Оно мёртвое.
Mariette А кто хранит мёртвое дерево?
[пауза]
Mariette Ты меня не убьёшь, правда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джой [к Лав] Стой!
[нога Лав висит над излучателем Джой]
Лав [к Джой] Надеюсь, вы довольны нашим продуктом.
[говорит о Кей]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Joshi Она была репликантом. Беременной.
[пауза]
Lt. Joshi Это меняет всё, Кей. Ты понимаешь, что это значит?
🧡
👏
🥺
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🥱
'K' [после того, как ему предложили что-то поесть, вероятно, личинки с запахом чеснока] Нет, спасибо, я предпочитаю не есть, пока не пройду самый трудный этап дня.
🧡
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🥱
Joi Я никогда бы не подумал, что ты по части вранья!
🧡
👏
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🥱
Dr. Ana Stelline В каждом воспоминании есть частичка его создателя.
🧡
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🤔
🥱
Rick Deckard Куда мы идём?
Luv Домой.
🧡
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🥺
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🥱
[первые слова]
'K' Надеюсь, вы не против, что я позволил себе такой вольности. Я старался не занести... никакой грязи.
🧡
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🥱
Rick Deckard Что ты сделал? Кого привёл? А?
'K' Никого.
Rick Deckard А? Они знают, что ты здесь!
🧡
👏
🥺
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🥱
Rick Deckard Не ври. Это невежливо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Niander Wallace [Лав, тебе] Ты действительно лучший ангел. Не правда ли, Лав?
🧡
👏
🥺
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🥱
Lieutenant Joshi В этом мире есть порядок. Вот чем мы здесь занимаемся. Мы следим за порядком.
🧡
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🥱
Luv Вижу, вы один из наших клиентов. Надеюсь, вы довольны нашим продуктом.
'K' Она очень... реалистичная. Спасибо.
🧡
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🥱
'K' [K только что вернулся домой в свою квартиру] Ты был прав. Во всём ты был прав.
Joi Тсс...
Mariette [дверь за K открывается, входит Мариэтта] Думала, что ты не заинтересован, работяга.
Joi Ты к ней неравнодушен, я вижу. Ничего, она настоящая. Я хочу быть настоящей для тебя.
'K' Ты для меня настоящая.
Mariette У тебя тут особенная женщина.
[долгая пауза]
Mariette Ладно, поехали.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Freysa О, я была там. Я видела, как чудо рождается. Идеальное личико, глядя на меня сквозь слёзы, яростное, как гроза.
🧡
👏
🥺
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🥱
[Лав управляет ударом дрона]
Luv [говорит без эмоций] Огонь снова. Огонь снова. Огонь. Двести футов к востоку. Огонь. Иди на север.
[кадр панорамирует, показывая, что ей делают маникюр, пока она говорит это]
Luv Огонь. Стоп. Двадцать градусов к востоку. Стоп. Приближение. Ближе.
Luv [видит, что Кей упал, говорит себе с эмоциями] Да ну наф#г. Вставай. Дела й свою р#боту. Найди ребёнка.
🧡
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🥱
Niander Wallace Каждый скачок цивилизации строился на дешёвой рабочей силе. Мы потеряли вкус к рабству, если только оно не было искусственно создано. Но я могу сделать лишь ограниченное количество.
🧡
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🥱
Niander Wallace Ангел никогда не должен входить в Царство Небесное без дара.
🧡
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🥺
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🥱
'K' [Joi] Они скоро придут за мной.
Joi Я пойду с тобой.
🧡
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🥱
Dr. Ana Stelline Если у тебя есть настоящие воспоминания, значит у тебя... настоящие человеческие реакции. Не так ли?
🧡
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🥱
Lieutenant Joshi Привет. Ты и без неё справлялся неплохо.
'K' Что это, мэм?
Lieutenant Joshi Душа.
🧡
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🥱
Лейтенант Джоши [по видеосвязи] Ты ранен. За это платить не буду.
«К» Я склею.
🧡
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🥱
Gaff [говорит о молодом Декарде] Он надолго не задержится в этом мире.
'K' Почему?
Gaff Что-то в его глазах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Deckard Какой план?
'K' Мы не бегаем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joi Ты почитаешь мне?
[встаёт, подходит к столу, "берёт" книгу Набокова «Бледный огонь»]
Joi Это тебе полегчает.
'K' Ты эту книгу терпеть не можешь.
Joi [швыряет виртуальную книгу через плечо] Я тоже не хочу читать.
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🥱
'K' Почему ты такой хороший? Что делает твои воспоминания такими настоящими?
Dr. Ana Stelline В каждом творении есть немного от каждого художника. Но меня заперли в этой стерильной камере с восьми лет, так что если я хотела увидеть мир, мне приходилось его представлять. Я очень хорошо научилась воображать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
'K' На этом всё... сейчас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
'K' Я его нашёл.
Лейтенант Джоши Это невозможно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lieutenant Joshi Ты что-нибудь помнишь? До того, как оказался под моим контролем? Есть ли у тебя какие-то воспоминания оттуда?
'K' У меня есть воспоминания, но они не настоящие. Это всего лишь импланты.
Lieutenant Joshi Расскажи одну. Из детства.
'K' Мне немного странно рассказывать детскую историю, учитывая, что я никогда не был ребёнком.
Lieutenant Joshi Ну, тебе будет проще поделиться, если я скажу, что это приказ?
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🥱
Niander Wallace Мы создаём ангелов — на службе цивилизации. Да, когда-то были плохие ангелы, а теперь я создаю хороших. Именно так я открыл нам девять новых миров. Девять — ребёнок может сосчитать до девяти на пальцах. Мы должны владеть звёздами!
🧡
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🥱
'K' Вы Сэппер Мортон? Гражданский номер NK68514?
Sapper Morton Я фермер.
'K' Вижу. Чем занимаетесь?
Sapper Morton [кладёт горсть жуков на стол] Это ферма белка. По проекту Уоллеса.
'K' Это я чувствую?
Sapper Morton Выращу это специально для себя. Чеснок.
'K' Чеснок.
Sapper Morton Давай, попробуй.
'K' Нет, спасибо. Предпочитаю держать желудок пустым, пока не справлюсь с самой тяжёлой частью дня.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Niander Wallace Я так долго хотел с вами встретиться. Вы для меня — настоящее чудо, мистер Декард. У меня был замок. Я нашёл ключ. Но штифты не совпадают. Дверь остаётся запертой. Мне нужен образец, чтобы открыть её, мистер Декард. Ребёнок. Мне нужен ребёнок. Чтобы научить их всех летать. «И вспомнил Бог о Рахили, услышал её и открыл утробу её.»
🧡
👏
🥺
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🥱
Лейтенант Джоши Что с тобой, чёрт побери? Я дал тебе задание. Я вбил тебе в голову, как оно важно, а потом мы тебя ловим, когда ты е****шься где-то у центра обновления? Сканер сказал, что внутри ты не такой, как должен быть. Сильно выбился из нормы. Ты понимаешь, что это значит?
'K' Я нашёл ребёнка. Его сделали как обычного репликанта, дали обычную работу. Даже он не знал, кто он на самом деле.
Лейтенант Джоши И?
'K' Всё сделано.
Лейтенант Джоши Что значит "всё сделано"?
'K' То, что ты просила. Всё сделано.
🧡
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🥱
'K' Что случилось с ребёнком? Кто определил его в приют? Это ты?
Rick Deckard Меня там уже не было.
'K' Ты даже с собственным ребёнком не встречался? Почему?
Rick Deckard Потому что так был план. Я показал, как запутать записи, замести следы. У каждого была своя роль. Моя — уйти. А потом наступил Блэкаут, затёр всё. Даже если бы захотел, не смог бы найти ребёнка.
'K' Хотел?
Rick Deckard Не особо.
'K' Почему?
Rick Deckard Потому что нас охотились. Я не хотел, чтобы нашего ребёнка нашли, разобрали, расчленили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joi Какой повод?
'K' Скажем так, у нас юбилей.
Joi Да?
'K' Нет. Но — скажем, что да. Ладно?
[открывает коробку]
'K' С юбилеем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lieutenant Joshi Посмотри на меня. Мы все просто ищем что-то настоящее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Niander Wallace [из трейлера] Ключ к будущему наконец найден. Принеси его мне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
'K' [для Джой] Мне нужно идти. Я вернусь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luv [К] Плохая собака!
🧡
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🥱
'K' Это невозможно.
🧡
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🥱
'K' Говорят, ты лучший в создании воспоминаний.
Dr. Ana Stelline Ну, спасибо. Я обожаю дни рождения.
'K' Ты работаешь на Уоллеса.
Dr. Ana Stelline По субподряду. Я одна из его поставщиков. Он предлагал выкупить меня, но я забираю свободу, где могу.
🧡
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🥱
'K' Как долго ты здесь?
Sapper Morton С 2020-го.
'K' Но ты же не всегда был фермером, верно? Твоя сумка. Колониальное медицинское применение. Военное снабжение. Где ты был? Каланта? Должно быть, там было жёстко.
Sapper Morton Собираешься меня взять? Пусть заглянут внутрь?
'K' Мистер Мортон, если бы взять вас было возможно...
[кладёт пистолет на стол]
'K' ...я бы предпочёл это любой другой альтернативе. Уверен, ты знал, что рано или поздно кто-то придёт. Жаль, что это пришлось быть мне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лейтенант Джоши [K передаёт скан сетчатки репликанта] Один из последних Nexus 8. Выглядит так, будто может оторвать тебе голову.
'К' Он пытался.
Лейтенант Джоши Он дезертировал после Каланты, с несколькими такими же в его группе, которых я бы не прочь закрыть. Только он?
'К' Только он.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Freysa Ты привела Уоллеса к Декарду. Ты не можешь позволить Декарду привести Уоллеса ко мне. Ты должна убить Декарда. Декард просто хотел, чтобы его ребёнок был в безопасности. И она в безопасности. Когда придёт время, я покажу её миру, и она поведёт нашу армию.
'K' Она?
Freysa Конечно. У Рэйчел была дочь. Собственными глазами видел, как она родилась. Я одела её в синее, когда пришло время ей уйти.
'K' Ты скрывал мальчика.
Freysa Это всего лишь часть пазла.
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'K' Примерно тридцать лет назад тут проходил один мальчик. Мне нужны ваши записи.
Мистер Коттон Хм.
'K' Легальные сделки, частные продажи — всё.
Мистер Коттон Записи за такой срок не ведём.
'K' Не ведёте?
Мистер Коттон Нет. Извините. Не могу помочь.
'K' Не можете?
Мистер Коттон Нет.
'K' [достаёт и взводит оружие] Думаю, вы можете.
[ударяет Коттона по лицу, ломает нос]
'K' Думаю, такой, как вы, помнит многое. Теперь расскажете, что помните...
[постукивает по середине лба Коттона]
'K' ...или я тут же сделаю дырку и посмотрю сам.
🧡
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🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
'K' Это невозможно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
'K' [после встречи с репликантом-помощником Уоллеса, Лав] Передайте благодарность мистеру Уоллесу за уделённое время.
🧡
👏
🥺
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🥱
Joi [К] Вот так.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Sapper Morton Каково это — убивать своих же?
'K' Я не выводю из строя своих. Мы не убегаем. Только старые модели — да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Deckard Любишь виски? У меня миллионов — бутылок виски.
🧡
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🥱
'K' [жду в темноте] Надеюсь, вы не против, что я позволил себе войти. Я старался не занести грязь.
Сэппер Мортон Грязь меня не смущает. Меня раздражают незваные гости.
🧡
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🥱
Luv Здесь слишком темно. Он мне нравится. Хороший мальчик. Где он?
Lieutenant Joshi Понятия не имею. Он вне службы. Поискать вокруг.
Luv Я проверяла — везде, куда мог бы пойти хороший мальчик.
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🥱
File Clerk Все помнят, где они были во время блэкаута. А ты?
'K' Это было чуть раньше моего времени.
File Clerk Ммм. Я был дома с родителями, потом десять дней темноты. Все машины остановились. Когда свет вернулся, нас подчистую стерли. Фото, документы, все данные...
[щёлкая пальцами]
File Clerk Фффт! Исчезло. Банковские записи тоже. Меня это не тронуло. Забавно, что уцелела только бумага. Хотя у нас всё было на дисках. Всё, всё, всё! Ха. Моя мама до сих пор плачет из-за потерянных детских фото.
'K' Жаль. Ты наверняка был милым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[запись, где Декард проводит тест Войта-Кампфа Рейчел, как в оригинальном фильме]
Rick Deckard Ты листаешь журнал и натыкаешься на полностью обнажённую девушку на целой странице.
Rachael Это проверка на то, репликант я или лесбиянка, мистер Декард?
Rick Deckard Просто ответьте на вопрос, пожалуйста.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lieutenant Joshi Вы только что предотвратили взрыв бомбы
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mister Cotton Ну же, скажи, какой именно ты имеешь в виду?
[свистит в свисток, дети подскакивают и становятся с опущенными головами]
Mister Cotton Потому что у меня... всякие есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lieutenant Joshi То, что ты видел, не происходило.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
'K' Хочешь, чтобы это исчезло?
Лейтенант Джоши Сотри всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
'K' Я предпочитаю держать желудок пустым, пока не закончится самая трудная часть дня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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Джаред Лето
Jared Leto
Ана де Армас
Ана де Армас
Ana de Armas
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Ryan Gosling
Дэйв Батиста
Дэйв Батиста
Dave Bautista
Карла Юри
Карла Юри
Carla Juri
Робин Райт
Робин Райт
Robin Wright
Хиам Аббасс
Хиам Аббасс
Hiam Abbass
Маккензи Дэвис
Маккензи Дэвис
Mackenzie Davis
Сильвия Хукс
Сильвия Хукс
Sylvia Hoeks
Эдвард Джеймс Олмос
Эдвард Джеймс Олмос
Edward James Olmos
Ленни Джеймс
Ленни Джеймс
Lennie James
Томас Лемаркус
Томас Лемаркус
Tómas Lemarquis
Шон Янг
Шон Янг
Sean Young
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
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