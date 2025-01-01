JoiЯ всегда знал, что ты особенный. Может, вот как. Ребёнок. Рождённый женщиной. Вытолкнутый в этот мир. Желанный. Любимый.
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Niander WallaceЭто всё так же, как тогда? В момент, когда ты встретил её. Все эти годы, пьяный воспоминаниями о её совершенстве. Как блестели её губы. Как мгновенно возникла связь. Разве тебе никогда не приходило в голову, что именно поэтому тебя и вызвали? Созданный, чтобы влюбиться в неё прямо тогда и там? Всё ради того, чтобы получить этот единственный идеальный образец. Если, конечно, ты был создан. Любовь или математическая точность? Да? Нет?
Joi[швыряет виртуальную книгу через плечо]Я тоже не хочу читать.
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'K'Почему ты такой хороший? Что делает твои воспоминания такими настоящими?
Dr. Ana StellineВ каждом творении есть немного от каждого художника. Но меня заперли в этой стерильной камере с восьми лет, так что если я хотела увидеть мир, мне приходилось его представлять. Я очень хорошо научилась воображать.
Niander WallaceМы создаём ангелов — на службе цивилизации. Да, когда-то были плохие ангелы, а теперь я создаю хороших. Именно так я открыл нам девять новых миров. Девять — ребёнок может сосчитать до девяти на пальцах. Мы должны владеть звёздами!
'K'Нет, спасибо. Предпочитаю держать желудок пустым, пока не справлюсь с самой тяжёлой частью дня.
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Niander WallaceЯ так долго хотел с вами встретиться. Вы для меня — настоящее чудо, мистер Декард. У меня был замок. Я нашёл ключ. Но штифты не совпадают. Дверь остаётся запертой. Мне нужен образец, чтобы открыть её, мистер Декард. Ребёнок. Мне нужен ребёнок. Чтобы научить их всех летать. «И вспомнил Бог о Рахили, услышал её и открыл утробу её.»
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Лейтенант ДжошиЧто с тобой, чёрт побери? Я дал тебе задание. Я вбил тебе в голову, как оно важно, а потом мы тебя ловим, когда ты е****шься где-то у центра обновления? Сканер сказал, что внутри ты не такой, как должен быть. Сильно выбился из нормы. Ты понимаешь, что это значит?
'K'Я нашёл ребёнка. Его сделали как обычного репликанта, дали обычную работу. Даже он не знал, кто он на самом деле.
'K'Ты даже с собственным ребёнком не встречался? Почему?
Rick DeckardПотому что так был план. Я показал, как запутать записи, замести следы. У каждого была своя роль. Моя — уйти. А потом наступил Блэкаут, затёр всё. Даже если бы захотел, не смог бы найти ребёнка.
FreysaТы привела Уоллеса к Декарду. Ты не можешь позволить Декарду привести Уоллеса ко мне. Ты должна убить Декарда. Декард просто хотел, чтобы его ребёнок был в безопасности. И она в безопасности. Когда придёт время, я покажу её миру, и она поведёт нашу армию.
File ClerkМмм. Я был дома с родителями, потом десять дней темноты. Все машины остановились. Когда свет вернулся, нас подчистую стерли. Фото, документы, все данные...
[щёлкая пальцами]
File ClerkФффт! Исчезло. Банковские записи тоже. Меня это не тронуло. Забавно, что уцелела только бумага. Хотя у нас всё было на дисках. Всё, всё, всё! Ха. Моя мама до сих пор плачет из-за потерянных детских фото.