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Возрадуйтесь, школяры! – учебники истории теперь можно смело выкинуть на помойку. Ибо они (учебники) без зазрения совести вешают нам лапшу на уши. Какой факт ни возьми – всё было вовсе не так. Вспомним хоть короля Артура. Знаете, почему он победил саксов? Да потому что алкаш и шарлатан Мерлин вовремя обнаружил большую пещеру. А в ней – разбившийся инопланетный корабль. Видимо, прогуливаясь между обломков, будущий чародей встретил (та-дам, сюрприз!) … двенадцатиметровых…