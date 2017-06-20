Возрадуйтесь, школяры! – учебники истории теперь можно смело выкинуть на помойку. Ибо они (учебники) без зазрения совести вешают нам лапшу на уши. Какой факт ни возьми – всё было вовсе не так. Вспомним хоть короля Артура. Знаете, почему он победил саксов? Да потому что алкаш и шарлатан Мерлин вовремя обнаружил большую пещеру. А в ней – разбившийся инопланетный корабль. Видимо, прогуливаясь между обломков, будущий чародей встретил (та-дам, сюрприз!) … двенадцатиметровых…
С радостью вам помогу, если уточните город и кинотеатр, в который хотели бы пойти! :)
ГОРОД АРСЕНЬЕВ
КИНОТЕАТР КОСМОС
Расписание уже доступно на странице кинотеатра в разделе Расписание.
Первый сеанс начнется в 9:15, последний - в 23:15. Заходите, выбирайте подходящий! :)
Приятного просмотра!
Расписание сеансов данного фильма будет доступно ближе к вечеру, по словам администрации кинотеатра.
Солнечного вам лета!
Расписание кинотеатра "Горняк" будет доступно уже сегодня вечером. На данный момент, по словам администрации, репертуар еще не составлен, сеансы не распределены.
Солнечно вам лета и скорейшего завершения рабочей недели!
Уточните, пожалуйста, ваш город и кинотеатр, в который вы хотели бы пойти.
Солнечного вам четверга! :)
Смогу подсказать расписание, если вы уточните город и кинотеатр! :)
Данный фильм в кинотеатре "Космос", к сожалению, в ближайшее время показывать не будут :(
К сожалению, кинотеатр не предоставил информацию о точной стоимости билетов, но мы знаем, что на летний период произошло весьма приятное снижение цен.
Теперь дневные сеансы, как и самый последний, стоят 220 рублей, а вечерние- 240!
Вы также всегда можете уточнить по указанному в карточке кинотеатра номеру телефона всю необходимую информацию :)
Приятного вам отдыха, солнечного лета и хороших фильмов в любимом кинотеатре!
Стоимость сеансов в формате 2D составляет 200 рублей, в формате 3D - 250 рублей.
Вы также всегда можете позвонить по указанному в карточке кинотеатра номеру телефона и уточнить всю необходимую информацию! :)
Солнечного вам лета и хороших фильмов!
Билеты в разных городах и в разные кинотеатры стоят по-разному. Цены также зависят от выбранного сеанса, кинозала и формата :)
Уточните, пожалуйста, хотя бы город и кинотеатр, сориентируем вас по примерной стоимости или даже подскажем точную!
Советую посмотреть, просто что бы понимать, какая это шляпа.
6/10
😕 😕 😕
Прокатный рейтинг фильма 12+.
5/10
Выход новых трансформеров - это, определенно, знаменательный день в кинематографе. Десятки лиц презентуют своё творение широкой публике, ковровая дорожка заполняется сотнями туфель различных гостей, а Майкл Бэй вновь делает заявление о том, что новые трансформеры - его последний фильм во франшизе. Слушать подобные вещи надоело три года назад, когда свет увидел «Эпоху Истребления». После этой картины его участие в следующих фильмах ленты было действительно нежеланным. Нанятые сценаристы во главе с Акивой Голдсман должны были вдохнуть в серию то, чего в ней ещё никогда не было - разумного сценария.
У каждой легенды есть своё начало. Время трансформеров на Земле началось в 484 году до нашей эры. Король Артур со своей армией ведёт кровопролитную войну. Численное превосходство даёт о себе знать. Враги наступают на деревню, в которой дислоцируется Артур и его армия. Готовясь к решающей битве, Артур приказывает своим бойцам не вступать в битву раньше времени. Он верит в магию, которую навязал ему Мерлин. Человек, ставший первым, кто установл контакт с иноземной цивилизацией. Момент, когда два мира нашли общую точку соприкосновения, омрачён текущими событиями в настоящем. Стоило ли тогда Мерлину раскрывать тайну, что хранилась весьма продолжительное время? Правильно ли он сделал, что ослушался совета от старейшин Трансформеров? Человечество об этом никогда не узнаёт, ведь прошло уже более тысячи лет.
Тем временем, в настоящем, люди продолжают охотиться на трансформеров. Недавно созданный отряд под командованием полковника Леннокса, «СЛТ» («TRF», - ориг.), схватывают трансформеров, не разбираясь в том, кто есть кто. Кейд Йегер находится в бегах, в то время как его дочь, Тесса Йегер, учится в колледже. За прошедшее время Кейд стал легендой. Продолжая спасать трансформеров, Кейд зарабатывал популярность среди тех, кто их поддерживает, а не наоборот. Но у каждого начала есть свой конец. Конец для Йегера - фиксированная сумма в графе "вознаграждение за голову". Конец для Земли - Квинтесса, надвигающаяся на планету вместе с Кибертоном и предводителем автоботов. Её цель - истребление чужой для неё планеты, ради спасения собственной. Она готова на всё ради жизни любимой планеты.
Юникрон, чье появление планировалось ещё с третьей части, является Землёй. Изображавшийся в старинных сериалах как могущественное существо, которое создавало трансформеров, Юникрон в "Bay Movie" показан как цивильная планета. Юникрон, чья персона обсуждалась многими в роли антагониста, оказывается обыкновенной планетой, которая чем-то "насолила" Квинтессе. Сценарный полк с Голдсманом в главной роли не расписывает всю суть проблемы, однако оставляет данный конфликт на будущую часть.
На стадии пост-продакшена ходило много слухов о том, кто окажется действительным антагонистом ленты, наряду с Мегатроном. Юникрон, Квинтесса, Оптимум Прайм... После выхода итогового трейлера вопросы улетучились, заменившись на эмоциональную радость. Квинтесса оказалась той, про кого говорят "два зайца за раз". Создатель Оптимуса Прайма, чей мир был разрушен войной. Квинтесса, обладая огромной мощью, винит Оптимуса в разрушении её родной земли. Её мотивы, как может показаться многим, не так глупы. Она не в восторге от того, что война послужила разрухой для планеты. Миниатюрный, подвластный трансформер доказывает, что её мир - это чуточку больше, чем пустота. За Кибертрон, за душу, что она вложила в свой мир, она готова мстить каждому, кто посмеет выдвинуть кандидатуру на доступное место. Идеальный антагонист, который составил конкуренцию Мегатрону.
Майкл Бэй, сам того не догадываясь, произвел в своей картине то, что многие называют «два в одном». Посудите сами, здесь есть практически всё: Средневековые войны - есть («Меч Короля Артура»), клише в виде «Любознательные подростки, считающие, что они безнаказанны» - есть, злодей, объединивший усилия с правительством – есть, натянутые отношения двух напарников – есть, герой, переметнувшийся к злодею – есть. Всё это – ничуть не портит восприятие от фильма, а скорей наоборот, позволяет проникнуться в атмосферу и повспоминать об упомянутых вещах в других картинах. Вновь уходя из франшизы, Майкл Бэй должен был прыгнуть выше головы и напоследок сильно хлопнуть дверью. Закидав спецэффектами в прошлой части, Бэй, без сомнения, удивил многих в «Последнем рыцаре». Основная часть сосредоточена на финальной схватке в конце, а сами битвы, как, собственно, и спецэффекты сведены к минимуму. Им на замену пришли довольно увлекательные рассказы сэра Эдмунда, захватывающие погони на автомобилях и путешествия по океану в поисках посоха. Но, несмотря на все плюсы, сценарий продолжает веять глупостью и маразмом. Приплетенные в картину множество ненужных персонажей, например, Изабела Монер и Джеррод Кармайкл, занимают драгоценное время, которое можно было использовать в разы нужнее. Пропускавшие прошлую часть Джош Дюамель и Джон Туртурро также привнесли скупую ностальгическую слезу, которая выходила, как только они появлялись на экране.
Вивиан Уэмбли - молодая британская профессорша, имеющая различные награды за свои успехи. После ухода из франшизы Меган Фокс, картина потеряла главное действующее женское лицо. Быстро нанятая в третью часть модель Роузи-Хангтингтон-Уайли должна была заменить Меган хотя бы внешней сексуальностью. Не зря же определяющим фактором при её взятии в трилогию стало то, что она модель. Но стоит ли напоминать о том, что в кино главное игра, а не внешность? Пожалуй, стоит. Роузи, как бы она не пыталась этого сделать, играла отвратительно, показывая порой просто ужасную игру с никудышными эмоциями. В «Эпоху» пришла Никола Пельтц. Дочь миллионера, подававшая хорошие надежды на карьеру актрисы. «Мотель Бэйтсов», экранизация об «Аватаре: Легенда об Аанге» - Николь была действующим лицом в обеих картинах, что и позволило нанять её в «Эпоху Истребления». Но повторив судьбу Роузи, молодая актриса быстро получила шквал критики в свою сторону, после чего довольно успешно скрылась из объективов всех журналистов. Наконец, наступил черёд пятой части и черёд удивления. На главную женскую роль была нанята Лора Хэддок. Девушка, не уступающая во внешности Роузи, и имеющая общие черты лица с Меган, должна была сделать то, что не удалось своим предшественницам - завоевать внимание на женской персоне.
К счастью, ей это удалось. Харизма, переливающаяся с наглостью, то, чем Лора идёт в атаку вместе со своей героиней Вивиан. Являясь представителем высшего порядка, Лора не признаёт тех, кто по статусу находится ниже. Будучи историковедом, Лора желает помочь сэру Эдмунду в опасной миссии. Её охотность не быть в стороне быстро подкупает зрителей, что, конечно же, является плюсом для всей франшизы.
Тематика рыцарства в 484 году до н.э стала основополагающей в пятой части «Трансформеров». Сэр Эдмунд (Энтони Хопкинс), хранитель великой тайны Мерлина, становится куратором Кейда Йегера и Вивиан. После выхода трейлера было много опасений по поводу роли Хопкинса в фильме. Пафосный старик, живущий в собственном особняке - такой ход событий мало кому мог понравиться. Но на деле всё оказалось иначе. Тот пафос, что излагает сэр Эдмунд, не выглядит как тот, что было ранее в предыдущих фильмах. Его хочется слушать потому, что Энтони говорит не только заученные ранее слова, в которых бреда больше, чем смысла, а затем, что пафос идёт в роли повествования о прошлом автоботов и их отношениях с человечеством. Энтони Хопкинс вложился в сказанные слова и сделал это с душой. Кроме пафоса Хопкинс отличается своей игрой. Может в нужный момент пошутить, "подколоть" и посочувствовать. Резвый старый, способный на многое. Объединённые сцены с Джоном Туртурро - лучшее, что было с франшизой за всё время!
Вердикт. Разочарования, оставшиеся после просмотра четвертой части не забыты. Наверняка, они возникнут и после просмотра пятой, но будут ли это такие же постыжённые чувства, что были тогда? Скорее нет, чем да. И пускай, что Трансформеры продолжают вносить всё больше бреда во вселенную. Однако это тот бред, который приносит успех. Сведенные к минимуму спецэффекты неожиданно принесли то самое «ура», которое не возникало ни разу за всю историю франшизы. Проблемы, всегда существовавшие у картины, остались и здесь. В «Последнем рыцаре» по-прежнему нет должного сценария, ровной камеры, что не трясется во время боевых действий, но всё-таки – это неплохое кино, которое заслуживает, чтобы его посмотрели хотя бы один раз. Лучше ли он, чем «Эпоха истребления»? Однозначно. Лучший фильм за всю франшизу? Ни в коем случае. Худший? Местами претендует на это, но всё-таки нет.
- Мы были братьями…
- Когда-то!
Приятного просмотра!
Билет на 20:45 в кинотеатр Мурманск в Полярных Зорях стоит 350 рублей! :)
Приятного просмотра! Поделитесь потом впечатлениями о фильме :)
третья часть в целом нормальная, но после неё всё хуже и хуже, всё ниже и ниже впечатления и оценка.
в первых трёх частях была что ли борьба за выживание человека, приближенная к реальности и так же сыгранная, а тут - люди чуть ли не по воде ходят и как Нео избегают всех и всего!
непонятный акцент на девочку-подростка, явно переигрывающую, но камера часто "ловит" её лицо и один раз, зачем-то, молочные железы ;((
а вот, новая Лара Крофт порадовала - симпатичная и играющая!
ну и "юмор" - от скудности диалогов и сюжетной линии - вставлен везде и всюду!
если фильму в целом 7 из 10, то сценаристам 2! от воспалённой фантазии и привязывания этой фантазии к событиям мировой истории приходилось закатывать глаза и удивляться (часы Гитлера, например)
- Перед тем как крайне жестоко расправиться с фильмом, всей душой желаю низко склонить голову перед таким кинотеатром, как "Чарли", ведь посещала я многие и этот дурного мнения о себе ни разу не успел оставить, что явно говорит об удовлетворенности многих людей желающих приятно провести время. Но велика будет беда, когда мягкие сиденья и приятная окружающая обстановка некоем образом не скроет все темные запчасти сюжетов по-настоящему плохих фильмов . . .
"Трансформеры 5: Последний Рыцарь" - фильм, чей трейлер в сплошь состоял из самых лакомых кусочков который несомненно б заставил многих жадно раскрыть пасти и сломя голову нестись на просмотр того, что могло бы выйти лучше всех предыдущих частей о величественной механической расе с планеты Кибертрон. Но увы и ах, дамы и господа! Надежды грубым образом были сброшены на дно Марианской впадины . . . Разбросанные сценки; неуместные выражение; великое множество лишних персонажей половину из которых по хорошему вовсе нужно было бы изъять, а другую, уж если они так важны, раскрыть для зрителей не абы как, а по настоящему с серьезным подходом взрослого человека, нежели неугомонного подростка! Сама задумка сюжета конечно же может еще и не дурна собой - Оптимус Прайм переменивший свои взгляды о человечестве, впервые появился сам создатель рода кибертронцев, рога Юникрона вышли в свет Божий и м.д. , однако сценаристы не уловили всю ту драгоценную значимость перечисленных деталей и гордо задрав головы ушли в противоположном направлении от золотой жили.
- На обозрение множеств городов вышла отвратительнейшая часть серии фильмов "Трансформеры" и я ничуть не стесняюсь этого грубого слова четко осознавая всю плачевность вышедшей ситуации, и мне будет искренне жаль, любого, кому улыбнется " . . . Последний рыцарь". А так же спешу добавить, что больно осознавать, когда таковое количество людей будет не малым ведь на сегодняшний день чуть ли не каждый второй не на шутку избалован компьютерной графикой и уже выдрессирован без малейшего промедления заглатывать столь нечто ужасное, как :"Отряд Самоубийц"; "Чужой: Завет"; "Пираты Карибского Моря: Мертвецы не рассказывают сказки" . . . Все из последних названных, опять-таки казалось выйдут чем-то, что хоть на половину приближено к прекрасному, однако те, кто согласен с моими словами, выходили из зала с закрытыми глазами пряча слезы об упущенных шансах многих людей, которые работали над уже вышедшими творениями.
- К несчастью, фильм "Трансформеры 5: Последний Рыцарь" угораздило выйти в неподходящее время 2017 года которое взяло свое начало еще с 2016 и никому не понять, насколько долго еще продолжит свое шествие самая настоящая тирания людских умов 😟
Благодарим вас за теплые слова в адрес кинотеатра Чарли :)
Обязательно передадим их коллегам, думаю, им тоже будет приятно.
Легкой вам рабочей недели и хороших фильмов!
Не хочется говорить о убогих фильмах здесь, правда. Но это же все-таки Трансформеры! Игрушки и мульты детства, вечное противостояние - Автоботы и Десептиконы, Максималы и Предаканы, Оптимус Прайм и Мегатрон. Помните, в далеком 2007 вышла в свет первая часть? И, хоть она и не была идеальной, это было очень интересное, приятное для восприятия кино. Прошло 10 лет, и выходит уже 5 часть, но от того же режиссера, который стал страдать склерозом (а еще кажется альцгеймером, болезнью паркинсона и другими крутыми плюшками). Что же нас ждет? Более 2 часов идиотии сюжета, где, кажется, сначала придумывали экшен-сцены, а уже потом как их связать.
Совершенно бесхарактерные, серые и не запоминающиеся персонажи, а камео старых героев сделали жутко бесящими. Идея воткнуть в настоящую жестокую войну ребенку и показать это в таком ярком свете кажется, как минимум, непонятной. Что же говорить о роботах: если в первом фильме Десептиконы внушали ужас и трепет, то тут это просто пешки, смехотворные создания, которых разбирают на части, даже не успев представить (причем знакомство с ними как бы происходит, но... черт возьми, убийц и захватчиков обыгрывают в комедийной манере!). Тот же самый Баррикейд, который мне симпатизировал в первой части, здесь просто мальчик для битья. Те, кто хоть как-то увлекался историей данной вселенной, должны понимать кто такие Квинтессоны - создатели Трансформеров. И вот, был анонс тех самых создателей, Оптимус полетел на поиски своих Богов, и, знаете, когда он их нашел его совершенно не волновало зачем они были созданы, для каких целей, что из себя представляет Квинтесса и т.д.. Это произвело губительное впечатление, тема просто не раскрыта. Также не раскрыто каким же образом Гальватрон снова стал Мегатроном, ведь в прошлом фильме люди изменили его структуру... Стоит ли упомянуть, что, оказывается, Бамблби все это время скрывал одну очень важную деталь, акцент на которой делали в каждом фильме?! Эх, Рэтчет, светлая память тебе. А как же Диноботы, которых в прошлом фильме представляли грозными и великими войнами? Пфф, здесь они тупые зверушки. Хочется задавать много вопросов создателям, но не хочу строчить спойлеры. Фильм по-настоящему плох. Если Вы все же являетесь фанатами Трансформеров, то пересмотрите первую часть (АйронХайд, Рэтчет и Джазз все же верхушка команды Автоботов). А ещё лучше годный полнометражный мульт (где Вы узнаете кто такой на самом деле Юникрон, кто такой Хот Род, посмотрите на создателей Трансформеров и ещё много всего интересного).
Отходя от эмоций и впечатлений, хочу отметить операторскую работу - как и в прошлых частях, люди с камерами пытаются "накормить" зрителя лучшими кадрами, показывая нам главных героев с разных ракурсов и самых выгодных углов. Экшен выглядит динамично и бодро, но все чаще задаешься вопросом - настолько ли он нужен в той или иной сцене? Сценарий от фильма к фильму только страдает, и, как я уже заметил выше, кажется, что сначала придумывали экшен-сцены, а уже потом - как их связать. И как же не упомянуть бельмо на этой разношерстой франшизе - Майкла Бэя? К великому сожалению в этом мире огромных роботов и их войны он себя потерял. Категорически не рекомендую фильм к просмотру всем фанатам Трансформеров, влюбленным парам, которые ищут как скоротать время или же любителям блокбастеров и боевиков.
Я могу поставить этому фильму лишь 3 балла из 10 за уничтожение одной из любимых франшиз детства, за дерзкое и вопиющее надругательство над любимыми героями и за неоправданные надежды фанатов серии.
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