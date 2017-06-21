«Трансформеры: Последний рыцарь»: Рецензия Киноафиши

Трансформеры Круглого стола

Возрадуйтесь, школяры! – учебники истории теперь можно смело выкинуть на помойку. Ибо они (учебники) без зазрения совести вешают нам лапшу на уши. Какой факт ни возьми – всё было вовсе не так. Вспомним хоть короля Артура. Знаете, почему он победил саксов? Да потому что алкаш и шарлатан Мерлин вовремя обнаружил большую пещеру. А в ней – разбившийся инопланетный корабль. Видимо, прогуливаясь между обломков, будущий чародей встретил (та-дам, сюрприз!) … двенадцатиметровых трансформеров, которые сбежали с планеты Кибертрон и выбрали нашу Землю, дабы «навеки поселиться».

И трансформеры Мерлина пожалели. Они выдали ему посох и трансформирующегося дракона о трех головах (думаю, что это средство передвижения называлось драконобот), после чего заикающиеся от ужаса саксы сдались без боя. В награду за сей трюк Мерлин получил звание «заслуженный колдун всех времен и народов», а трансформеры встали за спинами рыцарей Круглого стола и начали помогать им (рыцарям) управлять королевством. Помогали они им долго. И даже когда от рыцарей ничего не осталось кроме легенд и песен, трансформеры всё равно продолжали вмешиваться в дела людские. Они дрались во всех без исключения войнах. Кстати, перелом во Второй Мировой – их рук дело. Впрочем, это уже совсем другая история…

Кадр из фильма «Трансформеры: Последний рыцарь»

То, что вы прочитали выше, вовсе не бред. Это лишь пара фактов из новых, пятых «Трансформеров», причем я даже не ерничаю: что авторы наболтали с экрана, то и записано. А дело тут, видимо, вот в чем. Вышедший три года назад фильм четвертый («Трансформеры: эпоха истребления») многие фанаты приняли в штыки: «сюжета, мол, нет никакого, зато есть динозавры – что за мелкое хулиганство…» Продюсеры недовольных услышали и, судя по всему, сильно обиделись. И твердо решили мстить. Ибо сюжет в отместку они закрутили так, что мало не покажется никому, а мелкое хулиганство заменили крупным. Динозавры, говорите, не нравятся? Птеродактиль не по душе?! А вот вам вся мировая история, вывернутая наизнанку во славу наших зеленых (простите) железных человечков.

Кадр из фильма «Трансформеры: Последний рыцарь»

Но и этого авторам не хватило. Трансформированием исторических фактов они решили не ограничиваться. И в «Последнего рыцаря», как в общий котел, полетело вообще всё подряд: аллюзий, намеков, общих мест и попросту воровства в нем столько, что «мама, не горюй». Здесь вы найдете и посох Квинтессы (читай «Трезубец Посейдона» - привет последним «Пиратам Карибского моря»), и подводную лодку (ну, здравствуй же, «Форсаж-8»!), и юную девочку-бунтарку (быстренько вспоминаем фильм «Логан»). Самые въедливые разглядят и намеки на Эскалибур (меч, который доказывает право рыцаря на престол). Ну и так далее. Оставшиеся 250 отсылок на мировые хиты любой киноман назовет без запинки.

Энтони Хопкинс в фильме «Трансформеры: Последний рыцарь»

При этом отдадим фильму должное: диалоги стали чуть лучше, юмора и иронии стало чуть больше. Но от жуткого шаблонного пафоса не удается удрать даже на самых быстрых машинах: финальные нравоучительные монологи – это нечто. Что же касается экшена…. Скажите, а кто-то сомневается, что у «Трансформеров» с экшеном может быть плохо? Я вот уверена, что таких нет. Погони, драки, взрывы, крушения самолетов – всё это шикарно, эпично, мощно, привычно и .. скучно. От «Последнего рыцаря» устаешь. Будь он на час короче, было бы идеально.

Кадр из фильма «Трансформеры: Последний рыцарь»

Да, вот еще что. Самых ярых фанатов франшизы ждет небольшой сюрприз. Связан он с Юникроном и, поверьте, вы такого не ждали (хоть я и не уверена, что «сюрприз» этот будет со знаком «плюс»). В остальном же новые «Трансформеры» мало чем отличаются от предыдущей «серии»: это всё та же дорогущая визуальная карусель, рассчитанная исключительно на детей и молодежь до 16-ти. Взрослым детям после 16-ти на этот цирк с конями с машинками лучше идти с оглядкой, твердо усвоив простую истину: кроме шикарных визуальных эффектов и винегрета из экшн-сцен вы в фильме вряд ли что-то найдете. Безумные «кульбиты» от сценаристов – не в счет.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 22 июня

Расписание и покупка билетов на фильм «Трансформеры: Последний рыцарь»