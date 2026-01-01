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Акива Голдсман Akiva Goldsman
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Акива Голдсман

Akiva Goldsman

Дата рождения
7 июля 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер

Популярные фильмы

Игры разума 8.4
Игры разума (2001)
Грань 8.2
Грань (2008)
Звездный путь: Странные новые миры 8.1
Звездный путь: Странные новые миры (2022)

Фильмография Акива Голдсман

Жанр
Год
Переполненная комната 7.6
Переполненная комната
драма, криминал, триллер, мини-сериал 2023, США
Звездный путь: Странные новые миры 8.1
Звездный путь: Странные новые миры
боевик, приключения, фантастика 2022, США
Воспламеняющая взглядом 5
Воспламеняющая взглядом Firestarter
ужасы, фантастика, драма 2022, США
Смотреть трейлер Рецензия
Без жалости 5.8
Без жалости Without Remorse
драма, криминал, боевик 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
Карта прекрасных маленьких вещей 6.7
Карта прекрасных маленьких вещей The Map of Tiny Perfect Things
фэнтези 2021, США
Звездный путь: Пикар 7.7
Звездный путь: Пикар
драма, боевик, фантастика 2020, США
Титаны 7.5
Титаны
драма, боевик, фантастика 2018, США
Звездный путь: Дискавери 6.1
Звездный путь: Дискавери
драма, приключения, фантастика 2017, США
Темная башня 6.3
Темная башня The Dark Tower
фэнтези, фантастика, вестерн, ужасы 2017, США
Смотреть трейлер Рецензия
Меч короля Артура 7.4
Меч короля Артура King Arthur: Legend of the Sword
фэнтези, боевик, драма, приключения 2017, США
Смотреть трейлер Рецензия
Звонки 5.6
Звонки Rings
ужасы, драма 2017, США
Смотреть трейлер Рецензия
Трансформеры: Последний рыцарь 6.2
Трансформеры: Последний рыцарь Transformers: The Last Knight
фантастика, боевик, триллер 2017, США
Смотреть трейлер Рецензия
5-ая волна 5.3
5-ая волна The 5th Wave
приключения, фантастика, триллер 2016, США
Смотреть трейлер Рецензия
Дивергент, глава 2: Инсургент 6.6
Дивергент, глава 2: Инсургент Insurgent
фантастика, боевик, мелодрама 2015, США
Смотреть трейлер Рецензия
Любовь сквозь время 6.5
Любовь сквозь время Winter's Tale
фэнтези, мелодрама, драма, детектив 2014, США
Смотреть трейлер
Уцелевший 7.1
Уцелевший Lone Survivor
боевик, триллер, военный, драма 2013, США
Смотреть трейлер
В поисках Джо 7
В поисках Джо Finding Joe
документальный 2011, США
Джона Хекс 6
Джона Хекс Jonah Hex
боевик, драма, вестерн, триллер 2010, США
Смотреть трейлер
Лузеры 6.4
Лузеры The Losers
драма, боевик, криминал, приключения 2010, США
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Игра без правил 7.2
Игра без правил Fair Game
боевик, триллер, биография, драма 2010, США
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Ангелы и демоны 7.2
Ангелы и демоны Angels and Demons
криминал, мистика, драма, триллер 2009, США
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Грань 8.2
Грань
драма, боевик, фантастика 2008, США
Хэнкок 7.5
Хэнкок Hancock
комедия, фантастика, боевик 2008, США
Смотреть трейлер Рецензия
Я - легенда 7.9
Я - легенда I am Legend
драма, фантастика, ужасы 2007, США
Смотреть трейлер Рецензия
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