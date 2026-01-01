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Акива Голдсман
Akiva Goldsman
Киноафиша
Персоны
Акива Голдсман
Акива Голдсман
Akiva Goldsman
Дата рождения
7 июля 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
8.4
Игры разума
(2001)
8.2
Грань
(2008)
8.1
Звездный путь: Странные новые миры
(2022)
Фильмография Акива Голдсман
Жанр
Все
Анимация
Биография
Боевик
Вестерн
Военный
Детектив
Документальный
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мини-сериал
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Все
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2001
1999
1998
1997
1996
1995
1994
Все
46
Фильмы
40
Сериалы
6
Продюсер
24
Сценарист
28
Режиссер
6
Актер
1
Автор идеи
1
7.6
Переполненная комната
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2023, США
8.1
Звездный путь: Странные новые миры
боевик, приключения, фантастика
2022, США
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5
Воспламеняющая взглядом
Firestarter
ужасы, фантастика, драма
2022, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.8
Без жалости
Without Remorse
драма, криминал, боевик
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.7
Карта прекрасных маленьких вещей
The Map of Tiny Perfect Things
фэнтези
2021, США
7.7
Звездный путь: Пикар
драма, боевик, фантастика
2020, США
7.5
Титаны
драма, боевик, фантастика
2018, США
6.1
Звездный путь: Дискавери
драма, приключения, фантастика
2017, США
6.3
Темная башня
The Dark Tower
фэнтези, фантастика, вестерн, ужасы
2017, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.4
Меч короля Артура
King Arthur: Legend of the Sword
фэнтези, боевик, драма, приключения
2017, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.6
Звонки
Rings
ужасы, драма
2017, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.2
Трансформеры: Последний рыцарь
Transformers: The Last Knight
фантастика, боевик, триллер
2017, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.3
5-ая волна
The 5th Wave
приключения, фантастика, триллер
2016, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Дивергент, глава 2: Инсургент
Insurgent
фантастика, боевик, мелодрама
2015, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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6.5
Любовь сквозь время
Winter's Tale
фэнтези, мелодрама, драма, детектив
2014, США
Смотреть трейлер
7.1
Уцелевший
Lone Survivor
боевик, триллер, военный, драма
2013, США
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7
В поисках Джо
Finding Joe
документальный
2011, США
6
Джона Хекс
Jonah Hex
боевик, драма, вестерн, триллер
2010, США
Смотреть трейлер
6.4
Лузеры
The Losers
драма, боевик, криминал, приключения
2010, США
Смотреть трейлер
7.2
Игра без правил
Fair Game
боевик, триллер, биография, драма
2010, США
Смотреть трейлер
7.2
Ангелы и демоны
Angels and Demons
криминал, мистика, драма, триллер
2009, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
8.2
Грань
драма, боевик, фантастика
2008, США
7.5
Хэнкок
Hancock
комедия, фантастика, боевик
2008, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.9
Я - легенда
I am Legend
драма, фантастика, ужасы
2007, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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