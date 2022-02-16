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Лора Хэддок
Лора Хэддок
Laura Haddock
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Лора Хэддок
Laura Haddock
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Дата рождения
21 августа 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Личные связи
Сэм Клафлин
В браке с 20013 года
Биография Лоры Хэддок
Родилась 21 августа 1985 года. Харпенден, Великобритания.
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Фильмография Лоры Хэддок
Аббатство Даунтон 2
драма
2022, США / Великобритания
9.0
Стражи Галактики. Часть 2
боевик, фантастика
2017, США
8.0
Трансформеры: Последний рыцарь
фантастика, боевик, триллер
2017, США
7.0
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Мэгги Смит получает в наследство виллу на юге Франции в новом трейлере «Аббатства Даунтон 2»
Премьера ленты запланирована на 5 мая.
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16 февраля 2022 10:28
Студия Focus Features опубликовала новый постер «Аббатства Даунтон 2»
Трейлер на подходе.
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15 февраля 2022 14:31
4 интересных сериала Netflix, которые вы могли упустить
Вокруг этих сериалов не было шумихи и скандалов. В них нет имен известных актеров или огромных бюджетов. Тем не менее мы посмотрели каждый из них и считаем, что они стоят вашего внимания.
Написать
2 апреля 2021 16:30
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Связи
Сэм Клафлин
Sam Claflin
В браке с 20013 года
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