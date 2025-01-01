Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Трансформеры: Последний рыцарь Цитаты из фильма Трансформеры: Последний рыцарь

Цитаты из фильма Трансформеры: Последний рыцарь

Оптимус Прайм [Азбука Морзе] Я иду за вами, люди...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bumblebee [Оптимус наносит удар в сторону Бамблби, едва не попадая в голову] — Я... я — Бамблби, твой старейший друг. Оптимус. Я готов отдать за тебя жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Оптимус обнажает меч перед Кейдом и Би]
Optimus Prime Простите меня.
Cade Yeager Нееееет!
🧡
👏
🥺
🤔 1
🥱
Sir Edmund Burton Говорят с древних времён: нет победы без жертвы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Quintessa Есть способ исцелить твой мир. Мою силу творения, посох, украли у меня двенадцать моих Стражей-Рыцарей. Они предали меня и спрятали его на Земле... отдали вашим дорогим людям. Посох — единственный способ вернуть жизнь Кибертрону. Ты найдёшь его для меня. Ты ищешь искупления, Прайм? Ты?
Optimus Prime Мой создатель, я ищу.
🧡
👏 1
🥺
🤔
🥱
Оптимус Прайм [Вивиан] Чтобы мой мир жил, твой должен умереть.
🧡
👏
🥺
🤔 1
🥱
[Когман играет на органе]
Сэр Эдмунд Бертон Прекрати!
Когман Я пытался сделать момент более эпичным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vivian Wembley Когда всё кажется потерянным, несколько храбрых душ могут спасти всё, что мы когда-либо знали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sir Edmund Burton Сто миллиардов триллионов планет во вселенной. Ты хочешь знать, почему они всё время прилетают сюда, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мегатрон Мы были братьями когда-то!
Оптимус Прайм Когда-то.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Optimus Prime Рыцари, автоботы. Это не может и не будет концом. Чтобы спасти Землю и её народ, мы украдём жезл Квинтессы. Только ты, Вивиан, можешь вернуть его назад. Я поведу вас в её покои. И когда хроники веков будут выгравированы в космосе, пусть те, кто придёт после нас, знают — это был наш лучший час!
[взмывает в небо]
Crosshairs Обожаю этого парня. Каждый раз мурашки по коже.
Hound Я так и не успел сказать привет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Optimus Prime [атакует Инфернокуза] Ты уродливая угроза!
[разрубает комбайнера]
Optimus Prime Ты забыл, кто я?
[обезглавливает всех Инферноконов]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Бамблби разносит на куски... но он все еще работает]
Сантос Что это такое?
Кейд Ягер Это была ошибка.
[Бамблби собирается обратно]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Optimus Prime В сердце каждой легенды скрыта правда: несколько смелых душ объединяются, чтобы спасти мир. Мы можем стать героями в своей жизни, каждый из нас, если у нас хватит мужества попытаться. Наши судьбы всегда были переплетены, но теперь наши миры слились в одно целое. Нам нужно восстановить наши планеты, работать вместе, если мы хотим выжить. В глубинах Земли зарыта опасная тайна. В этой планете больше, чем кажется на первый взгляд. Я Оптимус Прайм, призываю всех автоботов: пришло время возвращаться домой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Santos Где остальные? Где ты их прячешь?
Cade Yeager Я не сдаю друзей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Izabella Пошла к чёрту!
Megatron Эта планета — ад!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Optimus Prime [квинтессе] Поздоровайся с моим другом, Бамблби!
[Би появляется за спиной Квинтессы и стреляет в неё]
Bumblebee Жужжу, как пчела!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cade Yeager Что ты делаешь?
Desi Умираю!
Cade Yeager Это была подушка!
Desi Подушка? Я почувствовал, как она прошла сквозь меня!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sir Edmund Burton [после того, как Буллдог сделал предупредительный выстрел в Кейда и компанию] У нас гости! Ты что с ума сошёл?
Bulldog У меня отваливаются детали!
Bumblebee [по рации] Что за хренотень?
Sir Edmund Burton Очень извиняюсь, но он всё ещё думает, что сейчас 1918 или 1915 год — «роботный склероз». Не всё так просто.
Cade Yeager Ты хочешь затащить меня в какой-то дом для трансформеров на пенсии?
Cogman Угу!
Cade Yeager Кто-нибудь, говорите, а то я сваливаю!
Sir Edmund Burton Да, но ты хочешь знать, правда? Почему они всё время сюда лезут. На Землю, да?
[Хот Род мчится по дороге]
Sir Edmund Burton Ах, как я люблю, когда всё происходит в нужный момент!
[Хот Род трансформируется и выбрасывает Вивиан, она пытается на него напасть]
Hot Rod Маленькая леди, нет!
[Попадает по голове клюшкой, при ударе отваливается головка гольф-клюшки]
Hot Rod Ай!
Cade Yeager Так это у нас похищение или у неё первый опыт общения с трансформерами?
Sir Edmund Burton В общем, и то, и другое.
Hot Rod Она очень капризная!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Izabella Я хочу остаться! И я хочу сражаться с ними!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Optimus Prime Я сражаюсь за своих! За свою планету!
Cade Yeager Мы можем сражаться вместе!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Мегатрон поднимает Сквикса]
Изабелла ОТПУСТИ ЕГО! Думаешь, я тебя боюсь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Бамблби против Баррикада]
Кейд Йегер Ты, наверное, умеешь кое-что!
[Бамблби выхватывает пушку, Кейд сидит рядом, и стреляет в Баррикажа]
Кейд Йегер Что за чёрт? Ты с ума сошёл?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мегатрон [держит голову Старскрима] Конец близок, мой старый предательский друг. Жаль, что ты не увидишь его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sir Edmund Burton И вот два мира сталкиваются — выживет только один.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sir Edmund Burton Всё началось как легенда, одна из величайших... Тысячу лет мы хранили её в тайне, чтобы защитить Землю от того, что должно прийти...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sir Edmund Burton [Кейду] Хочешь знать, правда, чувак? Почему они всё время сюда лезут?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cogman Не убивай посланца. Иначе посланец убьёт тебя!
[сбивает с ног Кроссхейрса]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Полковник Уильям Леннокс [из трейлера] Операция завершена!
Кейд Йегер Но мы не собираемся сдаваться с Праймом, понятно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hound [видит Инфернокуса] У меня на эту хрень патронов не хватит!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Хот Род пытается успокоить перепуганную Вивиан]
Cade Yeager Это похищение или у неё просто первый опыт с трансформерами?
Sir Edmund Burton На самом деле и то, и другое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Desi Ты взял меня по объявлению в газете и думаешь, что я с суперспособностями?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вивьен Уэмбли [сарказм] Если тебе мешает моё платье, я могу его снять.
Кейд Йегер Конечно!
[Когман бросается к Кейду и выбивает его из кресла]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Drift [медитирует] Нет боли. Нет гнева. Нет ненависти.
[динобот кружит вокруг]
Drift Отвали, ты мерзкое создание!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cade Yeager [Изабелле] Теперь у тебя есть семья, они позаботятся о тебе.
Crosshairs [Иззи] Слушай сюда, маленькая лучик света — теперь я главный. Только не жди сказок на ночь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Optimus Prime Кто осмелится бросить мне вызов?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Megatron [ослеплён полицейскими фарами Баррикады] Убери это с моего лица!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Izabella Твоей дочери, что бы ты ей сказал?
Cade Yeager Чисти зубы, учись усердно, держись подальше от парней в группах. Особенно от барабанщика.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel William Lennox Что ты ищешь, Мегатрон? Чего хочешь?
Megatron То, чего хотят все: вернуться домой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cade Yeager Прайм, остановись! Ты не можешь так поступать!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sir Edmund Burton Неотвратимое уничтожение всего, что мы знаем и любим, начинается сейчас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sir Edmund Burton И теперь самая важная миссия — изменить ход человеческой истории...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hot Rod [Вивиан] Привет, дорогая!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cogman Я здесь из-за этого.
[указывает на талисман Кейда]
Cogman А ЭТО здесь из-за тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Crosshairs Ты никогда не станешь Оптимусом Праймом.
Bumblebee [по радио] Ты слишком много болтаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Merlin Ладно, я тот, кого называют: лжецом, шарлатаном! Я обманывал всю свою жизнь! Но если бы я мог хоть на миг изменить этот мир к лучшему, я бы отказался от всего! От всего! От алкоголя, денег, женщин... от алкоголя и денег!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sir Edmund Burton [смертельно ранен] Я это сделал, Когман... Мой миг славы...
Cogman Это самая трудная часть моей службы: смотреть, как все мои подопечные уходят.
Sir Edmund Burton Спасибо. Продолжайте.
Cogman Из всех графов, с кем я служил, ты был самым крутым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nitro Zeus Спасибо! Я буду по тебе скучать, Тим! Спасибо за гостеприимство, Брэд! Знаю, где ты живёшь, Энрике, передай привет жене от меня!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cogman [за рулём сэр Эдмунда] Двигай, сук#, с дороги!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Daytrader Ты всегда прибегаешь к насилию!
Hound Я обожаю насилие!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cogman Хочешь поиграть по-взрослому?
[выбрасывает Кейда в окно]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Quintessa Твоя война обрекла Кибертрон!
Optimus Prime Мегатрон начал эту войну!
Quintessa Ты уничтожил свой мир, болвaн!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Quintessa Оптимус, пришло время узнать правду. Место, которое ты называешь Землей, имеет другое имя: Юникрон.
Optimus Prime Земля... Юникрон? Древний враг Кибертрона?
Quintessa Да. Ты убьёшь его. Моим посохом мы высосем жизнь из Юникрона. Земля погибнет. И твой мир возродится... Немезис Прайм.
Optimus Prime [его глаза становятся фиолетовыми] Я сражусь с каждым, кто встанет у меня на пути.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вивьен Вембли [на Хот Рода] Он француз?
Сэр Эдмунд Бертон Нет, ему просто нравится акцент.
Хот Род Ни в коем случае! Нет-нет-нет, я ненавижу этот акцент! Но избавиться от него не могу! Я прикован к этому акценту!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sir Edmund Burton Это тревожные времена. Без лидеров воцаряется хаос.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cade Yeager Ты давишь на них — они давят в ответ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vivian Wembley [застрял внутри Хот-Рода] Надеюсь, меня похитил кто-то из знаменитых!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Megatron Сегодня мы охотимся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мегатрон Ты, жалкий человек!
[взрывает сэра Эдмонда Бёртона]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bumblebee [голос типа Siri] Это так захватывающе. О нет. Это не мой чёртов голос.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Megatron [Оптимусу] Квинтесса выбрала меня, потому что знала — я силён, а ты всегда будешь слабаком!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Берсеркер Я высосу твой мозг!
Адвокат Ни за что!
Полковник Уильям Леннокс [Мегатрону] Нет, нет и ещё раз нет. Есть пределы. Выбирай заново.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mohawk [после того, как Бамблби взорвал ему голову] А, это не по-честному.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hound [стреляет в Мегатрона] Иди сюда, маленькая с##а!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cogman [видит временную искаженность Хот Рода] Эйнштейн был бы в восторге.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bumblebee [Голос типа Siri] Дейтрейдер — жалкий п#д#р.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Премьер-министр Великобритании [по телефону] Где президент США? В укреплённом бункере. А Путин? Чёрт возьми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вивиан Уэмбли [Кейду] Ладно, ты, американец, заткнись.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cade Yeager Что-то приближается… ты не выстрелами выберешься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cogman [Кейду] Тебя срочно ждут.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Lancelot Где, чёрт возьми, твой так называемый маг, Артур?
Arthur Он будет здесь, Ланселот!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel William Lennox [слышит Мегатрона] Я слышал этот голос в своих кошмарах...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bumblebee [Голос типа Siri] Это полная чушь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sir Edmund Burton Мисс Вивьен Уэмбли: Магистр истории, Оксфорд; доктор философии, тоже Оксфорд; и доктор литературы, опять же из Оксфорда, кажется. Что-то ещё? В любом случае, познакомьтесь с Кейдом.
Cade Yeager ...Йегер. Кейд Йегер. Я изобретатель.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vivian Wembley Только в Америке высшее образование считается оскорблением.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Onslaught Тебе нужна дверь побольше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sir Edmund Burton Осторожно, это часы, которые убили Гитлера! Не лажай с ними!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мегатрон [нападает на Оптимуса] Я знал, что ты не справишься! Твое время прошло, Прайм. Ты провалился! Ты отвернулся от Кибертрона, теперь смотри, как Земля ПОГИБНЕТ!
[берёт посох и уходит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Полковник Уильям Леннокс [о Мегатроне] Знаешь, кого они всегда убивают в первую очередь? Юристов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hound [to TRF] Ты точно не хочешь стрелять? Я же просто огромная мишень. Трусишки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Izabella У меня есть имя, знаешь. Изабелла. Изабелла на букву З.
Cade Yeager Мне всё равно, буква это З, эмодзи или знак доллара.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cogman [сэру Эдмунду] Из всех графов, с кем я служил, вы — худший.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Daytrader Это талисман рыцарей Иакона? Не может быть. Есть несколько знаков апокалипсиса, и это один из них.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Юрист [на Нитро Зевсе] Но правительство просит его не покидать округ. И мы настроены серьёзно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся реплика]
Hot Rod Останови время!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Quintessa Я тебя ждал, Оптимус. Пора встретиться с твоим создателем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кейд Йегер [В подводной лодке, Когман за перископом] Можно глянуть?
Когман Нет, я смотрю.
Кейд Йегер Подвинься.
[Толкает Когмана]
Кейд Йегер Чёрт, отойди, мужик!
[Смотрит в перископ]
Кейд Йегер Это вода?
Когман Ну ты даёшь, Шерлок!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nitro Zeus Я в тюрьме всех порвал!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sir Edmund Burton [показывает часы, которые убили Гитлера] Когда это было активировано, все вокруг погибли!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vivian Wembley Только в Америке лучшее образование считается оскорблением. А если мой наряд тебя смущает, может, я его сниму?
Cade Yeager [ошеломлённо] Ладно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Круглый стол объединяет и людей, и кибертронских рыцарей]
Arthur За старых братьев и новых!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sir Edmund Burton [смотрит в небо] Боже мой... Кибертрон идёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sir Edmund Burton [Сэр Эдмунд ворвался в дом премьер-министра Великобритании, охранники кричат на него, пока он пытается поговорить с премьером] Заткнись!
[Охранники продолжают кричать на него]
Sir Edmund Burton ЗАТКНИСЬ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agent Simmons В Мохито есть лёд, ЛЁД! Мы же не дикари!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cade Yeager Я верил в одного из великих. Оптимуса Прайма и его команду. Я никогда не терял веры. А ты — потерял. Весь мир потерял. А теперь хочешь летать со мной? Ну что ж, я ценю, что вы приехали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Optimus Prime Стражи-рыцари меня убьют.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Питер Каллен
Питер Каллен
Peter Cullen
Эрик Адаль
Erik Aadahl
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Mark Wahlberg
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Anthony Hopkins
Джемма Чан
Джемма Чан
Gemma Chan
Джим Картер
Джим Картер
Jim Carter
Лора Хэддок
Лора Хэддок
Laura Haddock
Фрэнк Уэлкер
Фрэнк Уэлкер
Frank Welker
Джон Ди Маджио
Джон Ди Маджио
John Di Maggio
Джон Гудман
Джон Гудман
John Goodman
Сантьяго Кабрера
Сантьяго Кабрера
Santiago Cabrera
Изабела Мерсед
Изабела Мерсед
Isabela Merced
Джеррод Кармайкл
Джеррод Кармайкл
Jerrod Carmichael
Марк Райан
Mark Ryan
Омар Си
Омар Си
Omar Sy
Джош Дюамель
Джош Дюамель
Josh Duhamel
Кен Ватанабе
Кен Ватанабе
Ken Watanabe
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Stanley Tucci
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Steve Buscemi
Рено Уилсон
Рено Уилсон
Reno Wilson
Марк Декстер
Mark Dexter
Мартин МакКриди
Martin McCreadie
Лайам Гэрриган
Liam Garrigan
Джон Туртурро
Джон Туртурро
John Turturro
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Люди должны были стать не батарейками: вот как в «Матрицу» собирались вплести нейросети
«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше