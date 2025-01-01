QuintessaЕсть способ исцелить твой мир. Мою силу творения, посох, украли у меня двенадцать моих Стражей-Рыцарей. Они предали меня и спрятали его на Земле... отдали вашим дорогим людям. Посох — единственный способ вернуть жизнь Кибертрону. Ты найдёшь его для меня. Ты ищешь искупления, Прайм? Ты?
Optimus PrimeРыцари, автоботы. Это не может и не будет концом. Чтобы спасти Землю и её народ, мы украдём жезл Квинтессы. Только ты, Вивиан, можешь вернуть его назад. Я поведу вас в её покои. И когда хроники веков будут выгравированы в космосе, пусть те, кто придёт после нас, знают — это был наш лучший час!
[взмывает в небо]
CrosshairsОбожаю этого парня. Каждый раз мурашки по коже.
Optimus PrimeВ сердце каждой легенды скрыта правда: несколько смелых душ объединяются, чтобы спасти мир. Мы можем стать героями в своей жизни, каждый из нас, если у нас хватит мужества попытаться. Наши судьбы всегда были переплетены, но теперь наши миры слились в одно целое. Нам нужно восстановить наши планеты, работать вместе, если мы хотим выжить. В глубинах Земли зарыта опасная тайна. В этой планете больше, чем кажется на первый взгляд. Я Оптимус Прайм, призываю всех автоботов: пришло время возвращаться домой.
CrosshairsТы никогда не станешь Оптимусом Праймом.
Bumblebee[по радио]Ты слишком много болтаешь.
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MerlinЛадно, я тот, кого называют: лжецом, шарлатаном! Я обманывал всю свою жизнь! Но если бы я мог хоть на миг изменить этот мир к лучшему, я бы отказался от всего! От всего! От алкоголя, денег, женщин... от алкоголя и денег!