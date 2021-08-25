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Изабела Монер
Изабела Монер
Isabela Moner
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Изабела Монер
Isabela Moner
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Дата рождения
10 июля 2001
Возраст
21 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Изабела Монер
Родилась 10 июля 2001 года. Кливленд, Огайо, США.
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Фильмография Изабела Монер
Розалин
комедия, мелодрама
2022, США
0.0
Спирит Непокорный
анимация, вестерн, приключения, семейный
2021, США
8.0
Малышка
боевик
2021, США
5.0
Дора и Затерянный город
приключения, семейный
2019, США / Австралия
8.0
Семья по-быстрому
комедия
2018, США
8.0
Убийца 2. Против всех
боевик, драма, триллер
2017, США / Италия
6.0
Трансформеры: Последний рыцарь
фантастика, боевик, триллер
2017, США
7.0
Реальная белка 2
анимация, комедия, приключения
2017, США / Канада / Корея
6.0
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Netflix представил первый трейлер приключенческого мультфильма «Майя и три воина»
За проект отвечает создатель «Книги жизни».
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25 августа 2021 14:32
Минни Драйвер пополнила актерский состав комедийного переосмысления «Ромео и Джульетты»
Ведущие роли сыграют Кейтлин Дивер и Изабела Мерсед.
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18 августа 2021 15:42
Драматический боевик «Малышка» с Джейсоном Момоа получил дату премьеры
Netflix выпустит фильм в конце лета.
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8 июня 2021 16:56
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В кино всей семьей: топ 5 лучших семейных фильмов этого лета
Экранизация «Даши-путешественницы», сиквел «Собачьей жизни» и, конечно, главный семейный фильм не просто лета, но 2019 года в целом – live-action версия культового «Короля льва» Disney.
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11 июля 2019 16:39
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