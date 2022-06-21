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Джеррод Кармайкл
Джеррод Кармайкл
Jerrod Carmichael
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Jerrod Carmichael
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Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер
Биография Джеррод Кармайкл
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Фильмография Джеррод Кармайкл
Дрю Майкл
комедия
2018, США
5.0
Середина 90-х
драма, комедия
2018, США
7.0
Трансформеры: Последний рыцарь
фантастика, боевик, триллер
2017, США
7.0
Фердинанд
анимация
2017, США
8.0
Надоеда
драма, комедия
2015, США
6.0
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Кроссовер «Джанго освобожденного» и «Зорро» не состоится
Об этом поведал сценарист проекта Джеррод Кармайкл.
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21 июня 2022 13:38
Каст мини-сериала «Ирма Веп» с Алисией Викандер пополнился рядом новых исполнителей
В числе новичков проекта звезда «Призрачной шестерки» и «Морбиуса».
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20 июля 2021 16:17
К актерскому составу предстоящего фильма Йоргоса Лантимоса присоединился Джеррод Кармайкл
В звездном касте уже числятся Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Марк Руффало и Рами Юссеф.
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26 мая 2021 11:04
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