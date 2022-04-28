Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Карл Глусман
Карл Глусман
Karl Glusman
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Карл Глусман
Karl Glusman
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
3 марта 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Карла Глусмана
Родился в 1988 году. Бронкс, Нью-Йорк, США.
Развернуть
Фильмография Карла Глусмана
Грейхаунд
драма, военный, исторический
2020, США / Китай / Канада
7.0
Роковая связь
боевик, триллер, криминал
2019, США
6.0
Раны
ужасы, триллер, детектив
2019, Великобритания
4.0
Под покровом ночи
триллер, драма
2016, США
7.0
Любовь
драма
2015, Франция
5.0
God Is a Bullet
боевик, криминал, драма
,
0.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Майка Монро оказывается вовлечена в опасную игру в трейлере параноидального триллера «Наблюдающий»
Главной героине кажется, что за ней ведет слежку маньяк, живущий по соседству.
Написать
28 апреля 2022 16:10
Майка Монро чувствует на себе посторонний взгляд в трейлере хоррор-триллера «Наблюдатель»
Зрителей ждет интригующая вариация «Окна во двор» Альфреда Хичкока.
Написать
16 марта 2022 12:21
Появился первый кадр из фильма Please Baby Please, в котором сыграли Андреа Райзборо, Гарри Меллинг и Деми Мур
Также огласили место мировой премьеры.
Написать
14 декабря 2021 16:40
Все новости
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне