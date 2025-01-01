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Фильмы о фотографах

Все 34 Онлайн
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Великая
Великая
биография, драма 2024, США
7.0
7 дней, 7 ночей
7 дней, 7 ночей
семейный, комедия 2024, Россия
7.0
Падение империи
Падение империи
боевик, драма 2024, Великобритания / США
6.0
Великий
Великий
драма 2020, США
7.0
Фотография
Фотография
драма, мелодрама 2020, США
6.0
Фотография
Фотография
драма, мелодрама 2019, Индия / Германия / США
6.0
Ты видишь луну, Дэниел?
Ты видишь луну, Дэниел?
драма, комедия 2019, Дания / Норвегия / Швеция
7.0
Сердца и кости
Сердца и кости
драма 2019, Австралия
6.0
Камилла
Камилла
биография, драма 2019, Франция
6.0
Фотограф из Маутхаузена
Фотограф из Маутхаузена
биография, драма, исторический 2018, Венгрия / Испания
6.0
Прочь
Прочь
ужасы, детектив 2017, США
7.0
Неоновый демон
Неоновый демон
ужасы, триллер 2016, США / Франция
6.0
Лайф
Лайф
драма 2015, Великобритания
6.0
Невероятная жизнь Уолтера Митти
Невероятная жизнь Уолтера Митти
комедия 2013, США
7.0
Клуб безбашенных
Клуб безбашенных
драма 2010, Канада / ЮАР
6.0
Полуночный экспресс
Полуночный экспресс
триллер, боевик, ужасы, мистика 2008, США
6.0
Съемки в Палермо
Съемки в Палермо
драма 2008, Германия / Франция / Италия
6.0
Незабываемые моменты
Незабываемые моменты
драма 2008, Дания / Финляндия / Норвегия / Швеция / Германия
7.0
Чокнутый
Чокнутый
комедия, драма 2006, США
6.0
Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус
Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус
биография, мистика, драма 2006, США
5.0
Папарацци
Папарацци
триллер, драма 2004, США
5.0
Близость
Близость
драма, мелодрама 2004, США
7.0
Город Бога
Город Бога
триллер, криминал, драма 2002, Бразилия / Франция
8.0
Фото за час
Фото за час
драма, триллер 2002, США
6.0
Военный фотограф
Военный фотограф
документальный, военный 2001, Швейцария
7.0
Мужские радости
Мужские радости
комедия, мелодрама 2001, Великобритания
6.0
Спасти Хэррисона
Спасти Хэррисона
драма, мелодрама, военный 2000, Франция
7.0
Высокое искусство
Высокое искусство
драма, мелодрама 1998, США
6.0
Фотограф
Фотограф
комедия, драма 1998, США
6.0
Фотограф
Фотограф
криминал, драма, мелодрама 1992, США
6.0
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Фильмы о фотографах могут быть вдохновляющими, так как они показывают мир через объектив камеры и позволяют увидеть богатство человеческих эмоций, моментов и красоты, которая окружает нас. Они предлагают уникальный взгляд на искусство фотографии, процесс создания изображений и исследуют влияние фотографии на жизни людей, общества и культуры. Фильмы о фотографах часто показывают глубокие истории о жизни, смелых решениях и поискe истины через объектив камеры. В них также отмечается важность визуальной стороны искусства, а также искусства рассказа через изображения.

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