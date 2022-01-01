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Киноафиша Дистрибьютеры Cinema Prestige

Прокатчик Cinema Prestige

О прокатчике

Компания Cinema Prestige была образована в 2005 году и изначально занималась деятельностью по изданию DVD -дисков на территории России. В течение всего времени её существования было выпущено более 500 фильмов. Компания специализируется на авторском, артхаусном и классическом кино. С 2010 года занимается прокатной деятельностью.

Cinema Prestige владеет правами на ТВ-показы практически всех картин из своего каталога. Также на её базе создана компания «Престиж Медиа Групп», которая занимается торговой деятельностью и сотрудничает с крупными дистрибьюторами, магазинами и сетями по всей России и на территории СНГ.

Cinema Prestige в качестве дистрибьютора выпустила на экраны такие фильмы, как «Даллаский клуб покупателей», «Грязь», «Колония Дигнидад», «Франкофония», «В тихом омуте» и другие. Многие из них получают номинации и награды на крупнейших премиях и международных фестивалях.

Фильмы
Великолепная
Великолепная
комедия, мелодрама 2018, Бельгия / Франция
0.0
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Мэнди
Мэнди
боевик, триллер 2018, США
0.0
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Человек, который убил Дон Кихота
Человек, который убил Дон Кихота
фантастика, приключения 2018, Испания / Великобритания / Португалия
0.0
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Пирсинг
Пирсинг
эротика, триллер 2018, США
0.0
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Шпионская игра
Шпионская игра
драма, военный, биография 2018, США
0.0
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Черная полоса
Черная полоса
триллер 2018, Франция / Бельгия
0.0
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Субурбикон
Субурбикон
комедия, криминал, детектив 2017, США
0.0
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Уиджи: Проклятие Вероники
Уиджи: Проклятие Вероники
ужасы 2017, Испания
0.0
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