Прокатчик Cinema Prestige

Компания Cinema Prestige была образована в 2005 году и изначально занималась деятельностью по изданию DVD -дисков на территории России. В течение всего времени её существования было выпущено более 500 фильмов. Компания специализируется на авторском, артхаусном и классическом кино. С 2010 года занимается прокатной деятельностью.

Cinema Prestige владеет правами на ТВ-показы практически всех картин из своего каталога. Также на её базе создана компания «Престиж Медиа Групп», которая занимается торговой деятельностью и сотрудничает с крупными дистрибьюторами, магазинами и сетями по всей России и на территории СНГ.

Cinema Prestige в качестве дистрибьютора выпустила на экраны такие фильмы, как «Даллаский клуб покупателей», «Грязь», «Колония Дигнидад», «Франкофония», «В тихом омуте» и другие. Многие из них получают номинации и награды на крупнейших премиях и международных фестивалях.