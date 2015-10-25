Наша рецензия

В российский прокат выходит провокационная лента Николаса Виндинга Рефна «Неоновый демон», которая была представлена на Каннском кинофестивале в основной программе. Сюжет фильма очень прост: провинциальная девушка приезжает в Лос-Анджелес, чтобы стать знаменитой. Но не отступая от древних обычаев кинокритиков, после просмотра картины, столь красочно эксплуатирующей насилие и табу, публика разделилась на два противоборствующих лагеря. Одни воспевали автору дифирамбы, а другие громко…