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Неоновый демон Неоновый демон
Киноафиша Фильмы Неоновый демон Отзывы о фильме «Неоновый демон»
The Neon Demon Неоновый демон 2016 / США / Франция
6.9 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Неоновый демон»

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Наша рецензия

В российский прокат выходит провокационная лента Николаса Виндинга Рефна «Неоновый демон», которая была представлена на Каннском кинофестивале в основной программе. Сюжет фильма очень прост: провинциальная девушка приезжает в Лос-Анджелес, чтобы стать знаменитой. Но не отступая от древних обычаев кинокритиков, после просмотра картины, столь красочно эксплуатирующей насилие и табу, публика разделилась на два противоборствующих лагеря. Одни воспевали автору дифирамбы, а другие громко…

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fanbunga 25 октября 2015, 22:56
Интересно. Ривз у Рефна✊ ✊ ✊

Название претенциозное.
25 октября 2015, 22:56 Ответить
lyzmaksim 26 июля 2016, 15:01
Оценка
Очень яркий, неоновый фильм!
26 июля 2016, 15:01 Ответить
lora v 31 июля 2016, 09:54
Одним словом "Дебилизм"
31 июля 2016, 09:54 Ответить
Влас Берёзовый 2 августа 2016, 16:22
Фигня. "Зеленый слоник" и то лучше
2 августа 2016, 16:22 Ответить
Ева Шевцова 24 октября 2017, 00:41
Оценка
Боже , люди фильм замечательный , НО я реально вырвала после него. Смотрю спокойно пилу все части и ноль эмоций . Но фильм настолько запутан непредсказуем и странен что его нереально сложно понять и там творятся настолько противные вещи .
Круто , спасибо режиссёру , в прямом смысле наблевала на фильм
24 октября 2017, 00:41 Ответить
Ирина Илюхина 6 октября 2018, 12:57
Оценка
не рекомендую! Фильм, претендующий на оригинальность и даже некоторую эпатажность получился откровенно слабым, особенно удивила отвратительная игра главной героини,выбор актрисы неудачен!Эль не справилась с ролью.Тема раскрыта частично, сцены, призванные шокировать, ничего кроме легкого недоумения не вызывают, за Киану впервые неудобно( надеюсь,таких ролей не будет больше у него.Оценку ставлю только за операторскую работу и музыку
6 октября 2018, 12:57 Ответить
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