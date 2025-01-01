RubyУ тебя такой взгляд. Не волнуйся, дорогой, весь этот вид «застрял на месте» — именно то, чего они хотят.
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Jesse[стоя на трамплине]Я знаю, как я выгляжу. И что в этом такого? Женщины готовы убиваться, чтобы выглядеть так же. Они режутся, колются, голодают до смерти в надежде и молитвах, что однажды станут моей жалкой копией.
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JesseЯ знаю, как я выгляжу. Женщины убились бы, чтобы выглядеть так.
JesseКогда я была ребёнком, я тайком выбегала на крышу ночью; мне казалось, что луна — это большой круглый глаз. И я смотрела вверх и говорила: «Ты меня видишь?» Знаешь, я могла просидеть там часами. Иногда засыпала, просто мечтая.
GigiЯ думала, что если уменьшить грудь на размер, работы будет больше. Чтобы выглядеть как вешалка, понимаешь? Но потом мой хирург, доктор Эндрю, указал на кучу других проблем с телом. Так что я сделала: убрали мне челюсть, чуть приподняли брови, новый нос, скулы, липосакцию внутреннюю и внешнюю... ах да, ещё уши немного подтянули.