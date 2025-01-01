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Киноафиша Фильмы Неоновый демон Цитаты из фильма Неоновый демон

Цитаты из фильма Неоновый демон

Roberto Sarno Красота — это не всё. Это — единственное, что важно.
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Jesse Знаешь, как меня мама называла? Опасной. «Ты опасная девчонка». Она была права. Я действительно опасна.
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Jesse Я не хочу быть как они. Они хотят быть как я.
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Roberto Sarno Истинная красота — самая высокая валюта, которая у нас есть. Без неё она — никто.
Dean Мне кажется, ты ошибаешься.
Roberto Sarno Что?
Dean Я сказал, мне кажется, ты ошибаешься.
Roberto Sarno Так ты хочешь сказать, что важна душа?
Dean Да, именно так я и думаю.
Roberto Sarno Ну, я думаю, что если бы она не была красива... ты бы даже не остановился, чтобы взглянуть.
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Sarah Каково это — чувствовать?
Jesse Что ты имеешь в виду?
Sarah Войти в комнату, и словно середина зимы, а ты — солнце.
Jesse Это всё.
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Jesse Я не умею петь, не умею танцевать, не умею писать... таланта никакого. Но я красивая, и на красоте можно заработать.
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Waitress Хотите услышать сегодняшние блюда?
Gigi Конечно!
Sarah Ух, ты же это есть не будешь...
Gigi Но они так стараются их запомнить.
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Roberto Sarno [имеется в виду Джесси] Ничего поддельного, ничего фальшивого. Алмаз в море стекла.
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Sarah Кому нужна кислятина, когда можно получить свежее мясо?
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Jesse У нас тут вечеринка или что?
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Sarah Когда люди видят тебя, они замечают. Ты понимаешь, как тебе повезло? Я — призрак.
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Roberta Hoffmann Я вижу, как сюда каждый день приходят двадцать-тридцать девчонок. Из провинции, с большими мечтами. Некоторые трещат по швам от напряжения. А ты... Ты станешь великой.
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Ruby Я глаз положила?
Jesse Немного.
Ruby Прости... у тебя просто такая красивая кожа. Кстати, я Руби. А у тебя есть имя или мне угадать?
Jesse Джесси.
Ruby Джесси. И ты только что приехал в Лос-Анджелес, Джесси?
Jesse Откуда знаешь?
Ruby У тебя такой взгляд. Не волнуйся, дорогой, весь этот вид «застрял на месте» — именно то, чего они хотят.
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Jesse [стоя на трамплине] Я знаю, как я выгляжу. И что в этом такого? Женщины готовы убиваться, чтобы выглядеть так же. Они режутся, колются, голодают до смерти в надежде и молитвах, что однажды станут моей жалкой копией.
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Jesse Я знаю, как я выгляжу. Женщины убились бы, чтобы выглядеть так.
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Gigi Он называет меня бионической женщиной.
Jesse Это комплимент?
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Ruby В ней есть... что-то такое.
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Jesse Когда я была ребёнком, я тайком выбегала на крышу ночью; мне казалось, что луна — это большой круглый глаз. И я смотрела вверх и говорила: «Ты меня видишь?» Знаешь, я могла просидеть там часами. Иногда засыпала, просто мечтая.
Dean О чём?
Jesse Кем бы я могла стать.
Dean Что это было?
Jesse Я так и не смогла понять.
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Roberto Sarno Дин, у нас тут небольшое обсуждение. Нам нужна твоя экспертиза.
Dean Ладно.
Roberto Sarno Ты знаешь Джиджи, да?
Dean Ну — мы только познакомились.
Roberto Sarno [к Джиджи:] Встань, чтобы он мог тебя посмотреть. Давай, встань.
[Джиджи встает]
Roberto Sarno Ну...
Dean Ну что?
Roberto Sarno Что ты думаешь? Ты считаешь её красивой?
Dean Не знаю — ну да, вроде неплохо.
Roberto Sarno Да-да, именно это слово я и искал. Неплохо! Верно?
[Роберто касается правой руки Джиджи]
Roberto Sarno Теперь можешь сесть, спасибо. Спасибо, Дин.
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Gigi [глядя на себя и нанося помаду в зеркале в ванной в клубе] Боже, этот цвет на мне просто шик.
Ruby Красный рум.
Gigi Что?
Ruby Так она называется. Говорят, женщины чаще покупают помаду, если у неё имя связанное с едой или сексом. Просто подумай: чёрный мёд, сливовая страсть, нежный персик.
Gigi [сосёт палец и смотрит на себя в зеркало] Розовая п##а.
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Gigi Дорогуша, пластика — это всего лишь хороший уход за собой. Представь, что целый год не чистишь зубы.
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Jesse В моей комнате кто-то есть!
Hank Что значит — кто-то в твоей комнате?
Jesse Я видел кого-то в своей комнате!
Hank Ты что, под кайфом?
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Sarah Всё, что ей действительно важно, — знать, с кем ты еб###ся?
Jesse Как?
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Jesse Неужели не больно?
Gigi Всё, что стоит иметь, немного и болит. К тому же никто не любит, как он выглядит.
Jesse А я люблю.
[Гиги фыркнула с отвращением]
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Gigi Джесси? Что ты здесь делаешь?
Jesse Сказали подождать.
Gigi Чего?
Jesse Макияж делают.
Gigi Ты в шоу?
Jesse [ухмыляется] Да.
Gigi В этом шоу?
Jesse ...да.
Gigi [делает паузу, не веря] Это моё место.
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Gigi Ты хочешь знать, что я сделала, да?
[Джесси внимательно смотрит]
Gigi Я думала, что если уменьшить грудь на размер, работы будет больше. Чтобы выглядеть как вешалка, понимаешь? Но потом мой хирург, доктор Эндрю, указал на кучу других проблем с телом. Так что я сделала: убрали мне челюсть, чуть приподняли брови, новый нос, скулы, липосакцию внутреннюю и внешнюю... ах да, ещё уши немного подтянули.
Jesse Зачем?
Gigi Чтобы я могла носить хвостик?
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Jesse [после съемок] Ты все еще здесь?
Ruby Как всё прошло?
Jesse Все прошло отлично. На самом деле — здорово.
Ruby Он что-нибудь сказал?
Jesse Мое агентство говорит, если фотографии будут удачными, он может рассмотреть их для редакционной съемки. Как думаешь, он бы согласился?
Ruby [качает головой] Мне кажется, он много обещает молодым девчонкам.
[кивает]
Jesse [смотрит вниз, потом снова вверх] Мне пора, пока счетчик не закончился.
Ruby Я не думаю, что тебе стоит оставаться с ним наедине.
[качает головой]
Jesse [качает головой] Он показался мне нормальным.
Ruby [улыбается] Я не это имею в виду, Джесси.
Jesse [смотрит вниз, потом снова вверх] Я не так беззащитна, как выгляжу.
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Gigi Ну, ты определённо быстро двигаешься.
Jesse Что ты имеешь в виду?
Gigi Наверняка ты с ним к****шься. Сарно не позволяет кому попало ходить среди своей коллекции.
Jesse [с ехидцей] Не думаю, что я в его вкусе...
Gigi Почему нет? Ты очень мужественная.
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Ruby Эй, хочешь куда-нибудь сгонять?
Jesse Куда?
Ruby На вечеринку.
Jesse Какая вечеринка?
Ruby [сияющая улыбка] Та, что весёлая.
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