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Эухенио Дербес — фильмы
- Эухенио Дербес — Инструкции не прилагаются
Эухенио Дербес — Личная жизнь
Мексиканский актер кино и телевидения, сценарист и режиссер, продюсер и один из самых известных людей в Мексике родился 2 сентября 1962 в Мехико, Мексика. Семья Эухенио была очень близка к миру шоу-бизнеса: мать — известная актриса Сильвия Дербес, а отец — публицист, писатель Эухенио Гонсалес Салас.
С раннего детства мальчик был знаком с богемой, проводил много времени за кулисами театров и на съемочных площадках. А в 12 лет уже сам дебютировал на телевидении, ролью второго плана в теленовелле. После был целый ряд незначительных работ также на телевидении. Дербес занимался танцами, музыкой и вокалом, все это было хорошим вложением в будущее. К 19 годам юноша окончательно определился с профессией, он поступил на курсы актерского мастерства, и после их окончания пошел покорять театральную сцену.
Первым полным метром стал в 1983 году фильм «Por un vestido de novia», но затем были в основном работы в телесериалах, в которых актер с удовольствием снимается и до сих пор. Всего в коллекции Эухенио более 40 ролей в различных фильмах и телеиндустрии, а сам он снял порядка 14 работ. Одни из самых известных сериалов, где его можно увидеть, это «Анабель» (1988), «Материнское чувство» (1997), «Команда спасения» (2002), «Соседи» (2005), «Они — радость дома» (2009), «Роб» (2012).
В проекте «Роб» Эухенио Дербес снимался вместе со своим близким другом, комиком Робом Шнайдером. Только с 1990 года актер начал покорять большое кино. Он принял участие сразу в создании двух проектов — «Transplante a la mexicana» и «Фотограф моделей». Затем карьера Дербеса только набирала обороты. Его можно увидеть в картинах «Левша», «Блондинка в шоколаде», «Представь себе, Лаура», «Книга жизни». Эухенио снялся с Адамом Сэндлером в фильме «Джек и Джилл» и с Евой Мендес в постановке «Трудный возраст».
Большой успех как режиссера ждал Эухенио в 2013 году, когда он представил свою работу «Инструкции не прилагаются», которая стала самым успешным фильмом на испанском языке в США и в Мире. Он также был одним из сценаристов французского драматического фильма «2+1», который является ремейком картины «Инструкции не прилагаются». В последние годы список ролей актера пополнился трогательной драмой «Чудеса с небес» (2016) о девушке, страдающей редким недугом, где Эухенио перевоплотился в доктора. Картина «Как стать латиноамериканским любовником», представила актера в роли охотника до богатых женщин Максимо, а партнерами по съемочной площадке стали Сальма Хайек, Роб Лоу и Кристен Белл. В 2017-м Дербес поучаствовал в создании еще двух американских лент — комедии «Сэнди Уэкслер» и фильме-катастрофе «Геошторм». А в 2018 году вышел фильм «Щелкунчик и четыре королевства», где он предстал в образе самодержца. В мае этого года выходит в прокат фильм «За бортом» — ремейк одноименной комедии 1987 года, где Эухенио досталась главная роль взбалмошного миллионера Леонардо, потерявшего память. Коллегами по фильму стали Анна Фэрис, Ева Лонгория и Джон Ханна.
История о беззаботном молодом человеке Валентине, которому неожиданно отдают на воспитание маленькую дочку. Лента собрала почти 100 миллионов долларов кассовых сборов. Эухенио Дербес написал сценарий к фильму, выступил режиссером и продюсером, делал монтаж и сыграл одну из главных ролей вместе такими актерами, как Андрес Васкес, Уго Стиглиц, Гилда Джентиле, Нэнси Таира.
Актер дважды женат. Первой супругой Эухенио стала актриса Виктория Руффо, известная по сериалу «Просто Мария». Свадьбу сыграли в 1992 году, в этом браке родился сын Хосе Эдуардо. Расстались актеры спустя пять лет.
Второй женой Эухенио стала модель и актриса, бывшая солистка группы «Sentidos Opuestos» Алессандра Роcальдо. Важное событие произошло 7 июля 2012 года, свадьба была пышная, приглашено 700 гостей, а само торжество транслировалось в Сети. В этом союзе появилась дочь Айтана. Семья живет в Лос-Анджелесе.
У актера также есть два внебрачных ребенка, которых он признал — сын Вадир и дочь Айслин. Трое старших детей пошли по стопам отца и делают успехи в кино.
Помимо актерского и режиссерского ремесла, Эухенио Дербес активно занимается благотворительностью.
— В 2016 году актер обзавелся собственной звездой на Аллее славы
— Является одним из самых влиятельных режиссеров в Латинской Америке
— Лента «Инструкции не прилагаются» стала самым успешным фильмом на испанском языке в США и Мире
— Эухенио Дербес следит за здоровьем, несколько лет назад влился в ряды вегетарианцев.