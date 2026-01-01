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Эухенио Дербес 7 фотографий
Эухенио Дербес Eugenio Derbez
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Эухенио Дербес

Eugenio Derbez

Дата рождения
2 сентября 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Актер озвучки

Биография Эухенио Дербеса

Содержание:
Эухенио Дербес — фильмы
  - Эухенио Дербес — Инструкции не прилагаются
Эухенио Дербес — Личная жизнь

Мексиканский актер кино и телевидения, сценарист и режиссер, продюсер и один из самых известных людей в Мексике родился 2 сентября 1962 в Мехико, Мексика. Семья Эухенио была очень близка к миру шоу-бизнеса: мать — известная актриса Сильвия Дербес, а отец — публицист, писатель Эухенио Гонсалес Салас.
С раннего детства мальчик был знаком с богемой, проводил много времени за кулисами театров и на съемочных площадках. А в 12 лет уже сам дебютировал на телевидении, ролью второго плана в теленовелле. После был целый ряд незначительных работ также на телевидении. Дербес занимался танцами, музыкой и вокалом, все это было хорошим вложением в будущее. К 19 годам юноша окончательно определился с профессией, он поступил на курсы актерского мастерства, и после их окончания пошел покорять театральную сцену.


Эухенио Дербес — фильмы

Первым полным метром стал в 1983 году фильм «Por un vestido de novia», но затем были в основном работы в телесериалах, в которых актер с удовольствием снимается и до сих пор. Всего в коллекции Эухенио более 40 ролей в различных фильмах и телеиндустрии, а сам он снял порядка 14 работ. Одни из самых известных сериалов, где его можно увидеть, это «Анабель» (1988), «Материнское чувство» (1997), «Команда спасения» (2002), «Соседи» (2005), «Они — радость дома» (2009), «Роб» (2012).

В проекте «Роб» Эухенио Дербес снимался вместе со своим близким другом, комиком Робом Шнайдером. Только с 1990 года актер начал покорять большое кино. Он принял участие сразу в создании двух проектов — «Transplante a la mexicana» и «Фотограф моделей». Затем карьера Дербеса только набирала обороты. Его можно увидеть в картинах «Левша», «Блондинка в шоколаде», «Представь себе, Лаура», «Книга жизни». Эухенио снялся с Адамом Сэндлером в фильме «Джек и Джилл» и с Евой Мендес в постановке «Трудный возраст».

Большой успех как режиссера ждал Эухенио в 2013 году, когда он представил свою работу «Инструкции не прилагаются», которая стала самым успешным фильмом на испанском языке в США и в Мире. Он также был одним из сценаристов французского драматического фильма «2+1», который является ремейком картины «Инструкции не прилагаются». В последние годы список ролей актера пополнился трогательной драмой «Чудеса с небес» (2016) о девушке, страдающей редким недугом, где Эухенио перевоплотился в доктора. Картина «Как стать латиноамериканским любовником», представила актера в роли охотника до богатых женщин Максимо, а партнерами по съемочной площадке стали Сальма Хайек, Роб Лоу и Кристен Белл. В 2017-м Дербес поучаствовал в создании еще двух американских лент — комедии «Сэнди Уэкслер» и фильме-катастрофе «Геошторм». А в 2018 году вышел фильм «Щелкунчик и четыре королевства», где он предстал в образе самодержца. В мае этого года выходит в прокат фильм «За бортом» — ремейк одноименной комедии 1987 года, где Эухенио досталась главная роль взбалмошного миллионера Леонардо, потерявшего память. Коллегами по фильму стали Анна Фэрис, Ева Лонгория и Джон Ханна.


Эухенио Дербес — Инструкции не прилагаются

История о беззаботном молодом человеке Валентине, которому неожиданно отдают на воспитание маленькую дочку. Лента собрала почти 100 миллионов долларов кассовых сборов. Эухенио Дербес написал сценарий к фильму, выступил режиссером и продюсером, делал монтаж и сыграл одну из главных ролей вместе такими актерами, как Андрес Васкес, Уго Стиглиц, Гилда Джентиле, Нэнси Таира.


Эухенио Дербес — Личная жизнь

Актер дважды женат. Первой супругой Эухенио стала актриса Виктория Руффо, известная по сериалу «Просто Мария». Свадьбу сыграли в 1992 году, в этом браке родился сын Хосе Эдуардо. Расстались актеры спустя пять лет.
Второй женой Эухенио стала модель и актриса, бывшая солистка группы «Sentidos Opuestos» Алессандра Роcальдо. Важное событие произошло 7 июля 2012 года, свадьба была пышная, приглашено 700 гостей, а само торжество транслировалось в Сети. В этом союзе появилась дочь Айтана. Семья живет в Лос-Анджелесе.
У актера также есть два внебрачных ребенка, которых он признал — сын Вадир и дочь Айслин. Трое старших детей пошли по стопам отца и делают успехи в кино.
Помимо актерского и режиссерского ремесла, Эухенио Дербес активно занимается благотворительностью.

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Фильмография Эухенио Дербеса

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Angry Birds 2 в кино The Angry Birds Movie 2
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За бортом Overboard
мелодрама, комедия 2018, США
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боевик, фантастика, триллер 2017, США
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Как быть латинским любовником 6
Как быть латинским любовником How to Be a Latin Lover
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Интересные факты о Эухенио Дербесе

— В 2016 году актер обзавелся собственной звездой на Аллее славы

— Является одним из самых влиятельных режиссеров в Латинской Америке

— Лента «Инструкции не прилагаются» стала самым успешным фильмом на испанском языке в США и Мире

— Эухенио Дербес следит за здоровьем, несколько лет назад влился в ряды вегетарианцев.

Фотографии Эухенио Дербеса

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