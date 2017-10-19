«Геошторм»: Рецензия Киноафиши

На грани исчезновения

Совсем скоро человечество столкнется с последствиями глобального потепления, и мир окажется на грани вымирания. Чтобы предотвратить катастрофу, интернациональная группа ученых-единомышленников из 17 стран создаст сеть орбитальных спутников. Программе, призванной обеспечивать мирное существование на планете, дадут название «Голландец». Правда, руководить всеми работами будут, конечно же, американцы. Первое, что они сделают – заменят руководителя программы Джейка, т.к. он слишком своенравен и, в общем-то, даже спутники запустил не по приказу правительства, а просто потому, что ему так было нужно. Пройдет несколько лет, и «Голландец» неожиданно начнет сбоить, на планете повторятся климатические катаклизмы, и американцам вновь придется обратиться за помощью к Джейку, который хоть и зол на них, но не готов пожертвовать дочерью и проектом всей жизни. Для него на орбитальной станции быстро соберут группу профессионалов, чтобы просчитать и решить проблемы с «Голландцем». В крайнем случае они могут просто уничтожить космическую станцию, чтобы она не смогла нанести человечеству еще больший урон.

Кадр из фильма «Геошторм»

Конечно, первое, что приходит в голову при изучении материалов по «Геошторму», это «Послезавтра» Роланда Эммериха, хотя в случае с прославленным разрушителем нашей планеты и бюджет был солиднее, и история прописывалась более драматическая. Новостные программы во вселенной «Геошторма» транслируют информацию онлайн - никаких тайн от зрителей у них нет, а герои жертвуют собой ради человечества точно так же, как это делали девятнадцать лет назад Аффлек, Уиллис и компания в «Армагеддоне» Майкла Бэя. Мотивации в «Геошторме» ничуть не менее фантастические, чем были в дилогии «Сокровище нации». Героем все так же нечего делать на космической станции, как и Марку Уолбергу в «Глубоководном горизонте». А спецэффекты в картине разнообразные - как по бюджету, так и по восприятию, то же самое было в «Разломе Сан-Андреас» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном. Не обошлось в «Геошторме» и без эпического уничтожения человечества - точно так же было и в фильме «Исход» Ридли Скотта, а появление в кадре грома и молний сразу же насторожило, породив ощущение, что из-за угла могут появиться Доктор Кто, Терминатор или даже ДеЛориан с Доком и Макфлаем на борту.

Кадр из фильма «Геошторм»

Такое ощущение, что «Геошторм» преследовал производственный ад, словно создатели никак не могли решить, что же они хотят видеть – драму или аттракцион. Кажется, что сначала была снята драма о космосе и катастрофе, которые при этом остались за кадром, а основное внимание уделялось переживаниям актеров. Когда же фильм был готов, создатели будто приняли решение потратить еще денег и снять для «Геошторма» множество масштабных сцен с кучей спецэффектов, которые смогли бы отвлечь зрителей от банальностей и стандартных ходов в сценарии, чей автор словно застрял в 90-х. Зато разнообразил свой проект дурацким, но забавным и вполне работающим юмором.

Кадр из фильма «Геошторм»

Давненько в кино не было видно Джерарда Батлера и Эбби Корниш, которым очень идут боевые образы. Джим Стерджесс отошел от классических для него мелодрам, несмотря на то, что у него большую часть фильма все равно глаза на мокром месте. А второй и третий план прикрывают давно знакомые всем лица в виде Энди Гарсиа и Эда Харриса, хотя актеры и изображают базовые для себя образы. Нельзя не сказать отдельно и про космический корабль, который, несмотря на то, что тематика космоса сейчас находится на очередной волне популярности, смотрится очень драйвово, даже в мыслях не возникает, что все это, конечно, нарисовано на компьютере.

Кадр из фильма «Геошторм»

Если вы хотите увидеть фильм-катастрофу, да еще и с интересным сюжетом, который сумеет вас заинтриговать и увлечь, то посмотрите лучше норвежскую «Волну». «Геошторм» относится к тем фильмам, которые подходят для просмотра только в залах IMAX, потому что там его приемы действительно работают, история оживает, и в зрителей постоянно что-то летит с экрана. А в остальном это неплохая детективная история из разряда «Кто убийца?» и «Что делать, когда все будет совсем плохо». С небольшим набором действительно впечатляющих сцен с разрушениями, которые не снились ни супергероям, ни мутантам, ни даже Годзилле. И отменным актерским составом, который способен вытянуть многое и старается здесь изо всех сил. Знакомых лиц в «Геошторме» очень много и некоторые даже умудряются удивить, весьма неожиданно появляясь на экране и так же легко исчезая.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 19 октября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Геошторм»