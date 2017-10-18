Наша рецензия

Совсем скоро человечество столкнется с последствиями глобального потепления, и мир окажется на грани вымирания. Чтобы предотвратить катастрофу, интернациональная группа ученых-единомышленников из 17 стран создаст сеть орбитальных спутников. Программе, призванной обеспечивать мирное существование на планете, дадут название «Голландец». Правда, руководить всеми работами будут, конечно же, американцы. Первое, что они сделают – заменят руководителя программы Джейка, т.к. он…