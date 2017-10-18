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Geostorm Геошторм 2017 / США
6.7 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Геошторм»

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Наша рецензия

Совсем скоро человечество столкнется с последствиями глобального потепления, и мир окажется на грани вымирания. Чтобы предотвратить катастрофу, интернациональная группа ученых-единомышленников из 17 стран создаст сеть орбитальных спутников. Программе, призванной обеспечивать мирное существование на планете, дадут название «Голландец». Правда, руководить всеми работами будут, конечно же, американцы. Первое, что они сделают – заменят руководителя программы Джейка, т.к. он…

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Антон Морозов 18 октября 2017, 11:13
Стоит вообще идти сюда?
18 октября 2017, 11:13 Ответить
Паша Дмитриев 18 октября 2017, 20:38
Оценка
очень интересный фильм
18 октября 2017, 20:38 Ответить
Глеб Бобров 20 октября 2017, 00:28
Оценка
Сегодня посмотрел фильм я рекомендую всем посмотреть этот фильм просто супер
20 октября 2017, 00:28 Ответить
Глеб Бобров 20 октября 2017, 00:30
в ответ на сообщение Антон Морозов от 18 октября 2017, 11:13
Оценка
Ещё как кинотеатр Искра нервно курит в стороне
20 октября 2017, 00:30 Ответить
webmozg 20 октября 2017, 12:21
Оценка
Так себе, америка опять всех спасла =) троечка с плюсом
20 октября 2017, 12:21 Ответить
Павел Овчаров 20 октября 2017, 19:53
в ответ на сообщение Антон Морозов от 18 октября 2017, 11:13
Не стоит. Банальщина дешёвая.
20 октября 2017, 19:53 Ответить
Павел Овчаров 20 октября 2017, 19:54
в ответ на сообщение Паша Дмитриев от 18 октября 2017, 20:38
Что в нем интересного? Все очень банально и предсказуемо от начала до конца
20 октября 2017, 19:54 Ответить
Павел Овчаров 20 октября 2017, 20:02
Фильм не о чем. Америка вместе с Китаем (без России) построила в космосе супер хрень для спасения мира, супер хрень вышла из под контроля и развалила пол мира. Но голодающих детей и саудовскую Аравию удалось спасти а Кремль и белый дом в Москве демонстративно сожгли адским пламенем. Фильм снят от начала до конца из сплошных киношных штампов. После просмотра даже обсудить его было неинтересно.
20 октября 2017, 20:02 Ответить
dk 21 октября 2017, 16:53
Оценка
Херня, можно не ходить еле досидел. Всю картинку в трейлерах показали. Это не считая сюжета за гранью
21 октября 2017, 16:53 Ответить
iuheniomail 22 октября 2017, 13:12
Оценка
Дурацкие шутки, глупые диалоги, минимум спецэффектов, банальный смысл. Дешевая пародия на "Послезавтра"
22 октября 2017, 13:12 Ответить
Сергей Захаров 22 октября 2017, 18:18
Оценка
Один раз посмотреть
22 октября 2017, 18:18 Ответить
ЕфимШифрин 23 октября 2017, 21:08
Оценка
Редчайшего покроя шляпа.
Думаю, через месяц- два его будут крутить по тв3.
Игра актеров полный ноль. Будто снимали в спешке, все с первого дубля и без репетиций.
Не советую.
Было потрачено на билет 160р. так вот даже их жалко.
Экшен абсолютно весь в трейлере, остальное время разговоры.
23 октября 2017, 21:08 Ответить
Андрей 24 октября 2017, 00:10
Оценка
понравился фильм, хотя и на один раз!
фильм "2012" и "Послезавтра" еще буду пересматривать, а этот нет, но не потому что он плохой!
сюжет интересный, простой, но интересный!
вообще, иду на такие фильмы чтобы, скажем так, пофантазировать, попредставлять на основание картинки.
"задело", что без России строили проект :)))
9 баллов из 10ти!
24 октября 2017, 00:10 Ответить
Михаил Семёнов 24 октября 2017, 18:44
Оценка
Лучше бы это убожество не снимали. Трейлер гляньте- вам будет достаточно.
24 октября 2017, 18:44 Ответить
Никита Никитин 25 октября 2017, 11:21
Оценка
Фильм отстой! Убожество просто! Не ожидал, что в наши дни можно снять нечто подобное (касаемо "катастроф"). Сюжет не о чём, довольно даже предсказуемо всё. Игра актёров "на высоте". И Америка в своём репертуаре, Россию не то что в союз не взяли, так о ней даже не упомянули, но зато как стихийные бедствия обрушиваются на Москву показать не забыли. Я ещё удивлён почему русский не оказался злодеем. Короче говоря, не рекомендую!
25 октября 2017, 11:21 Ответить
Никита Никитин 25 октября 2017, 11:23
в ответ на сообщение Антон Морозов от 18 октября 2017, 11:13
Оценка
Нет
25 октября 2017, 11:23 Ответить
Александр 26 октября 2017, 17:22
Оценка
Какие "строгие" критики ... Не знали на что шли ??? Думали на "Салют 7" ???
Мое скромное мнение: очень приличный фильм. Остался доволен после просмотра. Порекомендую знакомым ....
26 октября 2017, 17:22 Ответить
Анастасия Николаева 26 октября 2017, 22:51
Оценка
БЕЗУПРЕЧНЫЙ ФИЛЬМ,СОВЕТУЮ ВСЕМ ЕГО ПОСМОТРЕТЬ!
26 октября 2017, 22:51 Ответить
Баян Ширянов 27 октября 2017, 10:12
в ответ на сообщение iuheniomail от 22 октября 2017, 13:12
Оценка
Абсолютная правда
27 октября 2017, 10:12 Ответить
Dimastiy 28 октября 2017, 22:04
Оценка
Сюжет хорош! Но! В некоторых моментах, начинается полный "аншлаг".
28 октября 2017, 22:04 Ответить
Роман Анастасия 29 октября 2017, 20:59
Фильм крутой! Катастрофы, отношения, слезы, предательство, и конечно " супергерой". Нам очень понравился сюжет и спецэффекты! Сходить стоит! Не пожалеете! Люди, сходить стоит!
29 октября 2017, 20:59 Ответить
Александр Кантемиров 30 октября 2017, 20:06
так себе! режиссер так и не решил что же снять, то ли экшн, то ли фильм катастрофу. в итоге ни то ни се, до экшна нет сюжета, для катастрофы мало самой катастрофы. может так и задумывалось, но смотреть не очень интересно! только для поклонников Батлера! либо если ну ваще делать нечего было, как мне:)
30 октября 2017, 20:06 Ответить
Petr Kochnev 7 ноября 2017, 11:27
Оценка
Собирался на этот фильм давно, как только увидел трейлер.. Ну, для меня, про катастрофы, все что было после "Послезавтра" - жалкие породии. Думал, вдруг это будет круче..Оказалось, нет. "Геошторм" совсем не про катастрофы, точнее, основной смысл не в этом. Происходящие в мире, управляемые спутниками стихийные бедствия скорее фон, а не основа фильма. Основной нитью проходит история американских патриотов раскрывших заговор против президента и всего мира. Америка опять всех спасла! :). Если совсем делать нечего, можно на один раз!
7 ноября 2017, 11:27 Ответить
Анна 7 ноября 2017, 17:50
Оценка
Мне понравился фильм, Хорошие спецэффекты. И актеры играю хорошо.
моя оценка все 10 балов
7 ноября 2017, 17:50 Ответить
Natali6502 14 ноября 2017, 00:11
Мне не понравился фильм. Опять американцы спасают мир и объединяют народы. Сюжет заезжен. Спецэффекты слабенькие. Игра актеров на троечку.
14 ноября 2017, 00:11 Ответить
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