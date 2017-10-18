Совсем скоро человечество столкнется с последствиями глобального потепления, и мир окажется на грани вымирания. Чтобы предотвратить катастрофу, интернациональная группа ученых-единомышленников из 17 стран создаст сеть орбитальных спутников. Программе, призванной обеспечивать мирное существование на планете, дадут название «Голландец». Правда, руководить всеми работами будут, конечно же, американцы. Первое, что они сделают – заменят руководителя программы Джейка, т.к. он…
Думаю, через месяц- два его будут крутить по тв3.
Игра актеров полный ноль. Будто снимали в спешке, все с первого дубля и без репетиций.
Не советую.
Было потрачено на билет 160р. так вот даже их жалко.
Экшен абсолютно весь в трейлере, остальное время разговоры.
фильм "2012" и "Послезавтра" еще буду пересматривать, а этот нет, но не потому что он плохой!
сюжет интересный, простой, но интересный!
вообще, иду на такие фильмы чтобы, скажем так, пофантазировать, попредставлять на основание картинки.
"задело", что без России строили проект :)))
9 баллов из 10ти!
Мое скромное мнение: очень приличный фильм. Остался доволен после просмотра. Порекомендую знакомым ....
моя оценка все 10 балов
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