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Киноафиша Фильмы Геошторм Цитаты из фильма Геошторм

Цитаты из фильма Геошторм

Jake Lawson [о «Голландском мальчике»] Это было делом всей моей жизни, Макс. Знаешь, все говорили, что это невозможно, но нам удалось. И оно работало безотказно, день за днём, год за годом. А люди что делают? Превратили это в оружие.
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[первые слова]
Ханна Лоусон [закадровый голос] Всех предупреждали, но никто не слушал. Температура росла, океанские течения менялись, ледяные шапки таяли. Это называли «экстремальной погодой». Они не знали, что значит «экстремальная». В 2019 году ураганы, торнадо, наводнения и засухи обрушили волну разрушений на нашу планету. Мы потеряли не просто города или пляжи. Мы потеряли целые города. Ист-Ривер поглотила Нижний Манхэттен. Волна жары в Мадриде унесла два миллиона жизней всего за один день. Но в тот момент, стоя на грани собственного исчезновения, стало ясно, что ни одна страна не сможет решить эту проблему в одиночку. Мир объединился, и мы дали отпор. Ученые из 17 стран, во главе с США и Китаем, работали не покладая рук. Не как представители своих государств, а как представители человечества. Они нашли способ нейтрализовать штормы с помощью сети из тысяч спутников, каждый из которых применял контрмеры, влияющие на основные элементы погоды — тепло, давление и воду, — всё под контролем Международной космической станции. Эту спутниковую сеть назвали техническим термином, но мы все прозвали её «Голландец» — по истории о мальчике, который заткнул пальцем прорвавшуюся плотину. Это и спасло нас всех. И её создала команда во главе с одним человеком... моим отцом.
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Leonard Dekkom Что такое «Голландец», если не игра в Бога? Спроси Макса. Наука — это и есть игра в Бога. Но иногда Бог играет не по правилам.
Max Lawson Знаешь, что сказал бы мой брат?
Leonard Dekkom Что?
[Макс бьёт Деккома]
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Jake Lawson Хернандес, ты с#ка!
Al Hernandez Спасибо мексиканцу.
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Leonard Dekkom Как, чёрт возьми, ты...
President Andrew Palma Как? Потому что я чертова Президент Соединённых Штатов Америки. Ты закончил, Леонард.
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Leonard Dekkom Я дал вам шанс, господин Президент. Вы должны им воспользоваться.
President Andrew Palma Шанс? Это геноцид, Леонард!
Leonard Dekkom Вы говорите геноцид, я говорю упреждающий удар.
President Andrew Palma Ты сошёл с ума!
Leonard Dekkom Завтра взойдёт солнце. Все наши враги исчезнут. Стерты, словно рукой Бога.
President Andrew Palma Зачем ты это делаешь?
Leonard Dekkom Потому что никто другой не сделает этого. Я возвращаю время в 1945 год, когда Америка была сверкающим городом на холме, а не просто банком под видом страны.
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Рей Дюсетт [С недоверием, после того как Дункан запускает цепную реакцию] Самоуничтожение? Зачем вообще встроили это в станцию?
Джейк Лоусон [Резко] Если она упадёт на Землю.
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Max Lawson Я должен тебе кое-что показать. Посмотри на это.
Jake Lawson [смотрит видео] Помнишь тот день, когда папа взял нас на рыбалку? Он уронил телефон в Ки-Бискейн.
Max Lawson Наш папа никогда нас не брал на рыбалку.
Dana Ох. Жалко. Прости, я не очень умею в эти разговоры типа «поговори о своих проблемах с отцом». Я просто...
Max Lawson Что? Нет, нет, нет... Это код.
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[после того как Сара застрелила агентов секретной службы и перевернула машину]
Президент Эндрю Пальма [смотрит на Макса] Жени её
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Jake Lawson [Противостояние] Давай, мужик. Зачем ты это сделал?
Duncan Taylor Ты же знаешь, сколько нам, простым ученым, платят. Умножь это на тысячу.
Jake Lawson Какая разница? Если ты не остановишься, планеты, на которой можно будет тратить деньги, просто не останется.
Duncan Taylor Да ладно. Мы оставим себе все самое лучшее. Тебе не любопытно посмотреть, как мир горит?
Jake Lawson Нет. Потому что миллионы людей погибнут. И одна из них — моя дочь.
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Ute Fassbinder Позвольте представить вам вашу команду.
Duncan Taylor О, конечно, американец.
Jake Lawson На самом деле, мой брат и я родились в Великобритании, но спасибо.
Duncan Taylor Да, но у тебя на руке старый добрый Stars and Stripes и ковбойский взгляд. Без обид.
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[последние слова]
Hannah Lawson Прошлое не изменить. Всё, что нам остаётся, — это встретить будущее лицом к лицу. НАСА продолжало следить за спутниками, пока мы восстанавливали космическую станцию. Мы сделали её безопаснее, крепче. Теперь она принадлежит всем нам. Одна планета, один народ. Пока мы помним, что у нас общее будущее, мы выживем.
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Max Lawson Ладно, Декком пытается изменить карту мира.
President Andrew Palma И что? Виноват сбой в компьютере?
Max Lawson Да, и мёртвый президент тоже. Он придёт к власти, уничтожив всех в линии преемственности.
[арена разрушена грозой]
President Andrew Palma Господи.
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Lammy Лоусон? Ты тот самый парень из «Голландского мальчика», да?
Jake Lawson Да.
Lammy Чувак, мне надо пожать тебе руку.
Jake Lawson Ну, хорошо.
Lammy Торнадо? Бах! Метель? Бах! Муссон?
Jake Lawson Бах?
Lammy Бах!
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Sarah Wilson Заместитель Лоусон, мне не разрешено вести непринужденные разговоры, пока я на посту. За нами наблюдают. За нами всегда наблюдают.
Max Lawson Если за нами всегда наблюдают, то какой смысл что-то скрывать?
Sarah Wilson Вы мешаете мне выполнять мои обязанности. Я бы предпочла не стрелять в вас.
Max Lawson Для меня будет честью стать первым человеком, которого вы убьёте.
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Sarah Wilson Обнаружен стрелок, президент под угрозой, эвакуация в безопасное место Альфа
[отстреливает 5 выстрелов]
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Ute Fassbinder Это мистер Джейк Лоусон.
Duncan Taylor Ты Джейк Лоусон?
Ray Dussette Тот самый Джейк Лоусон? Ты выглядишь гораздо старше, чем я ожидал. В смысле, ты хорошо выглядишь, но твоя внешность совсем не соответствует времени, что прошло в твоей жизни... Я что, увольняюсь?
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Hannah Lawson Ты собираешься обратно в космос?
Jake Lawson Нет.
Hannah Lawson Да, собираешься! Сегодня улетаешь чинить «Датч Боя».
Jake Lawson Что я тебе говорил про подслушивание?
Hannah Lawson Ты мне никогда не говорил про подслушивание. Ты и воспитанием-то толком не занимаешься.
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