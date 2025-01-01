Jake Lawson[о «Голландском мальчике»]Это было делом всей моей жизни, Макс. Знаешь, все говорили, что это невозможно, но нам удалось. И оно работало безотказно, день за днём, год за годом. А люди что делают? Превратили это в оружие.
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[первые слова]
Ханна Лоусон[закадровый голос]Всех предупреждали, но никто не слушал. Температура росла, океанские течения менялись, ледяные шапки таяли. Это называли «экстремальной погодой». Они не знали, что значит «экстремальная». В 2019 году ураганы, торнадо, наводнения и засухи обрушили волну разрушений на нашу планету. Мы потеряли не просто города или пляжи. Мы потеряли целые города. Ист-Ривер поглотила Нижний Манхэттен. Волна жары в Мадриде унесла два миллиона жизней всего за один день. Но в тот момент, стоя на грани собственного исчезновения, стало ясно, что ни одна страна не сможет решить эту проблему в одиночку. Мир объединился, и мы дали отпор. Ученые из 17 стран, во главе с США и Китаем, работали не покладая рук. Не как представители своих государств, а как представители человечества. Они нашли способ нейтрализовать штормы с помощью сети из тысяч спутников, каждый из которых применял контрмеры, влияющие на основные элементы погоды — тепло, давление и воду, — всё под контролем Международной космической станции. Эту спутниковую сеть назвали техническим термином, но мы все прозвали её «Голландец» — по истории о мальчике, который заткнул пальцем прорвавшуюся плотину. Это и спасло нас всех. И её создала команда во главе с одним человеком... моим отцом.
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Leonard DekkomЧто такое «Голландец», если не игра в Бога? Спроси Макса. Наука — это и есть игра в Бога. Но иногда Бог играет не по правилам.
Jake LawsonНа самом деле, мой брат и я родились в Великобритании, но спасибо.
Duncan TaylorДа, но у тебя на руке старый добрый Stars and Stripes и ковбойский взгляд. Без обид.
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[последние слова]
Hannah LawsonПрошлое не изменить. Всё, что нам остаётся, — это встретить будущее лицом к лицу. НАСА продолжало следить за спутниками, пока мы восстанавливали космическую станцию. Мы сделали её безопаснее, крепче. Теперь она принадлежит всем нам. Одна планета, один народ. Пока мы помним, что у нас общее будущее, мы выживем.
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Max LawsonЛадно, Декком пытается изменить карту мира.
Ray DussetteТот самый Джейк Лоусон? Ты выглядишь гораздо старше, чем я ожидал. В смысле, ты хорошо выглядишь, но твоя внешность совсем не соответствует времени, что прошло в твоей жизни... Я что, увольняюсь?