[первые слова]

[закадровый голос]

Всех предупреждали, но никто не слушал. Температура росла, океанские течения менялись, ледяные шапки таяли. Это называли «экстремальной погодой». Они не знали, что значит «экстремальная». В 2019 году ураганы, торнадо, наводнения и засухи обрушили волну разрушений на нашу планету. Мы потеряли не просто города или пляжи. Мы потеряли целые города. Ист-Ривер поглотила Нижний Манхэттен. Волна жары в Мадриде унесла два миллиона жизней всего за один день. Но в тот момент, стоя на грани собственного исчезновения, стало ясно, что ни одна страна не сможет решить эту проблему в одиночку. Мир объединился, и мы дали отпор. Ученые из 17 стран, во главе с США и Китаем, работали не покладая рук. Не как представители своих государств, а как представители человечества. Они нашли способ нейтрализовать штормы с помощью сети из тысяч спутников, каждый из которых применял контрмеры, влияющие на основные элементы погоды — тепло, давление и воду, — всё под контролем Международной космической станции. Эту спутниковую сеть назвали техническим термином, но мы все прозвали её «Голландец» — по истории о мальчике, который заткнул пальцем прорвавшуюся плотину. Это и спасло нас всех. И её создала команда во главе с одним человеком... моим отцом.