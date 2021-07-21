«Геошторм» и «Голем» в обзоррро от «Киноафиши»

«Обзоррро!» − смотрим с прищуром, разбираем с пристрастием. Что посмотреть, если на улице темно, сыро и грязно? Кино, где все еще хуже... Да, мы тоже не в восторге от