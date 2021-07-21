Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дин Девлин
Дин Девлин
Dean Devlin
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Дин Девлин
Dean Devlin
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
27 августа 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Продюсер, Актер, Режиссер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
178 см
Биография Дина Девлина
Родился 27 августа 1962 года. Нью-Йорк, США.
Развернуть
Фильмография Дина Девлина
Логово Монстра
ужасы, триллер, драма
2017, США
7.0
Геошторм
боевик, фантастика, триллер
2017, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Звезда «Дня курка» Фрэнк Грилло снимется в новом боевике
Производство фильма стартует в конце года на Мальте.
Написать
21 июля 2021 12:23
«Геошторм» и «Голем» в обзоррро от «Киноафиши»
«Обзоррро!» − смотрим с прищуром, разбираем с пристрастием. Что посмотреть, если на улице темно, сыро и грязно? Кино, где все еще хуже... Да, мы тоже не в восторге от
Написать
20 октября 2017 22:58
Все новости
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь