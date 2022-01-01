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Александра Мария Лара
Александра Мария Лара
Alexandra Maria Lara
О персоне
Фильмография
Александра Мария Лара
Alexandra Maria Lara
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Дата рождения
12 ноября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Александры Марии Лара
Родилась 12 ноября 1978 года. Бухарест, Румыния.
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Фильмография Александры Марии Лара
Дело Коллини
драма, криминал, триллер
2019, Германия
7.0
Геошторм
боевик, фантастика, триллер
2017, США
6.0
Четверо против банка
комедия, криминал
2017, Германия
6.0
Мой друг робот
детский, приключения
2016, Германия / Бельгия
4.0
Французская сюита
драма, мелодрама, военный
2014, Великобритания / Франция / Канада
8.0
Только представь!
драма
2012, Польша / Португалия / Франция / Великобритания
6.0
Гонка
биография, драма, боевик, спорт
2012, США
8.0
Далеко по-соседству
фэнтези, драма
2010, Германия / Франция / Бельгия / Люксембург
7.0
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