Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Кэтрин Уинник

Кэтрин Уинник

Katheryn Winnick
Кэтрин Уинник
Кэтрин Уинник Katheryn Winnick
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 декабря 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Режиссер
Место рождения
Торонто, Онтарио, Канада
Рост
168 см
Биография Кэтрин Уинник

Родилась 17 декабря 1977 года. Торонто, Онтарио, Канада.

Фильмография Кэтрин Уинник
Заступник
Заступник
боевик, триллер 2021, США
6.0
Фальшивомонетчик
Фальшивомонетчик
драма, триллер 2021, США
4.0
Уондер
Уондер
триллер 2020, Канада
4.0
Полярный
Полярный
боевик, криминал 2019, США / Германия
6.0
Темная башня
Темная башня
фэнтези, фантастика, вестерн, ужасы 2017, США
6.0
Геошторм
Геошторм
боевик, фантастика, триллер 2017, США
6.0
Черные метки
Черные метки
комедия 2013, Канада
5.0
Реальные парни
Реальные парни
комедия 2012, США
7.0
Все фильмы
Фотографии Кэтрин Уинник Все фотографии
Кэтрин Уинник, Бескрайнее небо Кэтрин Уинник Кэтрин Уинник Кэтрин Уинник Кэтрин Уинник и Эмма Маккей Кэтрин Уинник Кэтрин Уинник Кэтрин Уинник, Полярный
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Фальшивомонетчик и любящий отец Шон Пенн выясняет отношения с дочерью в трейлере драмы «День флага» Роль дочери его героя сыграла реальная дочь Пенна, для которой лента стала дебютом в большом кино.
Написать
29 июля 2021 10:30
Лиам Нисон против наркокартеля в трейлере боевика «Заступник» Премьера состоится 22 января 2021-го.
Написать
7 декабря 2020 12:41
Звезда «Викингов» Кэтрин Уинник спасет девушку сына от маньяка в новом сериале Кто еще может справиться с серийным убийцей?
Написать
28 февраля 2020 17:56
Все новости
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Приложение киноафиши