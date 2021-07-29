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Кэтрин Уинник
Кэтрин Уинник
Katheryn Winnick
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Кэтрин Уинник
Katheryn Winnick
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Дата рождения
17 декабря 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Режиссер
Место рождения
Торонто, Онтарио, Канада
Рост
168 см
Биография Кэтрин Уинник
Родилась 17 декабря 1977 года. Торонто, Онтарио, Канада.
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Фильмография Кэтрин Уинник
Заступник
боевик, триллер
2021, США
6.0
Фальшивомонетчик
драма, триллер
2021, США
4.0
Уондер
триллер
2020, Канада
4.0
Полярный
боевик, криминал
2019, США / Германия
6.0
Темная башня
фэнтези, фантастика, вестерн, ужасы
2017, США
6.0
Геошторм
боевик, фантастика, триллер
2017, США
6.0
Черные метки
комедия
2013, Канада
5.0
Реальные парни
комедия
2012, США
7.0
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29 июля 2021 10:30
Лиам Нисон против наркокартеля в трейлере боевика «Заступник»
Премьера состоится 22 января 2021-го.
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7 декабря 2020 12:41
Звезда «Викингов» Кэтрин Уинник спасет девушку сына от маньяка в новом сериале
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28 февраля 2020 17:56
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