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Охотник с Уолл-стрит Охотник с Уолл-стрит
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The Headhunter's Calling

Охотник с Уолл-стрит, 2016

2016 / Канада
6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Охотник с Уолл-стрит» - это первый режиссёрский проект оператора со стажем Марка Уильямса. Главные роли в его картине исполнили такие известные на весь мир актёры, как Джерард Батлер («300 спартанцев», «Падение Олимпа»), Элисон Бри(«В активном поиске»), Уиллем Дефо («Святые из Бундока», «Английский пациент»), Гретхен Мол («Подпольная империя»), Альфред Молина («Кофе и сигареты», «Человек-паук 2») и другие. 

В центре сюжета картины «Охотник с Уолл-стрит» окажется талантливый менеджер Дейн Дженсен, который работает в солидной рекрутинговой компании. Больше всего он жаждет повышения, и это желание затмевает для него всё, даже собственную семью. Но в один день его маленькому сыну ставят смертельный диагноз, и герою предстоит пересмотреть свои взгляды на жизнь и сделать важнейший выбор.

- Джерард Батлер, сыгравший в «Охотнике с Уолл-стрит» главную роль, также выступил в качестве продюсера

- «Охотник с Уолл-стрит» - это первый совместный фильм Джерарда Батлера и Уиллема Дефо

- Альфред Молина и Уиллем Дефо впервые играют в одной картине после съёмок в «Человеке-пауке 2»

- Премьера фильма состоялась в рамках кинофестиваля в Торонто

- Изначально сценарий, написанный в 2012 к фильму «Охотник с Уолл-стрит» Биллом Дюбюком, назывался «The Headhunter's Calling», однако в начале 2017-го его поменли на «A Family Man»

- На международной премии PAGE фильм «Охотник с Уолл-стрит» получил приз за «Лучший сценарий в драматическом фильме»

Циничный и обаятельный охотник за головами с Уолл-стрит Дэйн Дженсен близок к осуществлению своей американской мечты и покорению бизнес-олимпа. Но его карьерные интересы внезапно входят в противоречие с жизнью его семьи. Перед Дэйном встает непростой вопрос выбора.

6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 18 мая 2017
Премьера онлайн 3 июля 2017
Премьера в мире 18 мая 2017
Возраст 12+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Марк Уильямс
Марк Уильямс
В ролях
Элисон Бри
Элисон Бри
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Гретхен Мол
Гретхен Мол
Дастин Миллиган
Дастин Миллиган
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Охотник с Уолл-стрит 2 постера
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Охотник с Уолл-стрит смотреть онлайн

Охотник с Уолл-стрит
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Дэйн Дженсен (Джерард Батлер) - беспринципный и почти что гениальный сотрудник рекрутинговой фирмы на Уолл-стрит. Он работает по семьдесят часов в неделю, приносит работу из офиса домой и не может уделять должное внимание жене и детям. Все его труды и отсутствие отдыха почти что принесли долгожданные плоды – босс (Уиллем Дефо) собирается отойти от дел, и Дэйн может получить его место. Но для этого ему нужно посоревноваться с такой же рекрутинговой акулой – Линн (Элисон Бри).…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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26 мая 2020 09:18
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