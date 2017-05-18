Охотник с Уолл-стрит, 2016

«Охотник с Уолл-стрит» - это первый режиссёрский проект оператора со стажем Марка Уильямса. Главные роли в его картине исполнили такие известные на весь мир актёры, как Джерард Батлер («300 спартанцев», «Падение Олимпа»), Элисон Бри(«В активном поиске»), Уиллем Дефо («Святые из Бундока», «Английский пациент»), Гретхен Мол («Подпольная империя»), Альфред Молина («Кофе и сигареты», «Человек-паук 2») и другие.

В центре сюжета картины «Охотник с Уолл-стрит» окажется талантливый менеджер Дейн Дженсен, который работает в солидной рекрутинговой компании. Больше всего он жаждет повышения, и это желание затмевает для него всё, даже собственную семью. Но в один день его маленькому сыну ставят смертельный диагноз, и герою предстоит пересмотреть свои взгляды на жизнь и сделать важнейший выбор.