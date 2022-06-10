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Джим Стерджесс

Jim Sturgess
Джим Стерджесс
Джим Стерджесс Jim Sturgess
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Дата рождения
16 мая 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Джим Стерджесс

Родился 16 мая 1981 года. Великобритания.

Фильмография Джим Стерджесс
Берлин, я люблю тебя
Берлин, я люблю тебя
мелодрама, драма 2018, Германия
6.0
Джеремая Терминатор ЛеРой
Джеремая Терминатор ЛеРой
драма, биография 2018, Канада / США / Великобритания
5.0
Геошторм
Геошторм
боевик, фантастика, триллер 2017, США
6.0
Лондонские поля
Лондонские поля
триллер, криминал, детектив 2017, США
5.0
Похищение Фредди Хайнекена
Похищение Фредди Хайнекена
драма, триллер, боевик, криминал 2015, Бельгия / Великобритания / Нидерланды / США
7.0
Джентльмен грабитель
Джентльмен грабитель
биография, драма, криминал 2014, США
5.0
Обитель проклятых
Обитель проклятых
триллер 2014, США
8.0
Большая туфелька
комедия, драма 2013, США
0.0
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