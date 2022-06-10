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Джим Стерджесс
Джим Стерджесс
Jim Sturgess
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Джим Стерджесс
Jim Sturgess
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Дата рождения
16 мая 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Джим Стерджесс
Родился 16 мая 1981 года. Великобритания.
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Фильмография Джим Стерджесс
Берлин, я люблю тебя
мелодрама, драма
2018, Германия
6.0
Джеремая Терминатор ЛеРой
драма, биография
2018, Канада / США / Великобритания
5.0
Геошторм
боевик, фантастика, триллер
2017, США
6.0
Лондонские поля
триллер, криминал, детектив
2017, США
5.0
Похищение Фредди Хайнекена
драма, триллер, боевик, криминал
2015, Бельгия / Великобритания / Нидерланды / США
7.0
Джентльмен грабитель
биография, драма, криминал
2014, США
5.0
Обитель проклятых
триллер
2014, США
8.0
Большая туфелька
комедия, драма
2013, США
0.0
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