Исторический антирекорд: Новый фильм Эмбер Хёрд «Лондонские поля» показал худший результат в прокате

Казалось бы, если не везет в любви, то непременно должно повезти в карьере. Но только не для Эмбер Хёрд. После череды неудачных отношений (сначала короткий и скандальный брак с Джонни Деппом, а затем