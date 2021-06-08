Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дэвид Добкин
Дэвид Добкин
David Dobkin
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Дэвид Добкин
David Dobkin
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
23 июня 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Дэвид Добкин
Родился 23 июня 1963 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.
Развернуть
Фильмография Дэвид Добкин
Евровидение: История огненной саги
комедия, мюзикл, мелодрама
2020, США / Исландия / Канада
6.0
Судья
драма
2014, США
7.0
Хочу как ты
комедия
2011, США
7.0
Фред Клаус, брат Санты
семейный, комедия, сказка
2007, США
7.0
Незваные гости
комедия, мелодрама
2005, США
7.0
Шанхайские рыцари
приключения, комедия, вестерн
2003, США / Гонконг
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Оуэн Уилсон подтвердил, что сиквел «Незваных гостей» находится в разработке
Но актер сомневается, что съемки стартуют в ближайшее время.
Написать
8 июня 2021 16:25
Кит Харингтон мог стать королем Артуром в неснятом фильме Дэвида Добкина
Актер был в шаге от заветного трона, но не сложилось.
Написать
24 июня 2020 11:10
Все новости
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом