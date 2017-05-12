Довольно быстро Вортигерн понял, что на троне ему не быть. Он войдет в историю лишь как брат великого короля, великого воина Утера Пендрагона – и всё. И даже смерть Утера ничего не изменит: власть перейдет от отца к сыну. А этот сын уже есть, и имя ему – Артур. Вортигерн же вновь окажется за бортом, точнее, за троном: он станет дядей юного короля – и не более. Если, конечно, ничего не предпримет. Ведь когда нет законной дороги к власти, можно пойти и другим…
Сколько историй и снятых по ним фильмов о короле Артуре, мече Экскалибуре и круглом столе вы знаете? Их много, но все же я не решусь сравнить хотя бы один из них, или легенду, которая лежит в основе каждого. Ведь это фэнтези, да еще и какое. Поэтому привычная для многих хронология перепутана, но даже от этого фильм нельзя назвать плохим, и вот почему.
С первых минут кинокартина захватила все мое внимание и до самого окончания я не смогла оторваться от экрана.
И вот в чем секреты и главные составляющие фильма.
1. Главные герои и их великолепная игра.
Прекрасный Чарли Ханнэм, который более известен по фильмам «Тихоокеанский рубеж» и «Затерянный город Z». Но, если, как и я, вы не слышали об этом актере, то теперь несомненно полюбите. Особенно, это касается женской половины.
Его актерская игра в роли молодого Артура не менее прекрасна, чем он сам. Его поведение и внешность влюбляет с первой секунды (модная прическа, кожаные штаны – настоящий секс-символ). Как он выражает эмоции и безжалостно воюет, лишь бы защитить свой народ. И невозможно не отметить его борьбу с самим собой, когда он отправляется в Темные земли. Там ему предстоит пройти курс выживания, который, кстати, напомнил мне фильм «Выживший». Все-таки есть большое сходство.
Несравненный Джуд Лоу, который отлично сыграл роль Короля. Вспомните сериал «Молодой Папа», как ему подошла роль и как он вжился в нее? Поистине, настоящий правитель. И здесь ему тоже удалось вжиться в роль не менее великолепно. Тем более, что здесь он отрицательный персонаж – злостный, властный, завистливый и подлый. А чего стоит его взгляд?!
Кстати, фильм не без сюрприза. Во время просмотра, думала, показалось, но нет, вот он – Дэвид Бекхэм.
2. Глубокий смысл, которого не лишен фильм. О том, что нужно идти до конца и не сдаваться, бороться изо всех сил не только за себя, но и за своих людей – вот что доносит до нас режиссер фильма Гай Ричи. И это все пересекается с возрождением человека. Когда у него появилась цель, то прошлая жизнь потеряла всякий смысл.
3. Он не лишен юмора. В картине он уместен как никогда. И этим также привлекает зрителя.
4. Великолепные локации – если вы хотите насладиться прекрасными пейзажами, то вам точно понравится.
5. Исторический мотив – все-таки фильм не лишен легенды и декораций, хоть и легенда немного «корявая».
6. Качественные саундтреки, которые великолепно вписываются в картину и создают атмосферу. Вы как будто погружаетесь в это мир.
Стоит ли смотреть? Однозначно да! Для тех, кто любит фэнтези, интересные локации, отличную актерскую игру и великолепную съемку.
Мой оценка – 10 из 10. Достойный фильм, и подобных в прокате очень мало.
Саундтреки - отдельные шедевры. Рекомендую всем.
9/10 😺
И еще: если в какой-то момент вам покажется, что джуд лоу переигрывает и вот-вот должен вскинуть руки небу и пронзительно закричать Нооооу, то дождитесь, это непременно будет.
С выходом в 2009 году фильма «Шерлок Холмс» всё творчество Гая Ричи разделилось на «до» и «после». Если раньше зрители знали его как режиссёра низкобюджетных криминальных комедий в духе «Карты, деньги, два ствола», то с этого момента мир увидел Ричи, снимающего довольно масштабные фильмы. А сиквел Шерлока «Игра теней» и особенно «Агенты А.Н.К.Л.» доказали, что он умеет снимать ещё и невероятно красиво. Визуальная эстетика «Агентов А.Н.К.Л.» была просто безграничной, из каждого второго кадра можно делать постер.
Но талант не стоит на месте, а находится всё время в движении. И вот Ричи решил немного вернуться к старой стилистике съёмок. Причём выбрал для этого весьма необычную тему – легенды о короле Артуре и волшебном мече эскалибуре
Фильм начинается с вводной части об отце Артура (Эрик Бана) и его войне со злыми магами. Также нам показывают Вортигерна (Джуд Лоу) – брата короля, мечтающего захватить трон. Он и будет главным антагонистом истории. С первых же кадров видно, что Ричи очень вольно обращается с эпосом, костюмами и даже с цветом кожи типичных англичан того времени. Вероятно этим подчёркивается, что это не экранизация мифов, а уж тем более не историческое кино. Здесь просто очередная фантазия режиссёра, как и «Шерлок Холмс», имевший мало общего с творчеством Артура Конан Дойла.
Король погибает от рук брата, а его малолетний сын оказывается в бедных районах Лондиниума и воспитывается проститутками, совершенно не подозревая о своём происхождении. Что интересно, взросление и становление героя здесь показано кратко и схематично, в виде музыкального клипа. Во многих других фильмах на эту часть тратят чуть ли не треть экранного времени, чем сильно снижают динамику.
Но Ричи забрасывает нас сразу к началу самой интересной части истории. Конечно, все знают, что должно случиться дальше – Артур вытащит меч из камня и станет королём. Но мы помним, что здесь с мифами совпадает только общая канва, сама же история будет выглядеть совсем иначе.
С первых же сцен заметен возврат режиссёра к своей классической манере – сцена, где Артур рассказывает охране как провёл день очень уж напоминает «Рок-н-ролльщика» или «Большой куш». Да и шутки в фильме тоже будут скорее в стиле криминальных комедий, грубоватые, но остроумные. Визуализация рассказа, рваное повествование, перемотка кадров, всё это неоднократно будет мелькать в фильме, обеспечивая дополнительную динамику и заставляя не только следить за сюжетом, но и от души посмеяться.
А вот визуальная составляющая точно в духе последних фильмов Гая Ричи. Всё выглядит ярко, масштабно, красиво. Благо есть где развернуться: гигантские каменные слоны в битве с магами, драки на мечах, леса, огромные змеи. Особенно впечатляюще всё смотрится на большом экране в 3D.
Большинство актёров со своими ролями справляются весьма достойно. Хотя многие девушки в зале просто с наслаждением и придыханием будут смотреть на исполнителя главной роли Чарли Ханнэма. Некоторые критикуют Джуда Лоу за излишне гротескную игру. Но, памятуя предыдущие заслуги этого актёра, сомневаться в его таланте не приходится. Так что это, скорее всего, именно режиссёрская задумка, чтобы антагонист был настоящим злодеем из сказки, с обязательным закатыванием глаз и криком.
Но если по описанию может показаться, что фильм идеален, то это не так. Несколько проблем у него всё-таки есть. Первое, и это вызывает наибольшее количество негативных отзывов – неопределённость жанра. Это толком и не фэнтези, и не комедия, тут всего понемногу и разным категориям зрителей не хватает то одного, то другого. Скорее всего картина понравится только поклонникам конкретно творчества Гая Ричи со всеми его странностями. Но и для них в фильме не хватит интриг и разноплановости сюжета. И это вторая проблема. Сценарий фильма совершенно прямолинеен, в нём нет сюрпризов, нет неожиданных поворотов. Герой известен, злодей известен, итог тоже вполне ожидаемый. Нет даже любовной линии, лишь слабые намёки на неё. Весь фильм занимает только основная линия, а для полного захвата зрителя только экшн-сценами всё-таки не хватает динамики.
В любом случае, снимать Гай Ричи умеет, делает это ярко, остроумно и красиво. Фильм стоит посмотреть в кинотеатре или на хорошем телевизоре, эстетическое удовольствие получите.
7 баллов из 10. За мастерство Гая Ричи.
Совершенно не понимаю,что тут могло быть не по вкусу критикам...
10 из 10! Всем рекомендую к просмотру!
одобрено
смотрибельно!
Как и ожидалось Гай - молодчик - в своём стиле и со своими сладостями! фильм удался, не смотря на разные истерики Критикофф и их подобным )))
как всегда Сочные сцены - музЗон пронизывает и местами заставляет ерзать в кресле !
исключение лично на мой взгляд - да и как многие уже заметили - это не к месту влепленный "Лоу" - думаю там же так же бы смотрелся "мистер Бин" и его мишка )))
а так - достойное, очередное с грубым оттенком "ну как мы любим " ))) приятное для просмотра КИНИЩЕ )
очередное мерси - за просмотр, атмосферу и обслуживание Люксор! ( просмотрел в тихом спокойном зале - один )
С первых минут фильма меня не покидало ощущение, будто я попала на новый сезон «Игр престолов». Эстетика средневековья, гигантские боевые слоны и морские ведьмы, жестокая битва за власть, да еще и знакомые по «ИП» лица – Эйдан Гиллен (но конечно же, не в роли мизинца, а Скользкого Билла). Стремительный экшен, частые клиповость и флешбеки только усиливали мое недоумение. Но чем дальше, тем больше история стала проясняться.Гай Ричи снял неплохое фэнтези, взяв за основу легенду о самом известном персонаже британской мифологии короля Артура и легенду о волшебном мече-из-камня Экскалибуре. Ни в коем случае картину нельзя воспринимать как исторический фильм: лента стилизована под Средневековье, что видно, к примеру, по костюмам современного кроя. Тем не менее, компьютерная графика заслуживает похвал, а пейзажи ничем не уступают тем же «Играм престолов». Пока Вортигерн (Джуд Лоу) упивается властью после убийства брата Утера Пендрагона (Эрик Бана), будущий король Артур (Чарли Ханнем) ошивается в трущобах Лондиниума. Вортигерн, сам того не понимая, дал мальчишке путевку в жизнь: улицы закаляют тело и характер Артура, парнишка смышлен, смел, силен. А его чувство юмора и обаяние сразят не хуже меча – за это отдельное спасибо Гаю Ричи.Джуд Лоу замечательно сыграл трусливого, завистливого, слабого, мерзкого правителя (полная противоположность молодому папе, браво!), убившего своих любимых в качестве платы за власть. Его сила, питаемая черной магией, растет с каждым днем. При этом Вортигерн психологически нездоров, тщеславен и глуп. Понимая все это, король предпочитает держать своих подчиненных в страхе, но в первую очередь страх управляет именно им. Совсем другой истинный король Артур, дитя улиц, которому и дела нет до королевского трона. Этот четкий парень «с района» хоть и рос среди нищих и проституток, но смыслит о чести и достоинстве куда больше Вортигерна. Артур не видит смысла наживать врагов – он предлагает каждому быть его другом. Чарли Ханнэм отлично справился с ролью короля Артура, зарядив его харизмой и обаянием.В мировом прокате "Меч короля Артура" стал кассовым провалом, а критики восприняли фильм холодно. Тем не менее, ленту все же стоит посмотреть.8 из 10.
Меч короля Артура (King Arthur: Legend of the Sword, 2017, Гай Ричи). Эта история основана на романе XV века, но Гай Ричи привнес в картину свой стиль и немного осовременил происходящее. Несмотря на то, что многие критики осуждают его за это, я смотрела весь фильм на одном дыхании и в восторге от Джуда Лоу, отдаленного напоминающего Дарта Вейдера. Фильм рассказывает о том, как король (Эрик Бана), владеющий волшебным мечом Экскалибур, был предан его братом Вортигерном (Джуд Лоу). Король и королева были убиты в ту ночь, меч утерян, а маленькому наследнику удалось крыться. Маленький Артур (Чарли Ханнэм) ничего не помнил о своем происхождении, его нашли женщины на берегу реки, приютили в борделе, в котором работали. Благодаря среде, в которой он оказался, мальчик вырос не только большим и сильным, но и заработал известность в определенных кругах на улицах Лондиниума. Все шло очень даже успешно, пока не появился меч и все не начали твердить о пророчестве и истинном короле Англии. Вортигерн заставил каждого мужчину в королевстве попробовать вытащить меч из камня, но достойным по крови оказался только Артур. Сила меча настолько велика, что без помощи магов он не смог её контролировать. Маги помогли ему бежать и подготовили к битве за престол. История в общих чертах очень классическая, но детали и интерпретация отличают этот фильм о большого количества других картин, рассказывающих о Мерлине, Экскалибуре и Короле Артуре. С первых кадров масштабных военных действий с магами и слонами, становится понятно, что фильм дает фору Властелину колец. Великолепный антураж, шикарные костюмы героев и умопомрачительная съемка - все это приковывает внимание с самого начала. И следить за сюжетом нужно пристально, отличные приемы Гай Ричи использовал для того, чтобы рассказать о многом, но не давать зрителю скучать при пересказе с утомительными подробностями. Так что годы жизни маленького Артура просто пролетают перед глазами, истории рассказываются с юмором, перескакивая с мысли на мысль и не утруждают подробностями. Сам образ Артура отличается от всего, что мы привыкли видеть на экранах. Самое главное - характер героя развивается и раскрывается по ходу истории. Повзрослев на улице, он не чувствует в себе призвания и желания сражаться за трон. Артур достаточно эгоистичен, самолюбив и заносчив. У него есть друзья, ставшие для него семьей, ради которых он готов многим пожертвовать, но идти и сражаться за корону он не очень собирается. Ему приходится пройти длинный путь, узнать историю своей семьи, почувствовать силу меча для того, чтобы принять свою судьбу, пророчество и стать настоящим королем. Именно за этим очень интересно наблюдать в течение всего фильма, а также за великолепной игрой Джуда Лоу и приятными мелочами, вроде знакомых лиц в роди второстепенных персонажей и камео. Конечно, особая приятность видеть Чарли Ханнэма, после 7 лет с Сынами Анархии он зачастил на большом экране и в образе Артура он смотрелся очень достойно, с высоко поднятой головой и искоркой в глазах.
второй раз смотреть не буду - но один раз посмотреть рекомендовал бы фильм!
7 из 10ти только благодаря режиссуре господина Г.Ричи - самое большое впечатление о фильме это режиссура и работа оператора!
Авторизация по e-mail