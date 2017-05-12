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Меч короля Артура Меч короля Артура
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King Arthur: Legend of the Sword Меч короля Артура 2017 / США
8.0 Оцените
163 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Меч короля Артура»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Довольно быстро Вортигерн понял, что на троне ему не быть. Он войдет в историю лишь как брат великого короля, великого воина Утера Пендрагона – и всё. И даже смерть Утера ничего не изменит: власть перейдет от отца к сыну. А этот сын уже есть, и имя ему – Артур. Вортигерн же вновь окажется за бортом, точнее, за троном: он станет дядей юного короля – и не более. Если, конечно, ничего не предпримет. Ведь когда нет законной дороги к власти, можно пойти и другим…

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khaos11 12 мая 2017, 07:51
На разок посмотреть в кинотеатре - самое то. Авторство Ричи выдает привычный скорострельный монтаж, иначе б быть фильму очередным "Королем Артуром". Спецэффекты классные, но ничто так не запомнилось, как чумовой саундтрек.
12 мая 2017, 07:51 Ответить
Вадим Думенский 12 мая 2017, 10:11
Оценка
Сложно оценивать, вроде бодренько все, музыка отличная, картинка хорошая, шутки есть даже, но блин ощущение что смотришь обычный проходной боевик со стетхемом((
12 мая 2017, 10:11 Ответить
Инга Сулим 13 мая 2017, 17:55
Оценка
Еще один Король
Сколько историй и снятых по ним фильмов о короле Артуре, мече Экскалибуре и круглом столе вы знаете? Их много, но все же я не решусь сравнить хотя бы один из них, или легенду, которая лежит в основе каждого. Ведь это фэнтези, да еще и какое. Поэтому привычная для многих хронология перепутана, но даже от этого фильм нельзя назвать плохим, и вот почему.

С первых минут кинокартина захватила все мое внимание и до самого окончания я не смогла оторваться от экрана.
И вот в чем секреты и главные составляющие фильма.

1. Главные герои и их великолепная игра.
Прекрасный Чарли Ханнэм, который более известен по фильмам «Тихоокеанский рубеж» и «Затерянный город Z». Но, если, как и я, вы не слышали об этом актере, то теперь несомненно полюбите. Особенно, это касается женской половины.

Его актерская игра в роли молодого Артура не менее прекрасна, чем он сам. Его поведение и внешность влюбляет с первой секунды (модная прическа, кожаные штаны – настоящий секс-символ). Как он выражает эмоции и безжалостно воюет, лишь бы защитить свой народ. И невозможно не отметить его борьбу с самим собой, когда он отправляется в Темные земли. Там ему предстоит пройти курс выживания, который, кстати, напомнил мне фильм «Выживший». Все-таки есть большое сходство.
Несравненный Джуд Лоу, который отлично сыграл роль Короля. Вспомните сериал «Молодой Папа», как ему подошла роль и как он вжился в нее? Поистине, настоящий правитель. И здесь ему тоже удалось вжиться в роль не менее великолепно. Тем более, что здесь он отрицательный персонаж – злостный, властный, завистливый и подлый. А чего стоит его взгляд?!
Кстати, фильм не без сюрприза. Во время просмотра, думала, показалось, но нет, вот он – Дэвид Бекхэм.

2. Глубокий смысл, которого не лишен фильм. О том, что нужно идти до конца и не сдаваться, бороться изо всех сил не только за себя, но и за своих людей – вот что доносит до нас режиссер фильма Гай Ричи. И это все пересекается с возрождением человека. Когда у него появилась цель, то прошлая жизнь потеряла всякий смысл.
3. Он не лишен юмора. В картине он уместен как никогда. И этим также привлекает зрителя.
4. Великолепные локации – если вы хотите насладиться прекрасными пейзажами, то вам точно понравится.
5. Исторический мотив – все-таки фильм не лишен легенды и декораций, хоть и легенда немного «корявая».
6. Качественные саундтреки, которые великолепно вписываются в картину и создают атмосферу. Вы как будто погружаетесь в это мир.

Стоит ли смотреть? Однозначно да! Для тех, кто любит фэнтези, интересные локации, отличную актерскую игру и великолепную съемку.

Мой оценка – 10 из 10. Достойный фильм, и подобных в прокате очень мало.
13 мая 2017, 17:55 Ответить
SKY 14 мая 2017, 10:21
Оценка
Не соглашусь с предыдущими каментаторами - фильм просто бомба. Сперва ничего не понимаешь, потом врубаешься и не успеваешь жевать попкорн.
Саундтреки - отдельные шедевры. Рекомендую всем.
9/10 😺
14 мая 2017, 10:21 Ответить
SKY 14 мая 2017, 10:37
в ответ на сообщение Инга Сулим от 13 мая 2017, 17:55
Оценка
Фильм огонь, согласен!)
14 мая 2017, 10:37 Ответить
Daniil Gudzhev 15 мая 2017, 01:17
Оценка
Фильмец огонь) советую к просмотру!!!
15 мая 2017, 01:17 Ответить
Анна Пермякова 15 мая 2017, 14:01
Оценка
Очень хочется вступиться за обруганный критиками "Меч короля Артура". Такое ощущение, что они не понимали куда шли или никогда не видели фильмов Гая Ричи раньше. Да, не то фэнтези в традиционном понимании, перекрутили как могли, но. Смешно, все в любимом стиле Ричи, крутая картинка, крутой звук, странная местами графика, но лишь одно вызывает приступы хохота и фейспалм - серьезное лицо Джуда Лоу. Ну как? Почему критики заметили и освистали несчастного Дэвида Бэкхема, но не заметили насколько смешон и нелеп Лоу? Сходите. Хотя бы ради того, чтобы доказать критикам и скептикам, что фильм неплохой. Ради того, чтобы увидеть все в стиле Гая Ричи, но в средневековой Англии. Я шла, заранее осуждая, но полностью признаю свою неправоту.
И еще: если в какой-то момент вам покажется, что джуд лоу переигрывает и вот-вот должен вскинуть руки небу и пронзительно закричать Нооооу, то дождитесь, это непременно будет.
15 мая 2017, 14:01 Ответить
Антон Морозов 15 мая 2017, 14:29
Оценка
Фильм отличный!
15 мая 2017, 14:29 Ответить
Сергей 15 мая 2017, 16:05
Странное впечатление после фильма, особо не проникся, смешение жанров... озвучка вообще не подходит...я понимаю рич и все дела...но как то ощущения скрещивания ужа с ежом
15 мая 2017, 16:05 Ответить
Антон Морозов 15 мая 2017, 17:13
в ответ на сообщение Инга Сулим от 13 мая 2017, 17:55
Оценка
Такое ощущение, что автор очень плохо смотрел фильм. Какое идти до конца? ГГ, вытащив меч, сказал, что ему не нужен никакой трон и он пойдет дальше на район заниматься рэкетом. А что-то делать начал только ради мести, ибо его дом сожгли, а подруг убили.
15 мая 2017, 17:13 Ответить
Александр 18 мая 2017, 20:17
Оценка
Я в восторге .... Нет слов. 10 баллов.
18 мая 2017, 20:17 Ответить
dk 21 мая 2017, 12:55
Оценка
Фильм очень веселый и бодрый, а музыка просто супер
21 мая 2017, 12:55 Ответить
Елена 22 мая 2017, 14:03
Во время просмотра возникает ощущение, что все это тяжелый сон, горячий бред или галлюцинации. Что то -Психоделическое,....особенно музыка. Любителям Гая Ричи обязательно понравится. Мне хотелось поскорее "проснуться" и выйти
22 мая 2017, 14:03 Ответить
Алексей Хромов 26 мая 2017, 23:16
Карты, деньги и меч короля Артура.
С выходом в 2009 году фильма «Шерлок Холмс» всё творчество Гая Ричи разделилось на «до» и «после». Если раньше зрители знали его как режиссёра низкобюджетных криминальных комедий в духе «Карты, деньги, два ствола», то с этого момента мир увидел Ричи, снимающего довольно масштабные фильмы. А сиквел Шерлока «Игра теней» и особенно «Агенты А.Н.К.Л.» доказали, что он умеет снимать ещё и невероятно красиво. Визуальная эстетика «Агентов А.Н.К.Л.» была просто безграничной, из каждого второго кадра можно делать постер.

Но талант не стоит на месте, а находится всё время в движении. И вот Ричи решил немного вернуться к старой стилистике съёмок. Причём выбрал для этого весьма необычную тему – легенды о короле Артуре и волшебном мече эскалибуре

Фильм начинается с вводной части об отце Артура (Эрик Бана) и его войне со злыми магами. Также нам показывают Вортигерна (Джуд Лоу) – брата короля, мечтающего захватить трон. Он и будет главным антагонистом истории. С первых же кадров видно, что Ричи очень вольно обращается с эпосом, костюмами и даже с цветом кожи типичных англичан того времени. Вероятно этим подчёркивается, что это не экранизация мифов, а уж тем более не историческое кино. Здесь просто очередная фантазия режиссёра, как и «Шерлок Холмс», имевший мало общего с творчеством Артура Конан Дойла.

Король погибает от рук брата, а его малолетний сын оказывается в бедных районах Лондиниума и воспитывается проститутками, совершенно не подозревая о своём происхождении. Что интересно, взросление и становление героя здесь показано кратко и схематично, в виде музыкального клипа. Во многих других фильмах на эту часть тратят чуть ли не треть экранного времени, чем сильно снижают динамику.

Но Ричи забрасывает нас сразу к началу самой интересной части истории. Конечно, все знают, что должно случиться дальше – Артур вытащит меч из камня и станет королём. Но мы помним, что здесь с мифами совпадает только общая канва, сама же история будет выглядеть совсем иначе.

С первых же сцен заметен возврат режиссёра к своей классической манере – сцена, где Артур рассказывает охране как провёл день очень уж напоминает «Рок-н-ролльщика» или «Большой куш». Да и шутки в фильме тоже будут скорее в стиле криминальных комедий, грубоватые, но остроумные. Визуализация рассказа, рваное повествование, перемотка кадров, всё это неоднократно будет мелькать в фильме, обеспечивая дополнительную динамику и заставляя не только следить за сюжетом, но и от души посмеяться.

А вот визуальная составляющая точно в духе последних фильмов Гая Ричи. Всё выглядит ярко, масштабно, красиво. Благо есть где развернуться: гигантские каменные слоны в битве с магами, драки на мечах, леса, огромные змеи. Особенно впечатляюще всё смотрится на большом экране в 3D.

Большинство актёров со своими ролями справляются весьма достойно. Хотя многие девушки в зале просто с наслаждением и придыханием будут смотреть на исполнителя главной роли Чарли Ханнэма. Некоторые критикуют Джуда Лоу за излишне гротескную игру. Но, памятуя предыдущие заслуги этого актёра, сомневаться в его таланте не приходится. Так что это, скорее всего, именно режиссёрская задумка, чтобы антагонист был настоящим злодеем из сказки, с обязательным закатыванием глаз и криком.

Но если по описанию может показаться, что фильм идеален, то это не так. Несколько проблем у него всё-таки есть. Первое, и это вызывает наибольшее количество негативных отзывов – неопределённость жанра. Это толком и не фэнтези, и не комедия, тут всего понемногу и разным категориям зрителей не хватает то одного, то другого. Скорее всего картина понравится только поклонникам конкретно творчества Гая Ричи со всеми его странностями. Но и для них в фильме не хватит интриг и разноплановости сюжета. И это вторая проблема. Сценарий фильма совершенно прямолинеен, в нём нет сюрпризов, нет неожиданных поворотов. Герой известен, злодей известен, итог тоже вполне ожидаемый. Нет даже любовной линии, лишь слабые намёки на неё. Весь фильм занимает только основная линия, а для полного захвата зрителя только экшн-сценами всё-таки не хватает динамики.

В любом случае, снимать Гай Ричи умеет, делает это ярко, остроумно и красиво. Фильм стоит посмотреть в кинотеатре или на хорошем телевизоре, эстетическое удовольствие получите.

7 баллов из 10. За мастерство Гая Ричи.
26 мая 2017, 23:16 Ответить
Инга Сулим 27 мая 2017, 12:44
в ответ на сообщение Антон Морозов от 15 мая 2017, 17:13
Оценка
Имелось ввиду, что в итоге он не сдался и поверил в свои силы (когда он бросил меч, а потом получил его обратно). Да, хоть ради мести, но ведь дошел до конца.
27 мая 2017, 12:44 Ответить
lm_sovushka 31 мая 2017, 18:44
Оценка
Я в восторге от фильма! Гай Ричи как всегда порадовал! Отличный монтаж,все очень динамично! Отменные саундтреки, добавляющие фильму особую атмосферу! Картинка завораживает: пейзажи просто сказочные, костюмы на высоте, ну и конечно же актерский состав очень радует глаз (мы с подругами во время просмотра чувствовали себя "котами в рыбной лавке" от такого количества шикарных мужчин на экране:)))да и актерская игра очень хорошая, даже Бэкхем, на мой взгляд, был не плох,не смотря на то,что критикам его игра ну прям очень не понравилась...)! Конечно же присутствуют нотки юмора, который был "в самый раз" :)
Совершенно не понимаю,что тут могло быть не по вкусу критикам...
10 из 10! Всем рекомендую к просмотру!
31 мая 2017, 18:44 Ответить
Alisa Aleksandrova 8 июня 2017, 11:58
в ответ на сообщение Алексей Хромов от 26 мая 2017, 23:16
сплошное разочарование от фильма. Только визуальный ряд порадовал
8 июня 2017, 11:58 Ответить
Любовь Ермакова 21 июня 2017, 22:01
Оценка
Как могут судить о кассовых сборах, если до сих пор фильм в прокате? может он уже давно себя оправдал... Я успела на него сходить (вчера), и я счастлива)) Мне очень понравился! Фильм действительно огонь!
21 июня 2017, 22:01 Ответить
3lik 29 июня 2017, 20:24
просмотрено!"
одобрено
смотрибельно!
Как и ожидалось Гай - молодчик - в своём стиле и со своими сладостями! фильм удался, не смотря на разные истерики Критикофф и их подобным )))
как всегда Сочные сцены - музЗон пронизывает и местами заставляет ерзать в кресле !
исключение лично на мой взгляд - да и как многие уже заметили - это не к месту влепленный "Лоу" - думаю там же так же бы смотрелся "мистер Бин" и его мишка )))
а так - достойное, очередное с грубым оттенком "ну как мы любим " ))) приятное для просмотра КИНИЩЕ )
очередное мерси - за просмотр, атмосферу и обслуживание Люксор! ( просмотрел в тихом спокойном зале - один )
29 июня 2017, 20:24 Ответить
Катерина Радюк 26 июля 2017, 18:46
Оценка
Битва за трон: рыцарь-демон против истинного короля

С первых минут фильма меня не покидало ощущение, будто я попала на новый сезон «Игр престолов». Эстетика средневековья, гигантские боевые слоны и морские ведьмы, жестокая битва за власть, да еще и знакомые по «ИП» лица – Эйдан Гиллен (но конечно же, не в роли мизинца, а Скользкого Билла). Стремительный экшен, частые клиповость и флешбеки только усиливали мое недоумение. Но чем дальше, тем больше история стала проясняться.Гай Ричи снял неплохое фэнтези, взяв за основу легенду о самом известном персонаже британской мифологии короля Артура и легенду о волшебном мече-из-камня Экскалибуре. Ни в коем случае картину нельзя воспринимать как исторический фильм: лента стилизована под Средневековье, что видно, к примеру, по костюмам современного кроя. Тем не менее, компьютерная графика заслуживает похвал, а пейзажи ничем не уступают тем же «Играм престолов». Пока Вортигерн (Джуд Лоу) упивается властью после убийства брата Утера Пендрагона (Эрик Бана), будущий король Артур (Чарли Ханнем) ошивается в трущобах Лондиниума. Вортигерн, сам того не понимая, дал мальчишке путевку в жизнь: улицы закаляют тело и характер Артура, парнишка смышлен, смел, силен. А его чувство юмора и обаяние сразят не хуже меча – за это отдельное спасибо Гаю Ричи.Джуд Лоу замечательно сыграл трусливого, завистливого, слабого, мерзкого правителя (полная противоположность молодому папе, браво!), убившего своих любимых в качестве платы за власть. Его сила, питаемая черной магией, растет с каждым днем. При этом Вортигерн психологически нездоров, тщеславен и глуп. Понимая все это, король предпочитает держать своих подчиненных в страхе, но в первую очередь страх управляет именно им. Совсем другой истинный король Артур, дитя улиц, которому и дела нет до королевского трона. Этот четкий парень «с района» хоть и рос среди нищих и проституток, но смыслит о чести и достоинстве куда больше Вортигерна. Артур не видит смысла наживать врагов – он предлагает каждому быть его другом. Чарли Ханнэм отлично справился с ролью короля Артура, зарядив его харизмой и обаянием.В мировом прокате "Меч короля Артура" стал кассовым провалом, а критики восприняли фильм холодно. Тем не менее, ленту все же стоит посмотреть.8 из 10.
26 июля 2017, 18:46 Ответить
Anastasia Ganina 12 августа 2017, 11:48
You wanted the prophecy. Raise that sword! Show the people the power of Excalibur!
Меч короля Артура (King Arthur: Legend of the Sword, 2017, Гай Ричи). Эта история основана на романе XV века, но Гай Ричи привнес в картину свой стиль и немного осовременил происходящее. Несмотря на то, что многие критики осуждают его за это, я смотрела весь фильм на одном дыхании и в восторге от Джуда Лоу, отдаленного напоминающего Дарта Вейдера. Фильм рассказывает о том, как король (Эрик Бана), владеющий волшебным мечом Экскалибур, был предан его братом Вортигерном (Джуд Лоу). Король и королева были убиты в ту ночь, меч утерян, а маленькому наследнику удалось крыться. Маленький Артур (Чарли Ханнэм) ничего не помнил о своем происхождении, его нашли женщины на берегу реки, приютили в борделе, в котором работали. Благодаря среде, в которой он оказался, мальчик вырос не только большим и сильным, но и заработал известность в определенных кругах на улицах Лондиниума. Все шло очень даже успешно, пока не появился меч и все не начали твердить о пророчестве и истинном короле Англии. Вортигерн заставил каждого мужчину в королевстве попробовать вытащить меч из камня, но достойным по крови оказался только Артур. Сила меча настолько велика, что без помощи магов он не смог её контролировать. Маги помогли ему бежать и подготовили к битве за престол. История в общих чертах очень классическая, но детали и интерпретация отличают этот фильм о большого количества других картин, рассказывающих о Мерлине, Экскалибуре и Короле Артуре. С первых кадров масштабных военных действий с магами и слонами, становится понятно, что фильм дает фору Властелину колец. Великолепный антураж, шикарные костюмы героев и умопомрачительная съемка - все это приковывает внимание с самого начала. И следить за сюжетом нужно пристально, отличные приемы Гай Ричи использовал для того, чтобы рассказать о многом, но не давать зрителю скучать при пересказе с утомительными подробностями. Так что годы жизни маленького Артура просто пролетают перед глазами, истории рассказываются с юмором, перескакивая с мысли на мысль и не утруждают подробностями. Сам образ Артура отличается от всего, что мы привыкли видеть на экранах. Самое главное - характер героя развивается и раскрывается по ходу истории. Повзрослев на улице, он не чувствует в себе призвания и желания сражаться за трон. Артур достаточно эгоистичен, самолюбив и заносчив. У него есть друзья, ставшие для него семьей, ради которых он готов многим пожертвовать, но идти и сражаться за корону он не очень собирается. Ему приходится пройти длинный путь, узнать историю своей семьи, почувствовать силу меча для того, чтобы принять свою судьбу, пророчество и стать настоящим королем. Именно за этим очень интересно наблюдать в течение всего фильма, а также за великолепной игрой Джуда Лоу и приятными мелочами, вроде знакомых лиц в роди второстепенных персонажей и камео. Конечно, особая приятность видеть Чарли Ханнэма, после 7 лет с Сынами Анархии он зачастил на большом экране и в образе Артура он смотрелся очень достойно, с высоко поднятой головой и искоркой в глазах.
12 августа 2017, 11:48 Ответить
Андрей 4 сентября 2017, 10:06
Оценка
в начале было интересно, по сюжету, потом картинка начала вызывать смешанные чувства с действительностью и сюжет стал походить на фэнтази.
второй раз смотреть не буду - но один раз посмотреть рекомендовал бы фильм!
7 из 10ти только благодаря режиссуре господина Г.Ричи - самое большое впечатление о фильме это режиссура и работа оператора!
4 сентября 2017, 10:06 Ответить
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