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Довольно быстро Вортигерн понял, что на троне ему не быть. Он войдет в историю лишь как брат великого короля, великого воина Утера Пендрагона – и всё. И даже смерть Утера ничего не изменит: власть перейдет от отца к сыну. А этот сын уже есть, и имя ему – Артур. Вортигерн же вновь окажется за бортом, точнее, за троном: он станет дядей юного короля – и не более. Если, конечно, ничего не предпримет. Ведь когда нет законной дороги к власти, можно пойти и другим…