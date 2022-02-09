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Кэти МакГрат
Кэти МакГрат
Katie McGrath
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Кэти МакГрат
Katie McGrath
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Дата рождения
3 января 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Ашфорд, Ирландия
Рост
166 см
Биография Кэти МакГрат
Родилась 3 января 1983 года. Ашфорд, Ирландия.
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Фильмография Кэти МакГрат
Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения
2017, США
8.0
Мир Юрского периода
боевик, триллер, приключения, фантастика
2015, США
7.0
МЫ. Верим в любовь
комедия, мелодрама
2011, Великобритания
7.0
Принцесса на Рождество
комедия, драма, семейный
2011, США
6.0
Эдем
драма
2008, Ирландия
5.0
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