Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Астрид Берже-Фрисби
Астрид Берже-Фрисби
Astrid Berges-Frisbey
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Астрид Берже-Фрисби
Astrid Berges-Frisbey
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 мая 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Астрид Берже-Фрисби
Родилась 26 мая 1986 года. Барселона, Испания.
Развернуть
Фильмография Астрид Берже-Фрисби
Гениальное ограбление
триллер
2020, Испания
7.0
Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения
2017, США
8.0
Я - начало
фантастика, драма
2014, США
7.0
Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения
2011, США
8.0
Дочь землекопа
мелодрама
2010, Франция
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Фредди Хаймор в трейлере криминального триллера «Гениальное ограбление»
Российский релиз намечен на середину апреля.
Написать
12 февраля 2021 15:41
Гай Ричи показал первый трейлер «Рыцари Круглого стола: Король Артур»
Несколько раз поменяв дату премьеры, студия Warner Bros. все-таки наконец-то решилась выпустить дебютный трейлер долгожданного нового фильма Гая Ричи - «Рыцари Круглого стола: Король
Написать
24 июля 2016 11:39
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь