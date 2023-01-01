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Меч короля Артура Меч короля Артура
Киноафиша Фильмы Меч короля Артура Меч короля Артура, 2017: актеры и роли
King Arthur: Legend of the Sword Меч короля Артура 2017 / США
8.0 Оцените
163 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Меч короля Артура, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гай Ричи Гай Ричи Guy Ritchie
В ролях
Чарли Ханнэм Чарли Ханнэм Charlie Hunnam Джуд Лоу Джуд Лоу Jude Law Эрик Бана Эрик Бана Eric Bana Джимон Хонсу Джимон Хонсу Djimon Hounsou Аннабелль Уоллис Аннабелль Уоллис Annabelle Wallis Поппи Делевинь Поппи Делевинь Poppy Delevingne Астрид Берже-Фрисби Астрид Берже-Фрисби Astrid Berges-Frisbey Гермиона Корфилд Гермиона Корфилд Hermione Corfield Милли Брэйди Милли Брэйди Millie Brady Кэти МакГрат Кэти МакГрат Katie McGrath Эйдан Гиллен Эйдан Гиллен Aidan Gillen
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