Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Звезда
Фильмы похожие на Звезда
Звезда
2014 / Россия
Смотреть трейлер
7.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Звезда
Вся информация о фильме
Русалка
драма
2007, Россия
7.0
Общага
драма
2021, Россия
7.0
Медея
драма
2021, Россия
6.0
Салют-7
драма, исторический
2017, Россия
8.0
Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама
2017, Россия
7.0
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
комедия
2017, Россия
7.0
Про Любовь
комедия
2015, Россия
6.0
Дурак
драма
2014, Россия
7.0
Любовь с акцентом
комедия
2012, Россия
5.0
Морфий
драма
2008, Россия
7.0
Курьер
мелодрама, драма
1986, СССР
6.0
Васса
драма
1982, СССР
7.0
Свой среди чужих, чужой среди своих
боевик, драма
1974, СССР
8.0
Трое
драма, мелодрама
2020, Россия
6.0
Завод
драма
2018, Россия / Франция
7.0
Марс
мелодрама
2004, Россия
6.0
Заложники
драма
2017, Россия / Грузия / Польша
7.0
Заповедник
драма, комедия
2018, Россия
4.0
Целуются зори
комедия
1978, СССР
6.0
Непослушник 2
комедия
2022, Россия
7.0
Молоко
комедия, драма
2021, Россия
5.0
Море волнуется раз
драма
2021, Россия
4.0
Огонь
драма
2020, Россия
8.0
Играй со мной
комедия, мелодрама
2020, Россия
4.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить