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Графомафия Графомафия
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Графомафия, 2017

2017 / Россия
4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
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«Графомафия» - это совместный проект режиссёров Владимира Зайкина («Звёздная любовь», «Слушатель») и Эдуарда Радзюкевича («6 кадров», «Всё включено 2»). В картине снялись известные отечественные актёры: Гоша Куценко («Ёлки 5», «Врач»), Даниил Спиваковский («Клетка»), Станислав Дужников («Турецкий гамбит»), Юрий Стоянов («12», «Ландыш серебристый»), Аристарх Венес («Пятница», «За гранью»), Дарья Мороз («Дом солнца», «Дурак»), Владимир Епифанцев («Зелёный слоник») и другие.

В центре сюжета фильма «Графомафия» окажется Надежда Павловна, которая заслужила статус успешного издателя. Она нанимает нескольких графоманов, жаждущих славы и богатства, чтобы те убили одного талантливого писателя и присвоили его роман. Надежда Павловна хочет отдать творение своему любимому сыну, тем самым превознеся его в писательских кругах до небес. Однако Шурок мечтает совсем о другом, и писательство его ни капли не волнует. Тем временем банда нанятых графоманов пускается в дело, постепенно понимая, что жизнь куда сложнее воображаемого на бумаге мира.

- Эдуард Радзюкевич выступил в фильме в качестве режиссёра и сценариста, а также сыграл в нём одну из ролей

- Жанр фильма «Графомафия» обозначен как лирическая комедия

- Рабочее название картины - «Графоманы»

- Фильм вошел в программу «Выборгская премьера» фестиваля «Окно в Европу»

- Идея «Графомафии» пришла Владимиру Зайкину в парикмахерской, где он увидел необычного обросшего мужчину

- Работа над проектом, начавшаяся еще в 2014 году, вошла в активную фазу после прихода Эдуарда Радзюкевича в 2016-ом. Он предложил несколько сценарных изменений и добавил музыкальные номера «Замотаев Бэнда»

Успешный издатель Надежда Павловна нанимает мечтающих о славе графоманов, чтобы убить талантливого писателя и присвоить его роман, который принесет славу ее обожаемому сыну. Но Шурок равнодушен и к славе, и к литературе. Он любит дорогие машины и красивых девушек. Банда графоманов с энтузиазмом берется за дело. Ведь цена успеха — издание их творений. Но, оказывается, применять кровавые методы в жизни намного сложнее, чем в написании триллера. У каждого свое представление об успехе и счастье. Для одних это встреча с возлюбленным, для других — популярность в соцсетях, а для кого-то предел мечтаний увидеть свое имя на книжной обложке.

4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 17 августа 2017
Премьера в мире 17 августа 2017
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Владимир Зайкин
Владимир Зайкин
В ролях
Эдуард Радзюкевич
Эдуард Радзюкевич
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Графомафия 2 постера
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Надежда Северцова – успешный собаку съевший на редакторском бизнесе издатель и непробиваемая железная леди. Слабость у нее только одна – великовозрастный сынок Шура, которому она прочит умопомрачительную писательскую славу. Для этого ему нужно сделать только одно – написать роман. Но Шуре по барабану и слава, и писательство – он хочет дегустировать алкоголь, кататься с ветерком на машине и каждый день развлекаться с новыми девушками. Когда все приличные и неприличные…
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