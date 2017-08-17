Графомафия, 2017

«Графомафия» - это совместный проект режиссёров Владимира Зайкина («Звёздная любовь», «Слушатель») и Эдуарда Радзюкевича («6 кадров», «Всё включено 2»). В картине снялись известные отечественные актёры: Гоша Куценко («Ёлки 5», «Врач»), Даниил Спиваковский («Клетка»), Станислав Дужников («Турецкий гамбит»), Юрий Стоянов («12», «Ландыш серебристый»), Аристарх Венес («Пятница», «За гранью»), Дарья Мороз («Дом солнца», «Дурак»), Владимир Епифанцев («Зелёный слоник») и другие.
В центре сюжета фильма «Графомафия» окажется Надежда Павловна, которая заслужила статус успешного издателя. Она нанимает нескольких графоманов, жаждущих славы и богатства, чтобы те убили одного талантливого писателя и присвоили его роман. Надежда Павловна хочет отдать творение своему любимому сыну, тем самым превознеся его в писательских кругах до небес. Однако Шурок мечтает совсем о другом, и писательство его ни капли не волнует. Тем временем банда нанятых графоманов пускается в дело, постепенно понимая, что жизнь куда сложнее воображаемого на бумаге мира.
- Эдуард Радзюкевич выступил в фильме в качестве режиссёра и сценариста, а также сыграл в нём одну из ролей
- Жанр фильма «Графомафия» обозначен как лирическая комедия
- Рабочее название картины - «Графоманы»
- Фильм вошел в программу «Выборгская премьера» фестиваля «Окно в Европу»
- Идея «Графомафии» пришла Владимиру Зайкину в парикмахерской, где он увидел необычного обросшего мужчину
- Работа над проектом, начавшаяся еще в 2014 году, вошла в активную фазу после прихода Эдуарда Радзюкевича в 2016-ом. Он предложил несколько сценарных изменений и добавил музыкальные номера «Замотаев Бэнда»
Успешный издатель Надежда Павловна нанимает мечтающих о славе графоманов, чтобы убить талантливого писателя и присвоить его роман, который принесет славу ее обожаемому сыну. Но Шурок равнодушен и к славе, и к литературе. Он любит дорогие машины и красивых девушек. Банда графоманов с энтузиазмом берется за дело. Ведь цена успеха — издание их творений. Но, оказывается, применять кровавые методы в жизни намного сложнее, чем в написании триллера. У каждого свое представление об успехе и счастье. Для одних это встреча с возлюбленным, для других — популярность в соцсетях, а для кого-то предел мечтаний увидеть свое имя на книжной обложке.