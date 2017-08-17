Графомафия, 2017

Успешный издатель Надежда Павловна нанимает мечтающих о славе графоманов, чтобы убить талантливого писателя и присвоить его роман, который принесет славу ее обожаемому сыну. Но Шурок равнодушен и к славе, и к литературе. Он любит дорогие машины и красивых девушек. Банда графоманов с энтузиазмом берется за дело. Ведь цена успеха — издание их творений. Но, оказывается, применять кровавые методы в жизни намного сложнее, чем в написании триллера. У каждого свое представление об успехе и счастье. Для одних это встреча с возлюбленным, для других — популярность в соцсетях, а для кого-то предел мечтаний увидеть свое имя на книжной обложке.